Budimir: "No ha habido ninguna polémica en el penalti"

El delantero de Osasuna Ante Budimir explicó, tras acabar el encuentro que su equipo empató a un tanto en Elche, que no hubo ninguna polémica entre el Chimy Ávila y él en el lanzamiento que transformó en el 0-1 mediado el segundo periodo del encuentro.

"No hay polémica, no ha pasado nada. Quizá el Chimy cogió el balón para engañar al portero", señaló en declaraciones a Movistar en alusión al lanzamiento que inicialmente parecía que iba a lanzar sus compañeros, pero que finalmente lanzó y transformó el propio Budimir.

Tras haber marcado en seis jornadas consecutivas, señaló que era muy bonito contribuir con este dato a la historia de un club con más de cien años de vida como Osasuna. "No me he obsesionado con el récord, pero es muy bonito haberlo conseguido", concluyó Budimir.