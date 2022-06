Aitor Fernández, el elegido para la portería de Osasuna

para reforzar la competencia a Aitor Fernández es el portero que quiere incorporar Osasuna para la nueva temporada 2022-2023. El guipuzcoano, de 31 años, cuenta con el aval de la experiencia y de haber competido a un alto nivel en Primera División, cualidades que está buscando el club Sergio Herrera . A ello se añade que Jagoba Arrasate ya sabe cómo es trabajar con él. Ambos coincidieron en el Numancia. Era titular.

hay sintonía para firmar el acuerdo como nuevo jugador rojillo y ahora falta que se produzca su desvinculación del Levante. Fuentes cercanas a la operación, señalan que llegará en unas condiciones favorables. Osasuna no tiene contemplado pagar traspasos importantes en este mercado. El guardameta vasco tiene actualmente contrato con el Levante , equipo recién descendido a Segunda División. Le quedan dos años más en Valencia, pero la pérdida de categoría granota abre camino para su llegada a Osasuna. Tras las conversaciones mantenidas,como nuevo jugador rojillo y ahora falta que se produzca su desvinculación del Levante. Fuentes cercanas a la operación, señalan que llegará en unas condiciones favorables. Osasuna no tiene contemplado pagar traspasos importantes en este mercado.

LA VARIABLE CÁRDENAS

La entidad valenciana se encuentra en la dura tarea de reconstruir la plantilla para competir en la división de plata la próxima temporada. La portería será una de las posiciones a modificar. No va a poder mantener a dos porteros de la talla de Dani Cárdenas y Aitor Fernández. El primero ha sido en más ocasiones titular esta campaña con cualquiera de los tres entrenadores que han pasado. Dentro de una sana rivalidad que ha existido, el catalán ha disputado 24 encuentros por los 13 de la probable incorporación rojilla.

Hay un matiz no menos relevante. Con el objetivo de hacer caja por su fair play financiero, el Levante no descartaba acometer un traspaso con Cárdenas, tal y como resaltó su director deportivo, Felipe Miñambres, el pasado 24 de mayo. Si era así, se cerraría la puerta de Aitor a Osasuna. “Con Dani puede haber alguna situación en la que pueda ser traspasado. Si es traspasado, Aitor se quedará con nosotros. Si no es traspasado, valoraremos las opciones que pueda haber para él”, explicó a los medios entonces.

En Osasuna, saben que los dos porteros juntos no pueden continuar en el próximo proyecto levantinista. Renovó en enero con una ficha al alza. Confían en que se deshiele la situación para que el portero pueda estar a las órdenes de Arrasate el 8 de julio. Sería el reencuentro tras los dos años que estuvieron juntos en Soria (temporadas 2016-2017 y 2017-2018) hasta que separaron sus caminos después de haber jugado el playoff de ascenso. Aitor Fernández firmó por el Levante para convertirse en un portero de sobresalientes prestaciones en la máxima categoría. Mientras, Jagoba hizo las maletas a Pamplona.

Formado en el Bilbao Athletic y en el Villarreal B, el portero guipuzcoano brilló en el Numancia y costó un millón de euros más una serie de variables, entre las que se encontraba la permanencia. En Orriols se erigió en una referencia desde la segunda parte de la campaña 2018-2019 y especialmente en la siguiente, gracias a su agilidad bajo palos, agresividad e intuición en el área para cerrar espacios, sin ser excesivamente alto. Suma un centenar de partidos.

Esta temporada, pese a renovar, ha estado más en un segundo plano, circunstancia que ha aprovechado Osasuna para pensar que puede ser el hombre ideal para hacer competencia a Sergio Herrera. Juan Pérez saldrá cedido, según el planteamiento de los técnicos.