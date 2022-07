El Beti Kozkor acaba su ciclo con la Real Sociedad y vuelve a Osasuna

Era solo cuestión de tiempo. Y la hora llegó". El Beti Kozkor de Lekunberri ha anunciado que regresa a la familia de Osasuna tras cumplir su ciclo como convenido de la Real Sociedad . "En 2014, y por motivos ajenos, tuvimos que abandonar la que era y es nuestra casa. En este entretiempo, la Real Sociedad nos ha acogido y tratado excepcionalmente, y desde aquí nuestro agradecimiento", ha difundido en un nota. "Pero somos de Navarra y Osasuna el club de todos y todas las navarras. Y queríamos volver a casa, y Osasuna quería que volviéramos a casa.Y la hora llegó".

Su presidente, Gorka Azpiroz, y el presidente de Osasuna, Luis Sabalza , han firmado el nuevo convenio de colaboración entre ambos clubes, que entra en vigor desde el 1 de julio de 2022 para las cuatro próximas temporadas.

"Además, y con el propósito de socializar este acuerdo y firma, desde el Beti Kozkor K.E. quisimos enmarcar este día tan señalado en compañía de 100 miembros de nuestro club, que tuvieron la oportunidad de ver, visitar y disfrutar del Estadio de El Sadar recientemente remodelado", han señalado.

El club de Lekunberri cuenta con una estructura compuesta por once equipos, de los cuales tres son femeninos, y 220 futbolistas. En el acuerdo alcanzado, también se incluye que su casa, el Complejo Deportivo Plazaola, que el pasado verano instaló césped de hierba artificial de última generación, sea sede de un centro de alto rendimiento de Osasuna.

Tras la salida del Beti Kozkor ahora y del Valtierrano en 2020, la Real Sociedad se queda con cuatro clubes convenidos en Navarra, según su web: Peña Sport (Tafalla), Beti Gazte (Lesaka), Gure Txokoa (Bera) y Baztan (Elizondo).

RENUEVAN GAZTE BERRIAK, MUTILVERA Y LOURDES

Por otro lado, han renovado hasta 2026 el Gazte Berriak, el Mutilvera y el Lourdes.

El C. F. Gazte Berriak ha sido la entidad que más jugadores ha aportado al fútbol base de Osasuna en las dos últimas temporadas, con nueve incoporaciones. El club de Antsoain cuenta con 35 equipos y 575 futbolistas de categoría masculina y femenina. Todos los equipos cuentan con al menos dos entrenadores titulados, teniendo en varios casos a tres.

Por su parte, la U. D. Mutilvera cuenta con 46 equipos, de los cuales 8 son femeninos. Su escuadra principal competirá por segunda temporada consecutiva en Segunda RFEF. En su estructura dan cabida a 774 futbolistas y 109 entrenadores y colaboradores.

El C. D. Lourdes es el segundo club que más jugadores ha aportado a Tajonar en los últimos dos años, con siete futbolistas procedentes de la entidad tudelana. Su estructura deportiva está conformada por 24 equipos y 40 entrenadores, entre los cuales cuentan con un técnico especialista en la formación de porteros. En total, tienen 420 futbolistas, 320 de la sección masculina y 100 de la femenina.

BALSAMAISO, AGONCILLO Y ALFARO NO CONTINUARÁN

Tres entidades riojanas no continuarán como clubes convenidos en la temporada 2022/23: el Balsamaiso C. F., el C. D. Agoncillo y el C. B. F. Alfaro, a los que la entidad agradece el período de colaboración.