La dedicatoria de LKN a la capitana de Osasuna Femenino tras anunciar su retirada

LKN ha querido rendirle un homenaje. Lo ha hecho este domingo en una de las paredes del restaurante El Bodegón del Sadar. Mai Garde pondrá fin a su carrera como futbolista tras la finalización de la presente temporada y el artista urbanoha querido rendirle un homenaje. Lo ha hecho este domingo en una de las paredes del restaurante

La capitana del primer equipo de Osasuna Femenino aparece simulando el mítico cartel estadounidense de la Segunda Guerra Mundial 'We Can Do It!', creado por J. Howard Miller en 1943 para Westinghouse Electric. En su camiseta se puede leer: "Honor y orgullo. Mila esker Mai".

Mai Garde, que dejará la disciplina rojilla después de haber portado el brazalete en las cinco temporadas desde que la entidad rojilla recuperó el fútbol femenino, ha querido agradecer el gesto en sus redes sociales.