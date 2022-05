Osasuna femenino lucha por el liderato y el ascenso con 10.000 personas en El Sadar

Esta mañana, sonará el despertador de un grupo de mujeres que tendrán el corazón a mil. Desayuno. Concentración. Cabeza llena de pensamientos. Alma repleta de emociones. ¿Nervios? Seguramente. ¿Miedo? Quizás. ¿Ilusión? A borbotones. ¿Felicidad? Total. Móviles a tope de mensajes apenas podrán responder. Porque ha llegado el día. Para algunas elegidas, ha regresado. Para la mayoría, es la primera vez. Las componentes de Osasuna Femenino han conseguido que el club les abra El Sadar tres años después. No es un regalo, ni un detalle. Es la cuarta vez consecutiva que intentan el ascenso y posiblemente la que más posibilidades tienen de conseguirlo, aunque las tres anteriores también estuvieron cerca. En esta ocasión, está en sus manos, porque todo depende de ellas.

8.300 personas ya tienen su entrada adquirida a lo largo de los diez días anteriores al encuentro, desde que el club decidió que el partido contra el líder, el Espanyol, sería en el estadio y se conoció la fecha y la hora: domingo 14 de mayo, 12 del mediodía. Cuando hacia las 10:30 lleguen a El Sadar , un grupo de seguidores fieles del equipo femenino estáran allí para recibirlas. Se ha organizado quedada por redes sociales y cualquier apoyo extra será necesario. Pero el mayor respaldo estará en la inmensa grada de El Sadar.adquirida a lo largo de los diez días anteriores al encuentro, desde que el club decidió que el partido contra el líder, el Espanyol, sería en el estadio y se conoció la fecha y la hora: domingo 14 de mayo, 12 del mediodía.

LÁGRIMAS EN EL RECUERDO

Ese momento ha llegado. Ha habido que esperar 3 años, desde que el Santa Teresa de Badajoz apeó del sueño a las rojillas, en el playoff de ascenso. Fueron tres partidos, tres victorias: gracias a ganar al Eibar y el Alavés se consiguió el título y el ascenso a Reto Iberdrola, segunda categoría nacional en la que ha estado Osasuna desde entonces. También se obtuvo la opción de disputar ese playoff con el campeón del otro grupo, pero el resultado de la ida (1-0) hizo inútil el 2-1 de El Sadar por el valor del gol fuera de casa.

Las lágrimas son, por tanto, el último recuerdo de las rojillas en el estadio. Y también el último recuerdo del año pasado, en Santa Cruz de Bezana (Cantabria), cuando a pesar de golear al Racing no consiguieron subir porque dependían del Eibar, que iba por delante. Ha pasado un año, el conjunto guipuzcoano ya ha descendido y Osasuna vuelve a tener la oportunidad de subir. Tiene ante sí un final de temporada apasionante. Y el primer plato se sirve como aperitivo fuerte este mediodía. Llega ni más ni menos que el líder, equipo históricamente potente del fútbol femenino, con 51 años de historia y 7 títulos, descendido el año pasado y que apuesta todo al ascenso.

8.300 ROJILLOS, 100 PERICOS

Las jugadoras del equipo catalán estarán arropadas en Pamplona por un buen número de aficionados, ya que se han organizado autobuses desde la capital catalana. El desplazamiento, organizado por el club barcelonés y las peñas espanyolistas, reunirá al menos a un centenar de seguidores que salían esta mañana a las 6 para ver el encuentro. El precio, 29 euros para los menores de edad y 39 para los mayores, autobús más entrada.

Serán un islote entre la inmensa mayoría roja que habrá en el graderío. Al término de la jornada de este sábado, Osasuna registraba la venta de 8.300 entradas, a las que se sumarán hoy las de los aficionados que esperan a última hora para comprarlas en taquilla. Desde las 10 de la mañana estarán abiertas, hasta la hora del inicio del encuentro, por lo que se podría superar esa cantidad y acercarse a 10.000.

El récord de asistencia permanece de momento en 10.250, el 10 de marzo de 2019 en el partido frente al Eibar. La entrada fue entonces gratuita. En esta ocasión, tanto socios como no socios han pasado por taquilla, y la recaudación irá destinada íntegramente a Fundación Osasuna Femenino.

LA MISMA CONVOCATORIA

Kakun Mainz repite la convocatoria de las últimas jornadas. Las bajas de dos de las capitanas, Mai Garde y Vanessa Rodríguez, por lesión suponen las únicas ausencias y dejan a las 18 disponibles dentro de la lista para este vital encuentro.

El once será, casi con total seguridad, el habitual, con Maitane en portería, centrales para Aitana y Josune y laterales para Fresneda y Saioa, que forman una potente línea defensiva, el compensado doble pivote de Mar Torras y Celia, y por delante cuatro futbolistas que se entienden a las mil maravillas y permutan posiciones según los partidos. A priori, Iara y Lorena Herrera podrían ocupar bandas y Patri Zugasti jugar por detrás de la máxima goleadora, la emergente Maitane Vilariño, que con 19 años ha roto esquemas esta temporada y lleva 11 goles en liga. También tiene opciones María González, Ibra.

El anuncio que realizó Mai Garde la semana pasada de que al terminar esta temporada colgará las botas servirá de aliciente para sus compañeras, que le quieren dedicar el ascenso a la gran capitana.

Ganar hoy sería decisivo para las dos jornadas restantes. Osasuna superaría al Espanyol y se pondría de nuevo líder con un punto de ventaja (más el golaveraje favorable). Un final de temporada más interesante, imposible. Las rojillas merecen que por fin el fútbol les dé el lugar que tanto están persiguiendo.

Alberto Erro Aguirre

“Es uno de los partidos más importantes de la historia del club”

Kakun Mainz ha preferido estar en un discreto segundo plano esta semana y ceder el protagonismo a sus jugadoras. Este sábado dio sus impresiones del partido a los medios del club. “Estamos ante el reto de la temporada. Es uno de los partidos más importantes de la historia del club. Volvemos a llegar a final de temporada con opciones, algo que refleja el trabajo de este año. Las chicas han empujado hasta el final. Tenemos muchas ganas de estar en el estadio, de ver y disfrutar de la gente, del partido y de lo que se avecina”.

Jugar en El Sadar y haber llegado con opciones es un gran reto. “Sabemos que es un partido especial por el lugar donde se va a celebrar, pero es un partido de fútbol. Hemos trabajado bien durante la semana, hemos estudiado bien al rival, sabemos dónde podemos hacer daño, dónde tenemos nuestras debilidades. Es bonito que estemos a tres partidos del final de la temporada con este duelo. No tenemos nada que perder. Hace unos meses no nos planteábamos esto, vamos a ir a por ello y no vamos a defraudar en intentarlo”.