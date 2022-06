¿Jugará Messi en El Sadar?

Es una de las preguntas que se hacen los aficionados que se darán cita mañana a las 20.00 horas en El Sadar. ¿Tendrá minutos Leo Messi? Sin duda, y a pesar de que haya pisado ese terreno de juego no pocas veces con la camiseta del Barcelona, la presencia del astro argentino es el principal reclamo.

Scaloni, el seleccionador de la albiceleste, desveló al diario Clarín que en Pamplona contra Estonia tiene previsto hacer rotaciones sobre los titulares que brillaron el miércoles en la Finalissima contra Italia en Londres. En el estadio navarro, se especula que podrían estar de inicio futbolistas como Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Alejandro Gómez, Alexis Mac Allister, Paulo Dybala y Nicolás González.

De la convocatoria, se han caído tres jugadores por lesión. El portero del Aston Villa Emiliano Martínez y el lateral del PSG Leandro Paredes. A ellos se sumó ayer la baja de Ángel Correa, el punta del Atlético de Madrid, que deberá ser intervenido por un problema en el corazón, señaló el rotativo argentino que sigue a la selección. Iba a ser titular en El Sadar. Su salud en todo caso no corre peligro ya que es una cirugía menor para corregir una prótesis que le habían colocado hace ocho años.

La incógnita está en saber si Messi comenzará de inicio. Los medios que están con la albiceleste señalan que no es frecuente verle en el banquillo y que de hecho solo lo ha hecho en una ocasión con Scaloni al frente del banquillo. Por ejemplo, en la última Copa América con la clasificación en el bolsillo y numerosos cambios, el 10 pidió jugar. Con el Barcelona sucedió algo parecido, así que no sería de extrañar verle en la formación inicial junto a los no habituales. De hecho, TyC Sports le da muchas opciones de ser titular como en Londres.

ESTONIA LLEGA HOY

Ya se han vendido más de 16.000 localidades generales que sumadas a las de palco superan las 17.000. Habrá por lo tanto una gran entrada para un partido donde los aficionados han pasado por taquilla.

Estonia llega a Pamplona hoy después de haber jugado la Copa de Naciones contra San Marino el jueves (victoria 2-0 con goles de Kirss y Tamm). La idea es ejercitarse en El Sadar a las 19.00 horas y previamente su seleccionador, el suizo Thomas Häberli, ofrecerá una conferencia de prensa.

ARGENTINA, EN EL TRES REYES

La selección albiceleste llegará a la capital navarra el domingo por la mañana. Se desplazará en autobús desde Bilbao, donde sigue concentrada y trabajando en Lezama. El Tres Reyes será su hotel en las horas que esté en Pamplona, donde comerá y descansará antes de dirigirse a El Sadar. Después del partido, volverá a tierras vizcaínas.

TyC Sports, el canal deportivo de pago argentino, ofrecerá en directo el encuentro.