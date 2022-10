Cuando a Cañizares le quitaron la valla de El Sadar

El Sadar ya no tiene vallas en su perímetro. Portero referencia de la época, ya conoce cómo presiona la afición rojilla, que se acuerda de él en cada visita. Su curiosidad le hace dirigirse a un policía, que le informa que ya no habrá protección a partir de ahora. 2 de septiembre de 2003. Es la jornada 2. Osasuna recibe al Valencia de Rafa Benítez, el que será el próximo campeón de Liga. Los jugadores saltan a pisar el césped antes de pasar por el vestuario y ponerse las botas para el calentamiento. Uno de ellos se sorprende el que más. Es Santi Cañizares, que se da cuenta de quePortero referencia de la época, ya conoce cómo presiona la afición rojilla, que se acuerda de él en cada visita. Su curiosidad le hace dirigirse a un policía, que le informa que ya no habrá protección a partir de ahora.

Cañizares será el primer portero que juegue sin vallas a sus espaldas. Así lo recuerda ahora en declaraciones a Cope Navarra. “Quitaron toda la alambrada que había detrás de la portería justo el día en que jugaba el Valencia. Me acuerdo que vi aquello al pisar el campo y le pregunté a un policía: '¿Qué pasa con la valla que protege al portero y que no está delantero de los ultras?' Me respondió: 'Hemos llegado a un acuerdo con ellos, no te preocupes. Se van a portar bien. Hemos decidido quitar la valla siempre y cuando tengan un buen comportamiento'. Le dije: ¿Y el primer experimento me tiene que tocar a mí en la portería?' Y el policía: 'Si se portan hoy bien contigo, ya se van a portar bien todo el año' Como diciendo, tú eres con el que más nerviosos se ponen”.

En aquel partido, que ganó el Valencia 0-1 con gol de Baraja a los de Javier Aguirre, hubo lanzamiento de bocadillos desde Graderío Sur a Cañizares. Por esta razón se retrasó un minuto el inicio de la segunda parte. Fueron incidentes mínimos en este primer partido sin vallas en El Sadar.

Eran curiosas sus visitas a Pamplona. “Me hace mucha gracia porque a la mañana salía en Pamplona del hotel a tomar café y estirar las piernas y la gente me trataba con un cariño enorme. Sin embargo, cuando me ponía en la portería de los Indar Gorri era todo lo contrario (ríe). Les decía a los de mañana, ¿no vais al estadio esta tarde? El Sadar es un campo donde siempre se viven partidos calientes, partidos de mucha tensión. Muchas veces los que lo pagan son los porteros”.

El actual comentarista radiofónico y televisivo no guarda rencor a cómo le trataba El Sadar. Al revés. “A mí, eso nunca me ha hecho tener malos ojos a Osasuna ni mirarles de una forma distinta. Ni mucho menos. Me gustan los ambientes de gente con mucha pasión con mucho fútbol, evidentemente no cuando llegan a incidentes. Ese ambiente que genera Pamplona, que genera Osasuna, es mítico en Primera División. Por eso les tengo cariño. Y porque siempre ha costado mucho ganar en Pamplona. Las victorias que hemos tenido allí han sido de mucho mérito. El portero está siempre muy solicitado y tiene que hacer un buen partido para salir de allí airoso. Son retos que yo me ponía en mi cabeza y que a veces los conseguía y disfrutaba y otras veces los sufría”.