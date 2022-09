Hace 50 años, Osasuna regresaba a Segunda escapando del pozo de la Tercera

Osasuna jugará este domingo contra el Rayo Vallecano. En un horario extraño -dos del mediodía-, en la cuarta jornada de Liga -a pesar de estar todavía a principios de septiembre-, con una alineación cosmopolita -con gentes de aquí y de allá, extranjeros incluido- y en un estadio de El Sadar remozado. Es el fútbol moderno, del siglo XXI. La élite. Pero el club navarro no siempre ha navegado en estas aguas, ni mucho menos. Hace 50 años, un 3 de septiembre del año 1972, Osasuna regresaba a Segunda dejando atrás el pozo de la Tercera, en el que había estado tres de las cuatro campañas anteriores. Lo hizo con ilusión, con buena entrada en el campo, pero mal juego y derrota frente al Racing (0-1).

La crónica de Diario de Navarra de la época no ahorraba críticas: "Osasuna volvió a Segunda con fútbol de Tercera", "mal partido y peor final" y "la derrota no fue lo peor" fueron algunos de los titulares. Lo más grave era los "dos negativos" que se llevaban los rojillos, en esa clasificación oficiosa que fue tan importante hasta que se cambió el sistema de puntuación y las victorias pasaron a valer tres puntos.

Las razones de la derrota, para los cronistas, no tenían que ver con el Racing, que "no hizo nada notable", sino con un Osasuna que apenas había cambiado respecto del que la temporada anterior había jugado en Tercera. La afición opinaba en la misma línea: "¿Cómo va a tener buen equipo, si no se ha gastado un duro en traspasos?, ¿es que los demás equipos que los pagan son tontos?", se escuchaban entre los asientos, según el periodistas Jesús Riaño.

El partido se resolvió con el solitario gol de Mina, marcado en el minuto 42 de la primera parte. Al Racing le anularon un tanto, en el minuto 52, y le expulsaron a Barba, en el 85, pero ni contra diez pudo Osasuna. La alineación rojilla estuvo formada por Lanas (2); Indio (2), Sarasa (0), Mañú (1); Talón (1), Sánchez Rubio (1); Esparza (1), Gradín (1), Ostívar (1), Tirapu (1) y Gonzalo (0). El entrenador era Fernández Mora.

Al Racing lo dirigía José María Maguregui, en la etapa inicial de una carrera en los banquillos que duró hasta la campaña 92-93, y que le llevó, entre otros, al Celta de Vigo y el Atlético de Madrid. Se le recuerda como el inventor de "la táctica del autobús".

Curiosamente, el próximo rival de aquel Osasuna era el mismo con el que se encontrarán los de Arrasate este domingo: el Rayo Vallecano. "La primera oportunidad para recuperar los puntos perdidos. ¿Lo conseguirá? Jugando mejor, todo es posible. Pero de todos modos, es necesario intentarlo", concluía la crónica. No lo consiguió. El Rayo goleó a los rojillos (7-0). Sin embargo, con el paso de los jornadas, el equipo enderezó el rumbo y terminó logrando la permanencia al quedar en 15ª posición.

En la siguiente campaña, la 73-74, hubo menos suerte. Osasuna acabó en la 17ª plaza y descendió, haciendo honor a su cartel de equipo "ascensor", si bien en aquellos años 70 el techo para los rojillos era la Segunda y el suelo, Tercera. Otro fútbol y otros tiempos.