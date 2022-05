Juan Cruz, jugador revelación de Osasuna

primera temporada en Osasuna más bien gris. El club había realizado un fuerte desembolso por él para reforzar el lateral izquierdo, pero su estreno en la máxima competición dejaba más sombras que luces. No acabó de acoplarse. Los cambios de vestuarios y de categorías no resultan a veces tan sencillos. Los técnicos no dudaron en mejorar la demarcación. Llegaba Cote del Eibar y regresaba Manu Sánchez cedido de nuevo por el Atlético. ¿Qué iba a ser de Juan Cruz? Su nombre no entraba en las quinielas de muchos durante el pasado verano. Había transcurrido unaEl club había realizado un fuerte desembolso por él para reforzar el lateral izquierdo, pero su estreno en la máxima competición dejaba más sombras que luces. No acabó de acoplarse. Los cambios de vestuarios y de categorías no resultan a veces tan sencillos. Los técnicos no dudaron en mejorar la demarcación. Llegaba Cote del Eibar y regresaba Manu Sánchez cedido de nuevo por el Atlético.

Sin meter ruido y en silencio, siguió trabajando. Le podría llegar la oportunidad en cualquier momento. Y así fue. Se subió al tren en marcha y como central demostró su alta capacidad para jugar en Osasuna. Terminado el curso, se ha ganado con merecimiento el apelativo de jugador revelación. Así se lo otorgan los lectores de diariodenavarra.es en la encuesta que ha valorado la recién concluida temporada. David García y Torró son los siguientes jugadores en obtener un mayor número de votos, aunque el madrileño les triplica.

EN VILLAREAL EMPIEZA TODO

23 partidos ha disputado Juan Cruz, 22 como titular. En minutos, los registros son parecidos a los de la campaña pasada, pero las sensaciones han sido bien distintas. Su primera incursión en el once no llegó hasta la jornada 9, en Villarreal. Fue cuando Arrasate apostó por jugar con tres centrales. Vio en él cualidades en una demarcación que ya conocía en su trayectoria deportiva. El club le había mandado un mensaje de tranquilidad meses antes. Y de ahí fue creciendo, hasta que se confirmó para formar pareja con Un total deha disputado Juan Cruz, 22 como titular. En minutos, los registros son parecidos a los de la campaña pasada, pero las sensaciones han sido bien distintas. Su primera incursión en el once no llegó hasta la jornada 9, en Villarreal. Fue cuando Arrasate apostó por jugar con tres centrales. Vio en él cualidades en una demarcación que ya conocía en su trayectoria deportiva. El club le había mandado un mensaje de tranquilidad meses antes. Y de ahí fue creciendo, hasta que se confirmó para formar pareja con David García cuando Jagoba alineó a solo dos centrales, aprovechando además la baja continuada de Aridane. Juan Cruz se iba consolidando domingo tras domingo. Rápido al cruce, contundente en los duelos y salida limpia de balón con su pierna izquierda.

El reconocimiento de la afición cada vez era mayor, pero ese cariño lo había ganado a pulso. Antes de que encadenara las titularidades, hubo un partido que definió su estado de ánimo por hacerse con minutos. Fue en un amistoso en Tajonar contra el Alavés. Una mañana de aparente trámite de octubre aprovechando el parón de selecciones. Arrasate le ponía de central y gustaba a la grada, también por las ganas que le echó. El de Las Rozas acabó aplaudido. Una señal clara de su ambición. “Cuando el equipo y el míster me necesite estaré de lateral, central, donde me quiera poner”, señalaba entonces.

RENOVACIÓN MERECIDA

Otro momento que marcó la temporada para Juan Cruz fue el de su renovación. Se la había ganado con sus actuaciones. El club le ampliaba el contrato hasta 2024 para evitar el riesgo de quedarse desarmado a nivel contractual en unos meses. Un equipo belga estaba dispuesto a pagar 2-3 millones a final del mercado de invierno, pero Osasuna y el defensor acordaban un nuevo contrato y con el mismo salario.

Una lesión muscular le impidió jugar algunos partidos a final de campaña a este defensor que en julio cumplirá 30 años y que ha encontrado su ecosistema ideal como rojillo. Así lo reflejaba cuando estampaba la firma en la renovación. “A uno le llena de orgullo que cuando te dejas la piel la gente lo valore. Creo que en ningún momento me rendí y no lo voy a hacer. Yo soy el mismo en los momentos buenos y en los malos, siempre voy a tener una sonrisa por delante y un esfuerzo. Son valores que aquí tanto la afición como el club valoran mucho y a las pruebas me remito”.

Iñigo Pérez marcó el mejor gol

EFE

La victoria en Mallorca de la jornada 7 dejó un gol para el recuerdo, el de Iñigo Pérez de falta para hacer el 2-2. El golpeo desde 29,4 metros fue directo a la escuadra tras una ejecución magistral con la pierna izquierda. Una obra de arte que ha sido valorada por los lectores de este periódico en la encuesta. Es el mejor gol de la temporada 2021-2022, votado con una nota media de un 9,1.

La jugada se originó tras una falta sufrida por el Chimy Ávila cerca de la frontal pero a cierta distancia. El balón era propicio para el golpeo de un zurdo. Ahí apareció Iñigo Pérez en escena. Su disparo pasó la barrera por encima y quitó las telarañas de la portería del Mallorca . Tiro fuerte y colocado. Greif se estiró pero no pudo hacer nada para evitar el empate. Era el cuarto gol que anota Iñigo Pérez con la camiseta de Osasuna. Precisamente contra los bermellones en la segunda vuelta jugó su último partido de rojillo tras un ciclo de cuatro campañas. El chantreano se encuentra ahora pensando sobre su futuro y seguir o no en activo.

Los siguientes goles más votados han sido el de Kike Barja el Espanyol de la jornada 35 tras un pase de Budimir (8,2 de nota) y el del Chimy en El Sadar contra el Villarreal (8,1) de la jornada 27 gracias a un gran remate de cabeza después de una transición colectiva.

Braulio y Arrasate llegan al notable

Goñi

El trabajo que han desempeñado durante la temporada los dos principales responsables de la parcela técnica de Osasuna ha sido muy bien valorado por los lectores. Tanto Braulio Vázquez como Jagoba Arrasate llegan al notable, según las votaciones registradas en la página web de este periódico de seis centenares de lectores. La encuesta revela que el director deportivo llega al 7,6 de media y el técnico de Berriatua alcanza al 7,4.

Braulio ha cumplido su quinta temporada en Osasuna y gracias a su gestión se ha desarrollado un proyecto que se ha ido fortaleciendo con el paso de los años conservando la identidad. Arrasate ha logrado sacar provecho de la plantilla para exponer en el campo una propuesta que ha dado sus frutos. En este caso se ha conseguido por tercera vez la permanencia holgada para quedar décimos y afrontar con garantías la siguiente campaña en Primera.