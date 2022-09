Osasuna logra el pleno en casa 17 años después

Cinco victorias y 22 puntos de agosto a mayo. Pírrica cosecha. Los tiempos han cambiado. El pleno en tres jornadas permite cubrir el 41% de toda la campaña anterior como anfitrión. sin perder a nadie por el camino y que ha mejorado con los fichajes. El sol ha salido en El Sadar . El año de la vuelta del público a los estadios no resultó demasiado fructífero.. Pírrica cosecha. Los tiempos han cambiado. El pleno en tres jornadas permite cubrir el 41% de toda la campaña anterior como anfitrión. Arrasate y los suyos se empeñaban en aprobar esa asignatura pendiente. Lo están bordando. Matrícula de honor. Sevilla, Cádiz y Rayo han caído. Rivales completamente diferentes, pero mismo marcador. No todo es perfecto, porque ha habido momentos más delicados, pero las sensaciones generan ilusión. Es un bloque que se ha mantenido

Hacía 17 años que los aficionados de Osasuna no celebraban este triplete de triunfos en el inicio. Hay que echar una vista atrás en el tiempo. Era aquella temporada que acabó con el equipo clasificado en cuarto lugar para jugar la previa de la Champions contra el Hamburgo. Con Aguirre a los mandos, cayeron el Villarreal, el Sevilla y el Cádiz. Casi los mismos. Aquella racha traería cinco triunfos más encadenados hasta que se quebró un 8 de enero contra el Racing. En anteriores épocas, se había logrado cuatro veces más este pleno de tres fechas: 1935-36, 1989-90, 1990-91 y 1991-92.

La tercera victoria no vino el ejercicio pasado hasta la jornada 27, un gran partido en marzo contra el Villarreal. ¿Hasta dónde llegará este Osasuna? “Las victorias se saborean de una forma especial con nuestra gente”, declaraba Rubén García, que acuñó una frase que había pronunciado Arrasate momentos antes. “Como he escuchado al míster, a ver si lo digo bien, no vamos a vender ilusión sino crear ilusión. Eso está guay. Lo tenemos que aplicar desde el vestuario. Hay muchísima ambición, pero sabemos que queda mucho”.