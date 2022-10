Esa cosa blanca en el jardín

La culpa fue del matrimonio. Tal cuál. Podría rezar aquello del frascaso de mi matrimonio pero como si predico en el desierto. Y es que desierto me quedé en las intenciones de acudir al Bernabéu, ese cacho estadio que Caneda y Lendoiro bautizan como el pelotazo del tito Florentino, para ver in situ a la chavalada roja en un partido que a priori pintaba que nos mojaban la oreja. Y sin embargo...

Sin embargo, te quiero. A tí también, Nena, bien lo sabes. Precisamente andábamos por los Madriles en una de esas visitas mitad docente, mitad familiar. Y aprovechando que el Henares pasa por aquí cerca, a ver si hay suerte y nos hacemos con un par de entradas (o tres) y me llevo al suegro y al cuñado a ver cómo los valientes rojillos la medio lían en el Bernabéu. Insisto, que veía un 3-0 claro antes de saber que Courtois se caía...

40 lereles por entrada son muchos lereles para un humilde juntaletras al que el último recibo de la luz le ha dejado con chispazo en el bolsillo. Así que no quedaba otra que tirar de ingenio (a saber, esta jeta guapa que me han dado mis padres) para ver si se consiguen los pases de turno. Y tras abrir la caja de la costura empecé a tirar del hilo. Que si el bombero, que si el centrocampista, que si Mariano qué hay de lo mío...

Tres eran tres, que decía el romance. Tres entradas se buscaban pero las primeras noticias eran poco halagüeñas. Dos pases por cabeza, comprometidos por aquello de que tiran más que dos carretas. Y a ver si se estiran más, que igual en estos campos grandes los anfitriones pueden darte más papel por la enjundia del rival, tan laureado, tan blanco, tan de todo...

La nota de voz repelida era clara. No prometo nada (fuera del campo, claro) ya que estas citas son golosas. Si a Almería, Levante o Valladolid van dos y el del bombo, a estos partidos se apuntan tres directivas y sus respectivas esposas. 18 papeles pueden sobrar a repartir si aparecen con sus fámulas de turno los encorbatados. Échale bemoles, Paco.

Y vaya si se apuntaron. De tres pases a dos comprometidos. De dos a igual uno y te buscas la vida. Bastante preocupación se tomó el acosado como para encima exigirle. La culpa de tener que ver el partido en Madrid, pero en casa, fue de las matrimoniadas. Que seguro que más de una no sabe ni qué es ese elemento esférico que corre por el jardín ese con palos y redes. Pero claro, Madrid es muy chic y con la misma vemos a la Tamara Falcó, que anda triste por lo de su ex el embalao.

Once contra once en el verde. Y cienes de jetas en el palco. Así ha sido de toda la vida del Señor, desde tiempos pretéritos. Y a callar. Dirá el amable lector "tío, no seas rata y estírate, compra entradas". Insisto, ando más pelao que los cables de una casa abandonada. Y no está la cosa como para pedir acreditación o tentar a La Famiglia para que me cuelen, que ando cotizando a la baja en el club rojillo, vayan ustedes a saber por qué.

Y la liaron. Siempre me pasa lo mismo. Ocasión grande y yo por los andurriales, pero sin opción. Para opción la rojilla con Abde titular con Kike titular, con el tridente del centro del campo y la defensa de siempre. Y empieza a rodar el balón. Y aguantamos. Un minuto, cinco, diez, 30... Osasuna no sufre en el Bernabéu, en el día de la asamblea, con espaldarazo al tito Florentino, encima con opciones, Abde casi marca en dos ocasiones, Courtois se había borrado, podíamos rascar en la Castellana...

Malo es cuando llueve sobre mojado. De ahí que el gol de "Ficticius" sea otra muesca más en esa larga retahíla de manos echadas al hombre rico a costa del hombre pobre. No debió de subir al marcador ese gol, ya que Rudiger hace por rematar, condicionando a Sergio Herrera. Pero ya sabemos lo de "así, así..." y tal y cuál. El dato que certificó que el gol no era legal fue la opinión de Pérez Burrull."Es gol legal", sentenció el pitolari que acusó a Juanfran de intento de homicidio contra el pobre Pepe, al tiempo que le espetaba lo de "si te tiras, te tiras bien". Pues eso, si dice que es legal, es ilegal. Ya me entienden...

Osasuna fue valiente en el Bernabéu. Salió a por un empate en la segunda parte que logró gracias al cabezazo de Kike y a la baja de Courtois. Si está el belga, atrapa o despeja el cabezazo del delantero rojillo. Poco le tiramos a Lunin para lo rodado que está, pero bueno. Y claro, con 1-1 y el paso de los minutos, alguna se iba a liar. David García se puso la capa de mago y sacó la conejada de la chistera, con un penaltito que el colegiado no señaló pero que desde el VAR se encargaron de activar las alarmas, encendiendo más luces de aviso que un árbol de Navidad. Penalti y expulsiónn, venga Rafa, no me fastides. Pero la justciia divina a veces ayuda al pobre. Eso, o es que Benzemá se riló al ver la cara de concentración de Sergio Herrera, que es mucha.

De ahí al final 20 minutos de sufrimiento, de aguante, de ejercicio de contención contra un equipo que venía de ganarlo todo. Repito, TO-DO. Pero que no pudo contra Osasuna y cedió el lideraro en beneficio del club de las palancas. Ahí es nada. Aguantó Budimir, aguantó Oroz, lo hicieron Peña, Unai, Aridane, Sergio Herrera. Aguantó Jagoba, y Bittor, y el presi Sabalza, y los directivos, y sus fámulas, esposas o lo que toque. Aguantaron todos, menos el exnovio de la Tamara. Pobre Onieva, pobre Tamara, pobres esposas que no saben qué es eso blanco que rueda sobre el jardín ese con palos y redes...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!