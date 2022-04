Maitane Vilariño: "Ojalá se bata el récord de asistencia en El Sadar"

Cara de niña, discurso de adulta de 30, desparpajo en el campo de veterana, instinto goleador de delantera nata. Y todo, siendo una pequeña mediapunta de 19 años. Maitane Vilariño descoloca tanto como se deshace de sus oponentes en el verde. Y en su temporada de estreno en el primer equipo en Reto Iberdrola está rompiendo moldes. Quienes entienden de esto llevaban tiempo hablando muy bien de ella. Pero luego hay que cumplir las expectativas y Vilariño las ha sobrepasado. Este miércoles 27 de abril, junto a , desparpajo en el campo de veterana, instinto goleador de delantera nata. Y todo, siendo unadescoloca tanto como se deshace de sus oponentes en el verde. Y en su temporada de estreno en el primer equipo enestá rompiendo moldes. Quienes entienden de esto llevaban tiempo hablando muy bien de ella. Pero luego hay que cumplir las expectativas y Vilariño las ha sobrepasado. Este miércoles 27 de abril, junto a El Sadar , Vilariño compartió sus sensaciones en una gran temporada personal y colectiva, mostró serenidad e ilusión a partes iguales y, aunque ya sueña con el partido de El Sadar frente al Espanyol, sabe que antes hay dos citas que valen lo mismo aunque no se hable tanto de ellas: en Tajonar y en Lezama.

Hemos quedado en El Sadar, ha posado con el estadio de fondo, pero antes hay otros partidos. ¿Cómo se convive con esa noticia que les dieron de que jugarán en el estadio?

Desde hace tres años, el fútbol femenino no pisa El Sadar. A las de aquí, al ser navarras nos hace más ilusión porque es el sueño de todas las crías y críos. Las de fuera también la tienen. Pero primero están el Oviedo y el Athletic. Este domingo queremos sacar los 3 puntos y después lo que venga. Si empezamos a pensar a largo plazo, nos vamos a atrancar. Si pensamos en el Espanyol, nos quedaremos sólo en el Espanyol. Y tenemos Oviedo, Athletic, Espanyol, Barcelona y AEM. Este fin de semana nos ha salido muy bien centrarnos en el Zaragoza, así que ahora lo haremos con el Oviedo.

Durante buena parte de la temporada, poca gente confiaba en ustedes. Estuvieron a doce puntos del ascenso. ¿Qué ha pasado otra vez esta segunda vuelta?

El otro día lo comentaba Lore (Lorena Herrera), que siempre nos cuesta empezar, pero en las segundas vueltas somos una máquina, un toro al que no pueden parar. La gente dejó de seguirnos cuando no ganábamos. Ahora que estamos a un puntito, se suben al carro. Está bien que se suba, porque son más personas que nos animan, pero siempre estarán en nuestra cabeza quienes nos han apoyado desde el principio y se lo agradecemos.

En las últimas jornadas hay mucha más afición y ambiente en Tajonar. ¿Qué le gustaría decir a quien sólo se acuerda cuando se abre El Sadar?

Ahora que estamos en buena dinámica ven que podemos conseguirlo y vienen a animar. Se agradece porque es una motivación extra. Espero que sigan haciéndolo lo consigamos o no y que también vengan el año que viene.

El partido de este domingo en Tajonar puede ser un test para ver si arrastran más afición.

Al estar tan cerca la grada, si baja mucha gente lo vamos a notar. Sales con un plus al campo. Si baja poca gente y están callados, cuesta mucho sacar esos partidos, y más ante el Oviedo, que nos ganó allí 1-0. Se agradece también que nos animen por las redes.

Es inevitable hablar de El Sadar, porque está habiendo mucha expectación y les están preguntando por las entradas.

Cuando salió a la luz que íbamos a jugar en El Sadar, todo el mundo empezó a escribirme por cuándo salían, cuándo era el partido... Ojalá se bata el récord de asistencia en El Sadar, estaría muy guay.

Hablemos de Maitane. Debutó al final de la pasada temporada pero ha sido este año el de su explosión. ¿Qué ha pasado? No ha notado el cambio de categoría.

Empecé muy nerviosa, venía del B. No esperaba tener tantos minutos y protagonismo. La confianza de Kakun, Mikel Nagore y ahora Iñigo ha sido espectacular. Yo creo que el trabajo que me ha pedido la entrenadora lo he hecho bastante bien. Todo lo que sea sumar para el equipo, encantada de la vida.

No es un nueve, es más extremo, pero lleva diez goles en liga y dos en copa. ¿Lo esperaba?

Tampoco -sonríe-. Pero he ido sumando y hasta ahora. Y doy las gracias al equipo y a las asistencias que me ha dado el equipo. Sin ellas yo no llevaría tantos goles.

Se fue Sara Carrillo y no se fichó a ninguna jugadora en su posición, pero están rindiendo a gran nivel todas las delanteras que había.

Carri era punta-punta y cuando se fue me pusieron a mí para ver qué tal y creo que lo estoy haciendo bastante bien -sonríe-. Estamos todas a un nivel espectacular, desde las que tenemos más minutos hasta las que menos.

Ha habido malos momentos en el vestuario, que han sabido superar. ¿Cómo recibieron la noticia de que jugarán en El Sadar?

Cuando estábamos en mala dinámica, en el vestuario se notaba tensión, pero no de mal rollo. El objetivo era quedar primeras o por lo menos entre las cinco primeras, sí o sí, y cuando vimos que éramos sextas o séptimas, nos preguntábamos: “¿Qué está pasando?” Pero empezamos a ganar y la tensión desapareció. Ahora estamos bien y se nota. Nos llevamos todas genial. Cuando nos dieron la noticia de El Sadar, nos pusimos a gritar y a aplaudir, nos abrazamos...

¿Se emocionó?

Lo que hice fue mirar a Patri, que la tenía al lado, y decir: “Va a ser increíble, la vamos a liar” -ríe-. ¿Emoción? Sentí un cosquilleo en la tripa y alegría y ganas del partido, pero sabiendo que tenemos que ganar al Oviedo y en Lezama.

Van a pasar de jugar ante unos cientos de personas a, seguramente, varios miles en El Sadar. ¿Cómo le explicaría a ese nuevo público quién es Osasuna?

Osasuna Femenino es trabajo. Cuando tuvimos mala racha, seguimos escalando la montaña. Y nuestro juego les va a enganchar. Aunque estemos reventadas, siempre seguimos luchando.

¿Y qué les diría de Maitane?

Lo doy todo por el equipo. Siempre pienso que si no voy a por un balón pueden ellas tener una oportunidad y aunque esté reventada intento ir, y si no, pido el cambio y que entre una que dé lo que yo no puedo dar.

¿Será lo mismo marcar en Tajonar que si lo logra en El Sadar? Para el equipo sí, ¿pero para la jugadora?

Creo que no. Si marco en El Sadar, ¡ufff! No sé ni cómo lo celebraría. Espero que se dé y que todo el mundo lo celebre por todo lo alto, pero que sea para ayudar al equipo. Creo que no sería lo mismo, las que han marcado dicen que es increíble y espero comprobarlo.