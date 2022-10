"Gaseosas Gaseosasuna, pídela en tu batzoki", que decía el de los anuncios de La Cruz de Gorbea años atrás en esa colección de audios que circulaban de mail a mail, sembrando tendencia y haciendo las delicias del respetable. Aunque es cierto que la que se hacía con limones de Marquina tiene más gas que la nuestra, que anda perdiéndolo en las últimas jornadas. El empate en el Bernabéu se ha quedado en agua de borrajas.

Los experimentos con gaseosa, suelen decir. Y Jagoba tiró de iniciativa para revolucionar una idea que le funcionaba y claro, tanto tensa la cuerda el de Berriatua que alguna vez se tiene que equivocar. Y esta vez se pasó cuatro pueblos. Por varias razones, pero la principal razón del resultado final recae en la mochila del míster,. que intentó ser Einstein y no pasó de Profesor Bacterio. Pobre T.I.A.

Si algo funciona, no lo toques. Ya bastante condicionado tienes al equipo con la baja de David García, autoexpulsado pero por el bien del equipo, ya que si no comete ese penalti marca Benzemá. Pero claro, desde los once metros es otra cosa... El caso es que la baja la cubrió un Aridane que, como otros jugadores que tocaremos más adelante, no está para jugar en Primera. Le pese a quien le pese.

Jagoba se coló. En esa especie de endiosamiento que suele entrarle a los triunfadores, quizás contagiado por el funcionar del club en general, con la sala de prensa controlandolo todo y teniendo a la plantilla semisecuestrada, con la directiva que se entera hasta de qué jardinero se tira un pedo en Tajonar, con un director deportivo que va de gallego cuando quiere, en definitiva, con La Famiglia campando a sus anchas. Y claro, de ver a los compis de trabajo funcionar de una manera, el bueno de Arrasate se ha querido tirar el moco cuando él es más sencillo que el vocabulario de Abde.

Abde no debe ser titular en Osasuna. De momento. El chaval es el típico agitador de encuentros, es la colmena que en el último tramo da aguijonazos al rival y puede revolucionar el partido. Pero si lo sacas desde el inicio, le pasa como le está pasando al equipo, que pierde el gas, la fuerza, la chispa de la vida con sabor a cola. De refresco me refiero. El marroquí tiene que crecer, tiene que aprender. En el Bernabéu salió desde el minuto uno, pero puede que hubiera otras circunstancias. Lo normal es que no lo haga.

Y más teniendo al Chimy disponible. El argentino es la sangre y el carácter de este Osasuna, es la implicación, la pelea, la lucha, la garra. ¿Que se enciende? A ver quién es el guapo que a 140 revoluciones es capaz de contar hasta diez. Ni los tontos del pito son capaces de mantener la mente fría como para hacer que los futbolistas bajen vueltas en según qué jugadas.

La oportunidad para vengar el 1-4 ché de la pasada campaña era propicia. Tras el empate en el Bernabéu, una victoria nos colocaba bien arriba y se borraba la afrenta de Guedes, Soler y Bordalás del pasado año en un encuentro que comenzó ganando Osasuna, pero que por detalles se terminó perdiendo por goleada. Y Arrasate apostó por los que él creía que mejor lo iban a hacer, con Aridane y Unai en el centro de la zaga, con Cruz y Nacho Vidal en las alas. Sala de máquinas para Torró y Moncayola, con Aimar, Abde y Moi cubriendo la espalda de Kike García.

Sorprende la titularidad de Abde. Sorprende la titularidad de Nacho Vidal. Sorprende la titularidad de Aridane. Sorprende que el Chimy se quedara en el banquillo, que Budimir ni apareciera. Sorprenden muchas cosas pero claro, si el míster lo decide así y acierta (como casi siempre) el resto a callar, que de esto no sabemos nada.

El Valencia encontró una autopista por su izquierda. Nacho Vidal no anda ni para la Copa del Rey, ha bajado muchísimo su rendimiento, fallón, lento, perdiendo balones, sin saber elegir las salidas ni los repliegues. Si encima le pones por delante a Abde, cambiado de banda, el agujero es para que lo estudien los astrónomos como si fuera uno negro del espacio. De una subida del 2 llegó una minifalta no pitada a favor, un robo con mal corte y peor despeje de Unai en el centro del campo, una cabalgada de Cavani que mete el cuero a la espalda y el estreno goleador de Kluivert, el hijo de Patrick, para poner al Valencia por delante.

Un par de ocasiones de Kike García abortadas por Mamardashvilli fueron el bagaje ofensivo de este Gaseosasuna que empieza a perder fuelle, y vamos 8 jornadas de Liga. Por ello, tras el paso por vestuarios, Jagoba movió el banquillo, aunque lo hiciera de aquella manera. Fuera Aridane y Nacho Vidal y dentro Rubén Peña y Manu Sánchez. ¿Manu, en serio? Vale, vale, me callo, que no sé de esto.

El equipo intentaba buscar la portería rival para el empate pero estaba más cerca el segundo de los de Gattuso. De hecho, en un córner con carambola ridícula producida con cinco rojillos rodeando a un rival blanco, el cuero sale a la zona del área pequeña de donde había escapado del fuera de juego un Diakhaby quien recibió el balón, le puso lacito y cruzó a gol sin apenas oposición. 0-2 y parece que no hay vendetta. ¿O sí?

Guillamón tuvo que irse a la calle. Le hace penalti a un rojillo, con la consabida segunda tarjeta (tenía una) pero el pitolari estimó que no había que amonestar. Y el Chimy hizo lo que no hay que hacer, es decir, fallar el penalti. Ni tocó palo, con Mamarsashvilli vencido a un lado y el argentino pateando ensayo por encima del travesaño. Pero cuando las cosas están de que no...

La Ley de Murphy se dio en el área contraria. Unai hizo la de David y derribó a Lino cuando encaraba a Sergio Herrera. Esta sí, penalti y expulsión venga Rafa no me jod...s. Pero Cavani no está por marcar, aunque él sí pegó en el larguero, al fallar la pena máxima.

Como siempre en este tipo de partidos en El Sadar, el rival se quedó con uno menos en el 89. Qué leñe, ni siquiera se quedó con uno menos, porque el expulsado fue Diakhaby, que ya estaba en el banquillo y se llevó la segunda amarilla, pero su equipo siguió jugando con 11. Siguió jugando con 11 con el gol de Brasanac, tras una falta y un cuero caído a las botas del serbio que no perdonó. Siguió jugando con 11 cuando Almeida tiró de teatro y propició la expulsión de Peña, que se tuvo que quedar en amarilla pero que ahí, maldita la gracia que hace, el VAR no entra a revisar si una roja es amarilla. Eso sí, al contrario tarda cerocoma segundos. Y siguió con 11 jugadores el Valencia cuando el pitolari no quiso alargar más allá de los 5 minutos que había dado, pese al gol de Osasuna, pese a la expulsión de Peña, pese a muchas otras cosas y decidió que hasta ahí llegaba la cosa...

Gaseosasuna se va quedando sin fuerza, sin gas. Hay muchos jugadores en la picota. Moncayola anda lento y no se le ve lo que debería, jugamos sin laterales, Nacho Vidal y Manu Sánchez no andan finos, Aridane no es recambio y tenemos solo dos centrales (Unai se cae por roja para el próximo choque), Abde es para segundas partes, Budimir debe estar guardándose para el Mundial (ocho kilos, échale huevos)... Gente que debería sumar, resta. Y si encima a Torró lo secan y Moi no tiene su día, este equipo se convierte en uno del montón y es superado por cualquiera.

No queda otra que aguantar el fin de semana largo a ver cómo queda la cosa, clasificación y demás. Pero hay que trabajar, y mucho. No nos pueden mojar la oreja con tanta facilidad como lo ha hecho el Valencia, que pudo irse con más goles a favor. Y volver a lo que funciona, míster. Los experimentos, con gaseosa. Pero que sea La Cruz de Gorbea, para que los nuestros vuelvan a recuperar la alegría, el gas, la chispa de la vida...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!