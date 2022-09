Braulio Vázquez: "Tenemos la mejor plantilla desde que estoy aquí. Ahora hay que formar un equipo"

“Tenemos la mejor plantilla en los seis años que llevo en Osasuna . Jagoba también lo cree. Ahora hay que formar un equipo”. Así de contundente se mostró Braulio Vázquez , director deportivo de Osasuna, durante la presentación de Ez Abde.

¿Se esperaba tanto movimiento?

Ha sido complicado y difícil. Estoy sorprendido por la gente que hay fuera esperando. La ilusión en el fútbol es impagable. Nunca había visto tanta gente en una presentación. Genera ilusión y, si la afición está ilusionada, forma parte del espectáculo. Estoy contento por el nivel de la plantilla. El jugador era muy pretendido, pero tenemos argumentos suficientes que en otras épocas no teníamos. Ahora somos atractivos. El mundo árabe también tiene mucho seguimiento. Y, obviamente, Jagoba Arrasate lo quería.

Osasuna, a diferencia de otros clubes, no ha tenido problema en inscribir jugadores.

No habíamos usado nada del fondo CVC hasta ahora. En Primera solo éramos cuatro equipos, el quinto era el Almería en Egunda. A partir del tercer o cuatro año, si no se utiliza se reinvierte en otras situaciones. El poder traer a Moi Gómez por 1,8 millones me parece un lujo. No podemos olvidar que también tenemos jugadores como David García, Moncayola o Lucas Torró. Eso también es utilizar CVC para que nuestros mejores jugadores no se vayan.

El buen mercado invita al optimismo. ¿Es una declaración de intenciones del club?

Llaneza (directivo del Villarreal) dijo: “Haz un equipo para la UEFA y estarás más cerca de salvarte. Si haces un equipo para permanecer y te equivocas vas al pozo”. Hemos doblado posiciones, hay jugadores que cambian de roles... Después el trabajo de traer a Pablo Ibáñez, que no estaba en Tajonar, o el caso de Aimar Oroz.

¿Qué se le ha ofrecido a Abde?

El club no es el de hace seis años. No estamos asentados en Primera, yo odio esa frase, pero ven el estadio, la afición... El día que pensemos que no podemos bajar nos daremos una leche. También es evidente el efecto llamada. Si viene Moi, viene el otro y el otro. Osasuna tiene buenos futbolistas y esos traen a otros futbolistas.

Ha recalcado que Jagoba insistió en Abde. ¿Por qué?

No tenemos jugadores de ir al espacio, tiene velocidades de 35km/h, encara, se va... De esas características quizá el único que teníamos era Kike Barja.