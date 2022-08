Osasuna, pendiente de las bajas en el cierre de mercado

No se contempla la llegada de un último refuerzo, en este caso sería un extremo, salvo una oportunidad única que supondría un giro total de los acontecimientos. Simbólicamente, ayer se cifraba en un 1% las posibilidades de que ocurra. Ese futbolista debería ser muy contrastado y con encaje a nivel económico. Y, ahora mismo, no hay nada encima de la mesa. Hasta la fecha ha habido tres altas: Rubén Peña, Moi Gómez y Aitor Fernández, sin contar a Manu Sánchez. Las perspectivas de movimientos se centran en las bajas. En tres días, hasta la noche del jueves, puede haber noticias, aunque hay mercados de ligas extranjeras que cierran más tarde. Osasuna encara el final de mercado de estival más pendiente de las bajas que de incorporar jugadores. En el club, se respira la misma sensación que hace una semana., en este caso sería un extremo, salvo una oportunidad única que supondría un giro total de los acontecimientos. Simbólicamente, ayer se cifraba en un 1% las posibilidades de que ocurra. Ese futbolista debería ser muy contrastado y con encaje a nivel económico. Y, ahora mismo, no hay nada encima de la mesa. Hasta la fecha ha habido tres altas: Rubén Peña, Moi Gómez y Aitor Fernández, sin contar a Manu Sánchez. Las perspectivas de movimientos se centran en las bajas. En tres días, hasta la noche del jueves,, aunque hay mercados de ligas extranjeras que cierran más tarde.

BARBERO Y LA OPCIÓN DE JUGAR CON EL PROMESAS

El caso más claro es el de Iván Barbero, que sabe perfectamente que no va a tener minutos con la presencia de Chimy Ávila, Budimir y Kike García. El problema es que hasta la fecha no han llegado ofertas de Segunda División por el almeriense, a pesar de los rumores que apuntaba su nombre en las agendas del Leganés, del Burgos o del Andorra. El club no tiene conocimiento alguno de ello. Por ahora, el interés lo han trasladado equipos de Primera RFEF como el Fuenlabrada o el Celta B, pero no parece que sea su destino.

Osasuna no le va a cerrar las puertas a quedarse en la plantilla. No tiene problemas de fichas ni de tope salarial. Pero en el caso de que el 1 de septiembre no haya encontrado equipo, se planteará la posibilidad de jugar con el Promesas de Castillejo, también de la categoría de bronce, como los dos equipos que le quieren. Le queda un año de contrato con Osasuna.

JUAN PÉREZ COMO TERCER PORTERO

Otro de los futbolistas que conoce su situación desde principio de pretemporada es Juan Pérez. La llegada de Aitor Fernández, del que dicen está entrenando a un alto nivel, le ha relegado a la tercera plaza en el escalafón de la portería. Al igual que Barbero, no han llegado propuestas de Segunda y todo parece indicar que se quedará a las órdenes de Arrasate. No le importa al técnico contar con tres en esa posición y más para el día a día en Tajonar. Sumando la Copa, en las últimas cuatro temporadas solo ha podido jugar 16 partidos. Al oscense le restan dos años más de contrato como rojillo.

ESPERAR LA DECISIÓN DE ROBERTO TORRES

Al regresar a los entrenamientos este verano, Jagoba Arrasate y Braulio Vázquez se reunieron con Roberto Torres para trasladarle que no iba a contar con demasiado protagonismo esta temporada y que podría valorar otros planteamientos, sabiendo que tiene firmado hasta 2023. El capitán ha contado poco en este inicio. Dos partidos en blanco y otro con minutos en la parte final contra el Cádiz, el que significó su partido 350 con la camiseta de Osasuna. Su posible adiós entra dentro de las posibilidades. El club respetará la decisión que tome. De momento, no tiene noticias. Sigue siendo uno más.

EL OLYMPIACOS NO INSISTE POR ARIDANE

La semana pasada, el Olympiacos griego se puso en contacto con Osasuna para pedir la cesión de Aridane Hernández. El club más grande del país heleno, entrenado desde hace unas semanas por el valenciano Carlos Corberán, movió ficha por el central al ver que no está jugando, pero no hubo ni que pensar la respuesta. También se deslizó la opción de pagar una cantidad pequeña. No ha habido más insistencia. Aridane se quedará en Osasuna para cumplir su último año de contrato.

EL EFECTO CARAMBOLA DE LA REAL SOCIEDAD

La venta de Alexander Isak por 70 millones al Newcastle había generado una cierta inquietud en Osasuna. La Real Sociedad anunció desde el primer momento que ficharía dos refuerzos. Uno ya lo tiene, Alexander Sorloth, y otro parece estar cerca, el delantero del Almería Sadiq Umar. En el club respiran al saber que no se haya puesto el foco en el Chimy Ávila o Ante Budimir sin tiempo de maniobra. Se hubiera pedido la cláusula, como sucede siempre con los jugadores capitales del equipo.

AIMAR OROZ, MOI GÓMEZ Y JAVI MARTÍNEZ

El cierre de mercado suele agitar los movimientos. Por ejemplo, con los futbolistas que menos están participando. Han pasado tres jornadas y en Osasuna se da el caso de Javi Martínez, que no ha saltado al verde todavía. La llegada de Moi Gómez y el salto al primer equipo de Aimar Oroz, que se queda definitivamente, cierra el paso por ahora al soriano. El club cuenta con el joven canterano, pero otro cantar sería que el propio jugador entendiera que lo mejor sería buscar una cesión para desarrollar su carrera.