Rubén Peña, pendiente de fichar por Osasuna

Rubén Peña está pendiente de resolver su salida del se convertirá en futbolista de Osasuna, tal y como marca la hoja de ruta. está pendiente de resolver su salida del Villarreal para fichar por Osasuna . Fuentes cercanas al futbolista abulense señalan que la idea es desvincularse del club castellonense ya se ha quedado sin sitio en los planes de Unai Emery. Su deseo es iniciar una nueva etapa y ve en El Sadar el lugar perfecto para relanzar su trayectoria profesional. En cuanto este paso se produzca,, tal y como marca la hoja de ruta.

Es un caso que guarda bastantes similitudes con el de Aitor Fernández, cuyo fichaje está cerca de producirse según adelantaba este viernes 10 de junio este periódico , aunque falta ese impulso definitivo que le haga abandonar el Levante tras el descenso a Segunda División.

puede actuar tanto de lateral derecho como de extremo. Al técnico le gusta su polivalencia y no ha ocultado en varias entrevistas que es un futbolista de su agrado. Desde el club siempre se ha querido mantener prudencia con este asunto, pero lo cierto es que todo está encaminado para que llegue a Pamplona con la carta de libertad. Jagoba Arrasat e cuenta tanto con el portero como con Rubén Peña en la planificación que se ha elaborado para la temporada 2022-23. El todavía jugador del Villarreal. Al técnico le gusta su polivalencia y no ha ocultado en varias entrevistas que es un futbolista de su agrado. Desde el club siempre se ha querido mantener prudencia con este asunto, pero lo cierto es que todo está encaminado para que llegue a Pamplona con la carta de libertad.

Hace unos días, el jugador declaraba en los micrófonos de la Ser en Ávila que su idea es la de hablar con el Villarreal, dejando la puerta abierta a su marcha cuando en la pregunta se le mencionaba expresamente por Osasuna. “Ahora mismo quiero disfrutar de la familia y de Ávila. Voy a estar unos días por aquí. Está claro que tendré que sentarme con el Villarreal porque lo máximo que he estado en un club han sido tres años. Siempre me gusta analizar todo y ver si mi etapa ha acabado. Vengo de un año complicado. Por unas cosas o por otras no he tenido continuidad. Habrá que sentarse y ver qué es lo mejor para mí para seguir disfrutando del fútbol porque ya cada vez me queda menos”.

Rubén Peña está en la rampa de salida porque no ha tenido minutos, en parte mermado una lesión y en parte por decisiones técnicas. Ha jugado 9 partidos. Disputó 7 minutos en la última jornada liguera en el Camp Nou y no aparecía desde diciembre del año pasado. Su futuro está lejos de La Cerámica. Pasó antes por Valladolid, Guijuelo, Leganés y Eibar. En julio cumplirá 31 años. Acumula cerca de centenar y medio de encuentros en la máxima categoría, donde ha jugado los últimos seis ejercicios divididos a partes iguales con las camisetas del conjunto armero y del submarino.

TRES MÁS EN SU PUESTO

En 2019, el Villarreal realizó una gran inversión tras haber destacado en Ipurua con Mendilibar. El coste del traspaso ascendió a 8 millones. Se le catalogó entonces como un jugador de equipo, aguerrido, fuerte, rápido y que suma kilómetros. “No es un estilista, pero si un hombre honesto, profesional y con mucho oficio”.

Su papel ha quedado relegado a un segundo plano. De hecho, hay tres laterales derechos más: Juan Foyth, Mario Gaspar y Serge Aurier. A pesar de tener contrato hasta 2024, el Villarreal también entiende que ha llegado el momento de su salida.