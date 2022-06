Imanol Arregui acepta la invitación de Jagoba Arrasate

Jagoba Arrasate e Imanol Arregui compartirán mesa durante el verano para hablar de táctica. El técnico de Osasuna tiene especial interés en cómo se puede extrapolar las jugadas a balón parado del fútbol sala al fútbol de campo. Habrá comida.. El técnico de Osasuna tiene especial interés en cómo se puede extrapolar las jugadas a balón parado del fútbol sala al fútbol de campo.

La iniciativa surgió en una reciente entrevista de Arrasate en Ondacero. "Hemos hablado varias veces. La última en el párking. Tenemos pendiente una comida para hablar de táctica. Me sorprende la variedad que hay en el fútbol sala de situaciones de estrategia y a balón parado. Luego hay que extrapolarlo de cinco a once jugadores. Imanol Arregui es una institución aquí, es un referente. He podido coincidir con él varias veces y a ver si podemos quedar a comer y profundizar en esas cosas", comentó el de Berriatua.

La respuesta no se hizo esperar. Arregui, en Directo Xota, aceptó la invitación. "Me lo dijo. Me junté con él. Yo iba al Campeonato de Gimnasia Rítmica y él salia del párking del Navarra Arena. Tenemos que ir a comer. Me llevo bien con él. Iremos a comer sin problema", confesó el de Irurtzun.

El entrenador de Osasuna Magna cree que la estrategia se aprovecha poco en el mundo del fútbol. "El otro día estuve con Enrique Martín Monreal. Siempre vienen bien esas conversaciones. Creo que hay muchas cosas de nuestro deporte que se pueden aplicar en el fútbol y sacar rendimiento. Lo vimos en el Barça de Guardiola. Eran partidos de fútbol sala, pero en campo grande. Había balones al pívot, balones verticales, bloqueos en saques de esquina, pisaditas de planta... Soy de la opinion de que la estrategia se aprovecha poco en el fútbol. Es muy difícil meter una falta por encima de la barrera. Siempre hay especialistas, pero... Es cierto que ya se estan viendo cositas", concluyó.