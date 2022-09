Plan torcido

Primera División. Un partido que comenzó con Osasuna sometiendo al Getafe y mereciendo el gol acabó con el equipo desquiciado. El plan se torció de mala manera. Lo que había sido cara en las últimas semanas, con 12 puntos de 15 posibles, este domingo fue cruz. Bofetada para despertar del estado de permanente felicidad, cuando de ganar se hubiese firmado el mejor inicio de la historia en

Este domingo el rival llevó el gato al agua. Primera derrota en El Sadar. Tras ese empuje del principio con media hora de buen fútbol y ocasiones, llegaron dos errores propios: el de Nacho Vidal para facilitar el primer gol azulón y el del Chimy Ávila , expulsado por una entrada a destiempo al filo del descanso. Demasiado cuesta arriba con toda la segunda parte por delante. El equipo quiso morir matando, pero perdió los papeles fruto del agotamiento, del criterio del colegiado y de un rival con oficio para conservar la ventaja.

Lucas Torró se incrustaba entre los centrales. Porque ponerse por delante en el marcador era una de las claves. Y pudo hacerlo perfectamente el conjunto de Jagoba Arrasate , volcado hacia la portería de David Soria. Osasuna fue Osasuna en su máximo esplendor. Se instaló en campo contrario y consiguió conectar buenas acciones con una salida de balón limpia en la quese incrustaba entre los centrales.

No era fácil hincarle el diente a un sistema férreo como el del Getafe. Hormigón puro. Tres centrales y juego práctico. Se movió el árbol al ritmo que querían Moi Gómez, Chimy y Rubén García, quien tuvo la primera gran ocasión. Aparecían los espacios. Una gran jugada individual terminaba con un latigazo al palo. Un decorado favorable. Darko cogió el testigo poco después para sorprender al primer palo en la estrategia. Soria le negó el gol. Era el momento de asestar el primer golpe. No hubo premio. Tampoco estuvo acertado Budimir, excesivamente lento, tras una gran asistencia del Chimy Ávila de cabeza. Un arreón sin el gol deseado y merecido.

GOL EN CONTRA Y CON DIEZ

La primera media hora vislumbraba un horizonte esperanzador dando continuidad a la buena imagen de las últimas semanas. El Sadar rugía. Sin embargo, el Getafe asomó la cabeza prácticamente por primera vez y de forma eficaz. Nacho Vidal se hizo un lío con la pelota mientras defendía un balón en carrera. Juan Iglesias aprovechó el fallo para batir a Sergio Herrera por bajo. Error no forzado con un coste muy elevado. Un auténtico mazazo.

Los madrileños habían hecho lo más difícil. Aguantar las embestidas y, encima, adelantarse cuando más apretaba su rival, que no pagó sus ocasiones falladas en Almería, pero sí ayer. El revés anímico diluyó el fútbol visto hasta entonces y quedaba otra piedra en el camino, la más grande. El Chimy llegó tarde, con excesiva fuerza y con los tacos por delante al presionar a Juan Iglesias. Díaz de Mera le mostró amarilla, pero el VAR entró en acción mientras el futbolista se dolía en el suelo. Era una posible tarjeta roja. Fue al monitor. La imagen parada mostró los tacos impactando en la pierna. Expulsado. Quizá dolió más que el gol. Muchas facilidades.

El futuro del partido, ahora, se presentaba negro. Osasuna se reajustó en el descanso con Moi Gómez y Rubén en las bandas con un 1-4-4-1. Pese a la inferioridad hubo brotes verdes que no se tradujeron en ocasiones. Es más, ese riesgo asumido costó dejar espacios para el contragolpe. Sergio Herrera se lució en una falta lanzada por Enes Unal nada más empezar la segunda parte. La puntilla hubiese llegado demasiado pronto.

Pero Osasuna se mantuvo en la pelea por los puntos. Mantuvo vivas sus opciones pese a las turbulencias. Jagoba Arrasate movió el banquillo para intentar refrescar el juego. Lo consiguió en buena medida. Rubén Peña dio una marcha más en la parte derecha y Abde fue una amenaza en la banda izquierda. Hábil y veloz.

DESQUICIADOS

Y sin balón, el equipo tuvo que emplearse a fondo para frenar al Getafe. Entonces comenzó el show de Isidro Díaz de Mera, que había acertado en la expulsión pero que enfadó a El Sadar por su falta de criterio. Acribilló a amarillas a los locales -muchas de ellas merecidas- pero no castigó de igual manera a los visitantes. 7 amarillas a los rojillos y una al Getafe con las mismas faltas realizadas. Para hacérselo mirar. La afición abroncó al colegiado, que fue minando la moral con decisiones inexplicables.

Algo que no debe restar un ápice de autocrítica, como recibir gol a balón parado, cuando más se nivelan las fuerzas, en el 0-2. Gastón aprovechó una prolongación de Domingos Duarte. Ahí se acabó el partido. Pese a los ánimos de El Sadar, convertido este domingo en jugador número once. El atasco no tenía solución.

La inferioridad pesó en el tramo final. El pulso físico pasó factura y el Getafe se hizo con la posesión de balón. Solo un disparo de falta de Abde pudo dar algo de esperanza a falta de diez minutos para el final. La expulsión de Milla añadió más madera al acta, un pergamino para los intereses de Osasuna, ya sin opciones. Era una misión imposible.