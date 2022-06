Imanol alcanzará las 22 temporadas al frente de Osasuna Magna

Imanol Arregui continuará la próxima temporada al frente de Osasuna Magna, equipo con el llegará a las veintidós temporadas. El entrenador de Irurtzun apela a su compromiso moral con la institución, que “en estos momentos requiere de los mayores apoyos posibles para solventar las dificultades generadas desde hace dos temporadas”. continuará la próxima temporada al frente de, equipo con el llegará a las veintidós temporadas. El entrenador deapela a su compromiso moral con la institución, que “en estos momentos requiere de los mayores apoyos posibles para solventar las dificultades generadas desde hace dos temporadas”.

Osasuna Magna, que ya ha terminado la temporada, logró la permanencia en la Primera División del fútbol sala, en la temporada número 21 del técnico navarro, el más longevo de la máxima categoría del fútbol sala.

El técnico explicó sus motivos en los micrófonos del club durante la emisión del último ‘Directo Xota’ de la temporada. “Es una obligación moral. Visto el año pasado y este me tengo que quedar porque el club lo está pasando mal. No es porque me considere imprescindible, sino porque si se da el caso que yo me voy y las cosas van mal, voy a estar muy jodido esté donde esté. Entonces, como sé que va a ser duro prefiero estar yo porque para mí es una obligación moral”, indicó.

Imanol Arregui añadió: “Es mi familia, es mi club, es el equipo de mi pueblo, de mi corazón y ahora nos necesita. No solo a mí, sino a todos estos que tenemos. Hay que estar ahí y poner como decimos en el pueblo, ‘los cojones encima de la mesa’ y para adelante”.

Arregui contó que ha habido ocasiones en las que ha podido irse pero que el año pasado y este no podría hacerlo. “Hablo con muchos entrenadores, representantes y me dicen que tengo que irme. Al final, otros años porque no me apetecía, no me ha convencido lo que me han ofrecido. Otros años sí me ha convencido lo que me han ofrecido y no se han dado las circunstancias, pero el pasado y este, no. Es una obligación moral”, insistió.

El conjunto, como es sabido, va a sufrir las bajas del ala tailandés Neno y del ala brasileño Bynho. “En el caso de Bynho no es una decisión mía. No me lo hubiera quitado. En el caso de Neno tampoco me lo quería quitar. Me hubiera gustado cederlo y seguir viéndole. Se le ha hecho grande porque viene de un Segunda, pero es un jugador con mucha calidad y unas condiciones muy buenas. Estoy triste. Es un jugador muy aprovechable”, indicó.