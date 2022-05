De madres, curros y bullying

1 de mayo, Día del Trabajo, este año primer domingo del mes y Día de la Madre. También Día contra el Acoso Escolar o Bullying. Muchas cosas que celebrar, mucho tema que comentar y dos puntos que se han dejado los rojllos en el Martínez Valero, siendo más madres que nunca contra un Elche que estaba con diez y que había perdido por el camino a varios jugadores, entre mamporros, cabezazos y lesiones varias.

Jagoba, padre (y madre) de este equipo, volvía a la defensa de tres centrales para tratar de apurar unas opciones europeas que se desinflan como la persecución culé a un Madrid campeón, a la espera de ver si hace doblete, aunque huele a que Guardiola no lo va a permitir. El caso es que si Arrasate dice algo, el resto a callar. A mami no se le replica ni se le contradice, que por algo madre sabe más, que cantaban en alguna película de Disney.

Y los chicos, obedientes, se marcan una primera parte de estas que pasará a la historia por los dos cabezazos que terminaron en forma de lesión, de Bigas y de Guti. Ojo, que tanto Budimir como Brasanac ganan el salto y cabecean primero pero, pese al origen balcánico de ambos, se les ha pegado esa cabezonería navarra y claro, al cosa derrama consecuencias. El caso es que pasados los sustos, que los golpes en la cabeza pueden dejar a más de uno tonto y con ganas de meterse político (o árbitro de fútbol o programador, a saber) la cosa se pausaba con cerocerismo en el descanso.

La segunda parte se optó por honrar a la prole, a los empleados, a los honrados trabajadores que celebramos este 1 de mayo como hay que hacerlo: aporreando la tecla pese a tener fiesta. No hay mejor manera de honrar el Día del Trabajo que currando. A ver si ponen el Día del Millonario y me caen los Euromillones... El caso es que los rojillos se pusieron el mono de faena y empezaron a achuchar a los locales. En busca del triunfo, en busca de seguir la estela de la Conference, de sumar hasta los 47, de engordar la saca que luego da más euros en el reparto de la tarta.

El cisne Budimir se convirtió en Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Porque él solito se fabricó un penalti clarinete, que quiso tirar el Chimy pero al que le dijeron que dejara el cuero para el croata. Si mami dice que lo tira Ante, lo tira Ante. Y Ezequiel, obediente como niño en el día de su comunión (que por algo estamos ya en mayo) cede y deja que el Ferrari anote su sexto gol en seis jornadas, borrando de la historia al Chengue Morales, que no terminó de muy buenas maneras.

Madre sabe más, pero tampoco es cuestión de convertirnos en unas madres. Porque los rojillos no supieron matar el partido y vieron cómo el Elche, con uno menos por lesión y con todos los cambios hechos, tiró de esta condenada estrategia que iguala a todos y con un envío perfecto de Tete Morente al primer palo, Pere Milla peinaba el balón para mandarlo a misa y poner el empate en el luminoso. Insisto, con uno menos. Y con el gigante Kike García en el primer palo. Como dijo el ínclito hace décadas, "venga, Rafa, no me jod...s". Pues eso, del Día del Trabajo al Día de la Madre, haciendo de las mismas...

Madres orgullosas las de las rojillas, que están a poco y nada de poder subir a la máxima categoría del fútbol femenino, para gozo de Imanol, el tío de Kakun, que es de los que me suministran alcachofas y espárragos. Enhorabuena a las chicas, a ver si se llena El Sadar cuando toque. Y también enhorabuena a las madres que nos trajeron a este mundo, en especial a las de los diez valientes del Anaitasuna de Boscos. Con diez todo el partido y ganamos 4-2 a un rival fuerte. Como el Elche...

Día de la Madre, Día del Trabajo, Día contra el Acoso Escolar. Los rojillos fueron unas madres en el Martínez Valero, currantes como ningunos y sufriendo el acoso de algún que otro matón sobre el verde. Un puntico, que suma, que sirve, pero que no colma las esperanzas de poder seguir estelas que pueden tornarse en almuerzos. Quedan cuatro choques, quedan 12 puntos. ¿Por qué no? Hasta entonces felicidades, Pili (mami) y Loli (otra mami). Felicidades, compis currantes. Y que el bullying se quede en esa palabra que tenemos que mirarla en el diccionario cada vez que la queremos escribir, erradicándolo de raíz de cualquier parte para poder seguir "siendo contentos"...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!