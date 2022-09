Decía el tito Florentino Pérez hace unas cuantas temporadas que su proyecto merengue se formó a base de Zidanes y Pavones, por aquello de la crisis económica que impedía traer jugones a cascoporro y obligaba a los técnicos a conjugar estrellas con promesas. Vamos, que lo dicho por el magnate hace campañas es lo que viene haciendo Osasuna desde hace 102 años, como poco. Pero con poca estrella y mucho de la casa.

Jagoba no iba a ser menos. No menos que Florentino, que al mandamás blanco no le llegan a la suela del zapato ni tres directivas de La Famiglia juntas. Me refiero a la polìtica de fichajes, a ese curro que viene haciendo Braulio Vázquez, quien tan pronto te dice que "puede que vayamos a la UEFA, puede que no vayamos a la UEFA". Como buen gallego, obvio. De ahí que el proyecto de Osasuna para la 22/23 haya arrancado con nueve de 12, El Sadar un fortín y la seguridad de haber acertado con las altas.

El de Berriatua ya tiene a todos los que quería, menos a Bryan Gil y a Samu Castillejo, pero somos Osasuna y debemos saber en qué urinario echamos el chorrico. Hay cosas que no se van a poder dar. Como Carlitos Vela han pasado más bien pocos por nuestro césped y con la camiseta rojilla. Pero por haberlos, haylos. que dicen en la tierra de Braulio cuando de meigas hablan. Osasuna está hecho de Oroces y Abdes. O de Aimares y Ezs. ¿O Ezes, cuál sería el plural del marroquí?

El plural y el singular de Ez es encarar. Lo dijo cuando marcó en El Sadar con la elástica culé, en ese vídeo de memes en el que el chico parece tener menos luces que un árbol de Navidad de cartón. Ni falta que le hace. Con esa velocidad, ese regate, esa seguridad, yo te leo lo que quieras, Ez. Lo tuyo va para crack...

Visitaba Pamplona el Rayito, club al que siempre se le tiene aprecio (por lo menos de mi parte). Un conjunto que había sumado todos los puntos que lleva fuera de Madrid, y que siempre se presenta como un incómodo rival. Pese a que su histíorico en Pamplona deje muchas al debe.

Enfrente se despeñaba Rubén Peña, al que unas molestias mantenían aparcado del entrenamiento y que finalmente guardó reposo. Entró Nacho Vidal en un once que ya empezamos a sabernos de carrerilla, con los García en la zaga, con Juan Cruz en la izquierda, Torró y Monca en el centro, Moi y Chimy a las bandas y Oroz y Budimir arriba. Lo dicho, bastante reconocible.

Moi la tuvo. Hay cosas en esto del fútbol que no se entienden, la verdad. Porque este Moi es como nuestro Zidane del que hablaba Florentino, el jugón, el crack. Pero encara a Dimitrievski tras"asistencia" de Balliu y dispara al muñeco. Parecido a lo que hizo posteriormente Budimir, que tiró la toalla cuando estaba para mojarle la oreja al meta macedonio. Muchos errores en la finalización en un primer tiempo en el que el Rayo guardaba la ropa antes de intentar alguna contra y donde Álvaro García había obligado a Sergio Herrera a calentar guantes y los de Iraola e ïñigo Pérez soltaban más de un zarpazo.

Con cerocerismo en el luminoso arrancaba el segundo tiempo. Más de lo mismo, más intentonas rojillas, más la de la caza de la perrica de los franjirrojos. Hasta que llegó la mala noticia que permitió que se tornara en buena, en forma de lesión de Lucas Torró. La pugna con Pathe Ciss dejó al de Cocentaina con el tobillo dolorido. Renqueante, trató de seguir pero al final se fue a la lona, para dar entrada a Darko Brasanac.

Y al segundo balón que cazó el serbio se lió la de San Quintín. Filtrada a la izquierda, Darko gana línea de fondo, pase de la muerte rasito y Aimar Oroz mete el interior de la diestra, gira el tobillo y cruza hasta el palo contrario el cuero, ante la mirada de Stole Dimitrievski que nada puede hacer por evitar el 1-0. Oroces y...

Siempre vamos a tener algún detallito de esos que emborronan la comida, bien en forma de penalti no penalti de Nacho Vidal o de falta peligrosa cometida por él mismo. En el vértice, donde se pierden los aviones en el Triángulo de las Bermudas. Con barrera escasa para no tapar la visibilidad al meta. Pero con error grosero del mismo, porque ese pasito a su derecha le condena al bueno de Sergio, le facilita el empate a Florian Lejeune. Con 20 minutos por delante...

Oroces y Abdes. Así se escriben las gestas, así se pintan los estrenos de las películas que se convierten en clásicos, con positividad y buenas noticias, regalando sonrisas a los seguidores, a los aficionados. Y Ez Abde hizo lo que sabe. "A mí me dijo que encarara, y encaré", que decía el mocete un año atrás en el vídeo viral. Pues claro que sí, si sabes encarar, ¿por qué no lo vas a hacer? Y encaró.

Abde recibió de la banda en la izquierda. Abde encaró y se fue entre dos rivales, abriéndose un pasillo por donde antes no entraba ni el pelo de una gamba. Abde entró en el área, amagó, zigzagueó, hizo una pisadita con la derecha llevándose el cuero a línea de fondo. Abde metió un pase más propio de Osasuna Magna que del C.A. Osasuna, tenso, fuerte, "que alguien la empuje". Y la sonrisa del Joker se trasladó hasta la grada, eclosionando una fiesta que permitía lograr la victoria, otra más, en El Sadar.

Osasuna está hecho de Abdes y Oroces. De calidad en los canteranos, de calidad en los fichajes. Un proyecto ilusionante que, dicho por Braulio, hace que tengamos la mejor plantilla de los últimos seis años. Mi único miedo es que vengan los del Botxo a por el marroquí, con la excusa de que tiene nombre euskérico y tiene cabida en sus planes. Pues nada, en vez de llamarle Ez Abde, ya se ha ganado el Bai Abde. Y Oroces...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!