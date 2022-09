Aimar Oroz, la ilusión de un chaval de aquí

53 minutos de juego, envió el balón a las mallas de Dimitrievski después de un jugadón de Darko, que apenas llevaba unos minutos en el campo. El de Arazuri giró el tobillo, golpeó la pelota y puso a Osasuna por delante. Fue su primer gol en juego, segundo de la temporada, tras anotar de penalti ante el Sevilla. “La verdad que meter el 2-1 delante de la afición y llevarnos la victoria es increíble. Tres de tres es para estar muy contentos”, comentaba. Aimar Oroz volvió a hacerlo. A losdedespués de un, que apenas llevaba unos minutos en el campo. El de Arazuriy puso a Osasuna por delante. Fue su primer gol en juego, segundo de la temporada, tras anotar de penalti ante el Sevilla. “La verdad que meter el 2-1 delante de la afición y llevarnos la victoria es increíble. Tres de tres es para estar muy contentos”, comentaba.

‘El Pájaro’, como le llaman en el vestuario, se quedaba sin palabras a la hora de reflejar sus emociones cuando hizo el gol. “Se te pasan por la cabeza mil cosas que no sabría ni decir. Para un chaval de aquí marcar el 1-0 delante de todo Pamplona es increíble”, afirmaba.

Su presencia en el once titular la primera jornada fue una sorpresa para casi todo el mundo. Ahora es un fijo para Jagoba, un técnico al que no le gusta cambiar demasiado el once inicial. Sobre el césped, Oroz ocupa el centro de un pentágono formado por Torró y Moncayola en la base, Chimy a la derecha, Moi a la izquierda y Budimir por delante de él. Jagoba sustituyó a los cinco ‘veteranos’ antes del final del partido pero no al ‘novato’ Aimar Oroz. Cuenta con él.

A ALMERÍA, A GANAR

próxima semana, con nueve puntos en el bolsillo, espera el Y la, con, espera el Almería y el examen fuera de casa. “Estamos haciendo las cosas bien, tanto entrenando como jugando. Iremos a Almería con todo, con buenas sensaciones después de hacer un buen partido frente al Betis y de haber ganado los tres partidos en casa. Iremos a Almería a ganar también”, confiaba el delantero.

Y al salir del estadio, Aimar se comportó como lo que él dice que es, ‘un chaval de aquí’, parándose con otros chavales un poco más jóvenes a firmar camisetas y hacerse selfies.