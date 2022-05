Budimir: “Pamplona es diferente, una ciudad de mi agrado”

Ante Budimir ha sido noticia esta semana también en su país. Su marca de goles en partidos consecutivos en Osasuna ha tenido una notable repercusión en los principales medios croatas, como es el caso del diario 24Sata, donde ha charlado con el periodista Hrvoje Tironi. El delantero de Ozimica confiesa que vive feliz en Pamplona y que quiere acabar la temporada aumentando su registro anotador.

Estar bien físicamente. “Todo es más fácil cuando estás sano y listo. He estado luchando con una lesión durante mucho tiempo esta temporada y ahora todo está como debe ser. Todo se unió para mí. Disfruto mucho del fútbol , me siento con confianza y, lo más importante, estoy marcando goles”, indica el atacante rojillo cuando se le pregunta por su situación.

El récord de goles. La marca que estaba en posesión del Chengue Morales era pulverizada en Elche. El diario repasa que la entidad tiene 102 años de historia. “No pienso demasiado en eso, pero estoy feliz de que haya sucedido una serie así. Osasuna tiene una gran historia y siempre te alegras cuando haces algo diferente a los demás. Sobre todo, cosas como esta, algo que quedará escrito en los archivos del club durante mucho tiempo. Es un bonito recuerdo para mí. Estoy feliz y orgulloso, pero sigamos adelante. Sí, la temporada está llegando a su fin, simplemente he conseguido estar en forma”.

Un proceso tras la pubalgia. “La lesión definitivamente determinó mi temporada, pero es parte del deporte, parte del fútbol”, repasa el delantero internacional sobre el comienzo del curso. “Es difícil alcanzar el ritmo correcto cuando no pasas por la pretemporada, por lo que te lanzan al campo y sientes que no estás a un nivel superior. Me costó un tiempo tomar el ritmo, volver a estar justo frente a la portería. No es tan simple, a veces no sale de la noche a la mañana. Para volver a estar en forma necesitas partidos, minutos e incluso esas situaciones frente a la portería. Ahora, es bueno para mí que la temporada aún no haya terminado”.

El penalti con el Chimy. El periodista le cuestiona sobre el lanzamiento de los once metros de la pasada jornada. Su compañero se dispuso a lanzarlo hasta que en última instancia se cambiaron los papeles. Llegó el récord. “Así quedó frente a la cámara. Sí, Chimy también quería tirar un penalti, incluso cogió el balón con las manos, pero rápidamente acordamos. No hay problema. Ni ninguna connotación negativa entre nosotros dos, nada dramático. Quizás tomó el balón en sus manos para distraer al portero(lo dice riendo)”.

En junio, la Liga de Naciones. Cuando termine la temporada, irá con su selección. Del 3 al 13 de junio Croacia jugará cuatro partidos, dos de ellos contra Francia. “Aún falta mucho, voy paso a paso. Tengo cuatro partidos por delante en Osasuna, todavía podemos hacer grandes cosas allí. Siempre estoy contento con la selección. Me alegro de que esta vez pude venir a la concentración en muy buena forma. Me perdí mucho después de la Eurocopa, no estuve en septiembre, octubre y noviembre, y ahora estoy listo, creo que puedo ayudar. Siempre trato de ser positivo, no me desesperé incluso cuando me detuve por mucho tiempo debido”.

De Mallorca a Pamplona. Ante Budimir expresa su cariño hacia la ciudad donde vive. “Yo diría que Pamplona es un lugar diferente, tiene unas particularidades. Son dos ambientes diferentes. Pamplona es como un lugar continental, montañoso con mucha vegetación. Hay un clima más fresco. Es una ciudad muy agradable para la vida familiar, aquí hay una naturaleza hermosa, de mi agrado. Así que disfruto aquí”.

Los Sanfermines. El croata no es ajeno a la vida social que le rodea. “Todo el mundo aquí está hablando de eso, incluso todos mis compañeros. Esos diez días son un acontecimiento especial, no solo para Pamplona, sino para toda España. Es interesante ver y conocer otras costumbres, y la tauromaquia local es mundialmente famosa. Todavía no lo he visto, pero me encantaría vivirlo en vivo. No, nunca participaría en algo así (los encierros). Preferiría enviar a un amigo a esa carrera(riendo)”.

Menos vacaciones. A Budimir le cuestionan por el número reducido de días que tendrá entre el final de la concentración con Croacia y el inicio de la pretemporada con Osasuna. “En España los jugadores que no van a la selección van a tener un parón de seis semanas, que está muy bien. Está bien, se acortará para nosotros debido a las obligaciones del equipo nacional, pero nuevamente descansaremos más que los jugadores de la HNL (liga de Croacia). Aquí, recuerdo el ejemplo de Mislav Oršić después del Campeonato de Europa del año pasado. No podía creerlo cuando me dijo que después de ese torneo solo había tres días libres”.

Luka Modric. Por último, entre más temas que se abordan, la conversación gira sobre la figura del centrocampista del Real Madrid. “Es un milagro. Todos deberíamos estar orgullosos de él. Para mí es genial que todavía domine a su manera. Ni siquiera pienso cuánto más puede jugar a ese nivel, simplemente disfruto viéndolo en el campo. Todo el mundo llegará a su fin, pero él está jugando de maravilla y le deseo que vuelva a ganar la Champions League esta temporada”. El periodista le pregunta por si puede aprender de su golpeo de exterior. “No hay nada que comentar (ríe). Solo puedo verlo y disfrutar de sus movimientos. Ya vimos esa perfección del golpeo con el exterior contra el Chelsea”.