Piotrek Urban: "No fui consciente del 0-4, pero es como si lo hubiera vivido"

El gusanillo aflora en los Urban en los días previos de cualquier visita de Osasuna al Real Madrid . Han pasado 32 años, pero el osasunismo no olvida de aquella gesta imborrable. Desde su casa de Varsovia, Piotrek habla de todo aquello y de más, con el color rojo de fondo.

¿Sigue siendo especial?

Son días en los que le llaman más a mi padre y con artículos que salen. Sí hubo un momento en que mi padre decía que era demasiado, pero ahora dice que fue algo muy bonito. Le hace mucha ilusión que la gente se siga acordando.

¿Recuerda algo?

Yo era renacuajo. Nací en el 87. No soy consciente de nada. Pero es una sensación muy rara. Es como si lo hubiese vivido. Un aficionado de Osasuna le preparó un libro, un tocho, con todos los recortes de prensa de aquellos días. Ese libro estaba en mi cuarto. Me lo sabía memoria. Es curioso. No has vivido el partido, pero de tanto leer y de verlo grabado... De pequeño veía los goles casi todos los días.

Ha pasado mucho tiempo, pero...

La gente se sigue acordando. Me hace mucha ilusión porque veo que la gente le tiene mucho cariño a mi padre. A todos nos gusta que se acuerden de las personas que tenemos cerca. Mi padre hizo grandes partidos en Osasuna, pero aquel fue el estandarte.

¿Cuál es el primer recuerdo que le viene a la cabeza de El Sadar viendo a su padre jugar?

Un partido contra el Logroñés (temporada 1993-94). Osasuna perdió 1-3. Mi padre tenía una lesión de pubis que le había dejado mucho tiempo sin jugar. Él marcó el gol entrando en la segunda parte con una volea. Tengo el recuerdo de estar en el campo y recibir un calendario pequeñito para guardar con los partidos de parte un aficionado que se ponía debajo.

¿Sabía que Jan era un ídolo del osasunismo?

No era consciente del todo. Lo veía como algo normal. Siempre hablan de mi padre por el fútbol. Venían aficionados a casa, abría yo y preguntaban a ver si podía salir a firmarles un autógrafo. No lo veía como algo extraño, no me paraba a pensar. Lo valoras mucho más después cuando eres adulto. Como que mi padre cae bien a la gente. Por eso le tienen cariño y se recuerda la fecha, es mi sensación.

Los Urban siguen siendo rojillos.

Mucho. Ahora mi padre está sin entrenar. Ha estado en El Sadar con los veteranos viendo algún partido. Hace unos días estuvimos juntos aquí en Varsovia y hablando de Osasuna. En el salón de mi casa, tengo un escudo de madera y un pañuelo de San Fermín.

ARCHIVO

De Urban, Kosecki, Ziober, Staniek, Trzeciak... a Lewandowski.

Por todos ellos se conoce mucho a Osasuna en Polonia. Ahora hay un boom con Lewandoski, es una locura, a veces demasiado. Han mandado de varias teles periodistas a vivir a Barcelona como corresponsales. El nivel del fútbol polaco es bajo y la selección no da alegrías. Están pendientes de que alguien destaque. La sociedad necesita que a alguien le vaya bien.

¿Qué le parece este Osasuna?

Me está gustando mucho. No es que sea una sorpresa. Osasuna no ha cambiado el estilo. El otro día lo hablaba con Kosecki. Coincidimos en la tele. Me decía: “Oye, veo los partidos de Osasuna y es increíble que el estilo es muy parecido”. El apretar y gente muy encima, lo típico. Pero ahora tienen más calidad. Se nota. Han montado un plantillón. Rubén García ha sido incluso suplente. Tenemos muchas opciones. Abde te da algo diferente. En defensa estamos bien. Jugadores como David García se han quedado. Es una señal de que las cosas se están haciendo bien. Es difícil sacar pegas. Tienen resultados y están jugando bien. La afición está enganchada y con estadio nuevo.

¿Vamos a pensar en algo más que la permanencia?

No digo que tengamos equipo para decir que Osasuna debe estar en Europa, pero sí para estar entre los 10 primeros. Si se da, de lujo. Por lo menos, que nos den vidilla.

Moi Gómez y Aimar Oroz. Dos nombres propios sin discusión.

Moi Gómez me parece un fichajazo. El otro día vi unas estadísticas que sacó Osasuna y está arriba en todas, liderando la parte ofensiva. Aimar Oroz es muy bueno. Le entrené un par de años. Marcaba las diferencias. Me acuerdo su madre contándome que no podía aguantar con él. Cuando comían, estaba debajo de la mesa de la cocina con el balón. Iba a todos los sitios con el balón. Y aparte de eso es buena gente. Sus padres también. Me alegro mucho. Jagoba lo ha hecho muy bien. No es solo darle minutos. Mi sensación es que llevaba preparándolo. No se precipitaron. Osasuna lo hace muy bien. Cuando estás fuera, te das cuenta por qué van saliendo jugadores. El paso más complicado es el paso al primer equipo. Este entrenador es ideal para Osasuna. Se atreve a poner a un chico. ¿Qué más puedes pedir? Si cada año sale un chico que de verdad puede aportar al equipo... Javi Martínez se ha ido ahora, pero me parece interesante. A ver si aprovecha la cesión.

Usted estuvo trabajando en la cantera de Osasuna. ¿Ve que se ha producido una evolución?

Los aficionados saben que Tajonar es clave. Puedes invertir más o menos, pero siempre debes tener jugadores preparados. Me alegro que salgan jugadores de Tajonar. Estuve muchos años y sé la ilusión que les hace a los chavales estar ahí. Lo palpas. Los jugadores de Tajonar quieren jugar en Osasuna. Está Ángel Alcalde de director. Me parece un crack.

CEDIDA

Comentará el partido en la tele

Piotrek Urban ha decidido finalizar su etapa en el Legia de Varsovia tras más de cinco años. Era subdirector de cantera y jefe de metodología. “No me veo con fuerzas de otro proyecto. Cuanto estás en un club profesional, la gente tiene que estar motivada. Me vienen bien descansar. Aquí, el Legia es como el Madrid”. Mientras le sale una oportunidad, su tiempo también lo ocupa como comentarista en dos televisiones: para la Liga y para la Champions y selección. Lleva tiempo. Este domingo comentará el Madrid-Osasuna. “Aquí ya saben. El otro día hicieron un directo en el Camp Nou y un periodista decía que Mallorca u Osasuna eran más justos y el otro le cortó diciendo “oye, aquí de Osasuna se habla bien que está Piotrek”. Los tengo bien educados (ríe). Hago además un programa en Twitch con unos periodistas el lunes. Les he dicho partido que gana Osasuna, yo con la camiseta”.