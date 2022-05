El Sadar, tarea para el curso que viene

Los últimos seis partidos sin conocer la victoria han dejado el cuerpo frío al osasunista. Pero más todavía los pésimos números en El Sadar, donde el equipo ha sido el penúltimo de Primera. 22 puntos de 57 posibles (38,5%) sería un escenario preocupante de no haber sido por la brillante temporada a domicilio. Leído esto puede parecer que Osasuna haya firmado una mala temporada. Para nada. Pero es el principal margen de mejora que deja un décimo puesto muy meritorio. Y si no que se lo pregunten al Mallorca o al Cádiz, que el domingo celebraban la permanencia con efusividad. O al Granada, que venía de jugar en Europa y ha descendido después de hacer fichajes pagando mucho más dinero que Osasuna. Tercera temporada con una salvación holgada que no debe hacer perder la perspectiva por la tranquilidad final.

Esto no quita para mirar al futuro con exigencia y reconocer el agujero que se ha producido en El Sadar. Se han escapado mucho puntos y la imagen tampoco ha sido la que se esperaba. Hace semanas que el cuerpo técnico y la dirección deportiva han puesto el foco en este problema. Osasuna no se puede permitir esos números. Segundo peor equipo, tercero más goleado y una falta de fiabilidad evidente. Una cara que contrasta con el curso fuera, el segundo mejor de la historia en Primera. El equipo ha estado más cómodo asumiendo un papel reactivo, corriendo al espacio y madurando los partidos hasta encontrar el premio.

Sin embargo, los plomos se han bajado en casa. Ha faltado capacidad de desborde y creación. En definitiva, fútbol. Arrasate, nada más acabar el partido contra el Mallorca señaló este asunto como prioritario. “La temporada que viene tenemos el reto de mejorar nuestros números en El Sadar”. Y añadió otra asignatura: mayor capacidad para darle la vuelta a los partidos, otra seña de identidad perdida de un tiempo a esta parte. Los orígenes de la pizarra de Jagoba para enganchar a la afición.

FICHAJES CON UN PERFIL DETERMINADO

El cuerpo técnico le ha dado vueltas en busca de soluciones tácticas, pero también ha apuntado jugadores de determinadas características en la lista de refuerzos. Partiendo de ese evidente déficit se pretenden abordar las incorporaciones. Por ejemplo, con un jugador de buen pie en el centro del campo que dote de más herramientas al equipo en la fase ofensiva. Osasuna ya trabaja en clave temporada 2022-2023.

LA PRENSA

El milagro del Mallorca

“El Mallorca es de Primera División. Eso es lo único importante. Justo cuando tenía que dar la talla, este equipo se ha aferrado con uñas y dientes a una categoría que no podía dejar escapar de ninguna manera”, decía la crónica del Diario de Mallorca. Lo que ha sucedido desde aquel desastroso 2-6 ante el Granada es digno de estudio. Después de tocar fondo ha sido capaz de sumar siete puntos de los últimos nueve para rubricar un milagro”.

LA CIFRA

1,8

Centros por partido promedia Rubén García, el dato más alto de la Liga y solo igualado por Nabil Fekir, el talentoso jugador del Betis. Dani Parejo (Villarreal), el navarro Iker Muniáin (Athletic) y Marcos Acuña (Sevilla) son los siguientes en este ranking de surtidores destacados de la Liga.

EL MVP

Unai García 6,8

El defensa obtuvo la mejor valoración entre los jugadores de Osasuna en el partido contra el Mallorca, según datos de WhoScored. El central pudo despedir la temporada como titular junto a David García, quien forma parte del mejor once de la temporada.

EN LA RED

“Hay que aprender de todas las situaciones”

Roberto Torres tildó de “dífícil” la temporada que acaba de terminar en el plano personal, “pero siempre hay que intentar aprender de todas las situaciones”. “Contentos por la décima posición pero tristes por las despedidas”, compartió el centrocampista en Instagram.