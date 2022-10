El sudoku de Jagoba

Nadie se quiere quedar atrás. Los que son titulares pelean por conservar su plaza y los que se sientan en el banquillo quieren tirar la puerta abajo. Es una de las temporadas con más competencia y eso supone para Jagoba Arrasate resolver algo así como un sudoku. “Es verdad que no ha sido una semana fácil en cuanto a la toma de decisiones. Ha sido una semana corta, hemos entrenado bien, lo que hemos podido y durante la semana hemos tenido dudas con el once porque creo que tenemos una plantilla buena. Todos los jugadores disponibles excepto David García y mucha gente en buena forma.”.

La alta intensidad se palpa en cada entrenamiento. “Desde que estamos aquí se ha entrenado muy bien, pero es verdad que aumenta el nivel y aumenta la competencia. Los que están jugando saben que tienen que apretar porque hay gente que está esperando y está a buen nivel.La gente que quiere entrar aprieta también. Todo el mundo está en esa tesitura. Es una gozada para el entrenador. Ahora bien, es difícil. ¿Mañana contra el Valencia? Hasta 10 alineaciones haría, me gustarían las 10. Tengo que hacer una e intentar acertar”.

“Braulio ya está para decir que es la mejor plantilla de los últimos años (bromeó). Pero no es lo mismo una buena plantilla y un buen equipo. De momento creo que somos un buen equipo y tenemos que intentar que cada día seamos mejores. Está claro que si tienes mejores mimbres, hay más opciones de hacer un buen equipo. Estoy encantado con la plantilla que tengo y de momento con el equipo que estamos formando”.

EL VALENCIA PROPONE

Sobre el rival de esta noche, el técnico rojillo advirtió: “El Valencia es un equipo que propone muchísimo, que toma riesgos también en esa salida de balón y lo hacen muy bien.Es un entrenador nuevo, con una idea nueva que poco a poco ha dado muestras. El plan de partido es que dominemos nosotros, pero no va a ser fácil porque el Valencia tiene la posesión más que el rival en todos los partidos. Lo que tenemos que hacer es presionar bien para que no estén cómodos. Si no, conectan con la gente de arriba. Son gente determinante y vamos a sufrir”.