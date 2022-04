Los 11 metros de Sergio Herrera

A Sergio Herrera siempre le ha rodeado ese halo de parapenaltis desde un partido de Segunda que está en la memoria de cualquier osasunista. Era octubre de 2017, su octava fecha en Osasuna tras haberse unido al proyecto de Diego Martínez. Esa noche en el Carranza detenía tres penaltis (uno se tuvo que repetir) y saltaba a la palestra mediática nacional. Hoy, todavía resuenan los ecos de su última actuación, la de este miércoles en El Sadar contra el líder. No olvidará el partido y ese doble momento pasional de la grada, pese a la derrota. En siete minutos, apagaba dos lanzamientos desde los once metros del pichichi Benzema. El burgalés se consagraba como uno de los grandes especialistas de la categoría. Siguen lloviendo elogios. En dos años, totaliza cinco aciertos. Los que paró al francés más el del sevillista Rakitic, que salvó un punto, y los dos al Levante del ejercicio pasado. Han sido sobre catorce disparos. El acierto, un 35%. No se cuenta un tiro al palo de Joao Félix que no tocó ni el que detuvo a Ocampos en noviembre de 2020 que finalmente se repitió.

Gracias a su inspiración, esas cinco paradas le han catapultado al segundo puesto del ranking histórico de Osasuna tras el mítico Ignacio Eizaguirre y por delante de Roberto Santamaría, Vicente Biurrun, Ricardo López y Salvatore Sirigu. Solo Marro (1980, al Sevilla), Roberto (1990, al Atlético) y Sirigu (2017, también contra los colchoneros) habían conseguido una doble detención en un mismo partido con el escudo rojillo.

En lo que va de siglo, se convertía en el décimo portero de la Liga en conseguirlo después de Cavallero, Orcellet, Prats, Leo Franco, Riesgo, Diego López, Diego Alves, el propio Sirigu y, el último en hacerlo en 2018, Sergio Asenjo.

Top 6 de porteros de Osasuna con más penaltis parados en Primera:

1. IGNACIO EIZAGUIRRE: 7 PENALTIS

7Ignacio Eizaguirre Arregui (San Sebastián, 1920-2013) paró siete penaltis con Osasuna durante las temporadas 1956-57, 1957-58 y 1958-59.



2. SERGIO HERRERA: 5 PENALTIS

Sergio Herrera Pirón (Miranda de Ebro, 1993) suma cinco penaltis detenidos en estas dos últimas campañas en la máxima categoría.



3. ROBERTO SANTAMARÍA: 5 PENALTIS

Roberto Santamaría Calavia (Pamplona, 1962) fue rojillo en Primera de 1986 a 1994. Paró cinco penaltis, dos en un partido contra el Atlético.

​4. VICENTE BIURRUN: 4 PENALTIS

Vicente Biurrun (Sao Paulo, 1959) defendió el marco de Osasuna en Primera tres campañas, de 1983 a 1986. Detuvo cuatro, todos en la 84-85.

​5. RICARDO LÓPEZ: 3 PENALTIS

Ricardo López Felipe (Madrid, 1971) jugó en Osasuna de 2005 a 2013, en dos etapas. El portero madrileño paró tres penaltis.

​6. SALVATORE SIRIGU: 3 PENALTIS

​Salvatore Sirigu (Nuoro, Italia, 1987) fue rojillo medio año en 2017. Poco tiempo, pero paró tres. Sigue en activo como titular en el Génova.

Temporada 2020-21

Temporada 2021-22

RADIOGRAFÍA DE SERGIO HERRERA

Lleva un 43% de acierto en los lanzamientos de esta temporada

Al portero rojillo le han disparado en siete ocasiones en lo que va de competición y ha logrado detener tres lanzamientos. El acierto le manda a ocupar una de las primeras posiciones. Sumando estas dos últimas temporada no hay un portero que haya parado tantos a nivel global.

PENALTIS A OSASUNA 2021-2022

1. Álex Fernández (Cádiz) Gol

2. Januzaj (Real Sociedad) Gol

3. Rakitic (Sevilla) Parada

4. Ferran Torres (Barcelona) Gol

5. Carlos Soler (Valencia) Gol

6. Benzema (Real Madrid) Parada

7. Benzema (Real Madrid9 Parada

PORCENTAJE DE ACIERTO PENALTIS

1. Dituro (Celta) 50% (4 de 8)

2. Aitor (Levante) 50% (1 de 2)

3. Bono (Sevilla) 50% (1 de 2)

4. S.Herrera (Osasuna) 43% (3 de 7)

5. Pacheco (Alavés) 43 % (3 de 7)

PORCENTAJE PORTERÍA A CERO

1. Remiro (Real Sociedad) 62% (18)

2. Mamardashvili (Valencia) 47% (7)

3. Rulli (Villarreal) 46% (13)

4. Bono (Sevilla) 44% (12)

5. Courtois (Real Madrid) 39% (13)

6. Sergio Herrera (Osasuna) 38% (12)

Así se distribuyen las 85 paradas del cancerbero

Sergio Herrera es, con 85 paradas, el cuarto mejor portero en esta faceta. Aquí intervienen más factores que la propia capacidad, como la eficacia del entramado defensivo, pero no hay duda de que su rendimiento está siendo satisfactorio. Del total, 54 han sido de lanzamientos en el área (8 en la pequeña) y 31 desde el exterior.

PARADAS TOTALES

1. Maximiamo (Granada) 106

2. Ledesma (Cádiz) 100

3. Diego López (Espanyol) 90

4. Sergio Herrera (Osasuna) 85

DESDE FUERA DEL ÁREA

1. Courtois (Real Madrid) 34

2. Maximiamo (Granada) 33

3. Ledesma (Cádiz) 32

4. Sergio Herrera (Osasuna) 31

DESDE EL ÁREA DE PENALTI

1. Maximiamo (Granada) 69

2. Ledesma (Cádiz) 62

3. Pacheco (Alavés) 55

7. Sergio Herrera (Osasuna) 46

DESDE EL ÁREA PEQUEÑA

1. Sergio Herrera (Osasuna) 8

2. Unai Simón (Athletic) 8

3. Diego López (Espanyol) 7