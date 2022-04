Juan Carlos Sanz: “Hay líneas del VAR torcidas”

Juan Carlos Sanz es el encargado junto a otras tres personas de cuidar la hierba de es el encargado junto a otras tres personas de cuidar la hierba de El Sadar , el césped más mimado de Navarra. Otras cinco hacen las mismas labores en Tajonar y reciben además apoyo técnico de la subcontrata vitoriana Laziturri.

¿Cómo planifica su trabajo?

Depende de la época del año. Habitualmente taqueamos el campo para recuperarlo lo antes posible y a partir del lunes empezamos con los tratamientos. Ahora entrenan una vez a la semana y tenemos que coordinarnos. Seguimos las predicciones de AEMET para ver qué días anuncia lluvias. Vamos haciendo el planning en función de la necesidades de uso.

El césped híbrido se instaló en noviembre, ¿cómo está respondiendo?

En agosto se colocó el césped nuevo y se reconstruyó el drenaje. A partir de ahí estábamos a expensas de cómo se asentaba el nuevo terreno de juego para poder hacer el ‘cosido’. En una semana se cosió todo el campo. Es una máquina que va clavando fibras de césped artificial a quince centímetros de profundidad para que las raíces del césped natural se enreden en esa fibra y ya no hay tanto arrancamiento. Se cosen cuatro fibras por centímetro cuadrado.

¿Les gusta este terreno a los futbolistas?

Los comentarios son a ver cuándo hacemos uno de éstos en Tajonar. Estamos en ello. Tener un césped así es una ventaja porque es mucho más estable por lo que el jugador se siente más seguro.

¿Influye la obra del estadio en el césped?

La reforma le ha perjudicado en el sentido de que hay mucha más sombra y la hierba se desarrolla con menos vigor. Hay que estar con las lámparas de crecimiento para que esas zonas recuperen el mismo nivel que las zonas soleadas. Llevamos tres años con ellas y lo hemos notado una barbaridad porque en invierno solían verse calvas en las zonas de sombra. Ahora, la banda de preferencia está al mismo nivel que la de grada lateral, que le pega más el sol. Es un milagro.

La tecnología les ayuda mucho...

Menos para taquear, que se sigue siendo con rastrillo y horcas, el resto lo hacemos con maquinaria. Han mejorado mucho sobre todo para el tratamiento del suelo. Las cortadoras del césped son prácticamente las mismas, más modernas. Se ha mejorado el trabajo en el suelo con pinchadoras de aire, drenajes superficiales...

¿Y los halcones?

Antes había una cantidad ingente de palomas. Durante la pandemia se notaba más al no haber comida en las gradas. Hacía mucho daño sobre todo en zonas concretas. Hace dos temporadas sembramos el campo en lugar de cambiarlo y había más de cien palomas. Era su comedero.

LaLiga les exige unos estándares...

De calidad, densidad y color. LaLiga exige a todos las mismas condiciones para evitar suspicacias. Exigen, por ejemplo, que el césped mida entre 20 y 30 milímetros. Depende un poco del cuidador del césped, que quiere evitar estrés a la planta, y del entrenador, que lo quiere más corto o más largo. Ahí está la pelea entre uno y otro.

Hace unas décadas, era el entrenador local quien decidía estas cuestiones, incluso si había que inundar el campo...

Ha habido entrenadores para todo. Unos dejaban hacer y no ponían nunca ninguna pega más allá de regarlo un poco más o menos. En diecinueve años he sido yo el que ha decidido lo alto que debía estar el césped. Ninguno se ha quejado. Con el riego, sí, porque todos nos pedían que regásemos más antes de jugar para que el campo estuviera rápido. En la época de Javier Primo, el anterior encargado, sí que le pedían que los cortase muy raso o muy largo. El césped es determinante para el juego, incluso es atractivo para verlo en televisión.

¿Qué piensa cuando jugadores o entrenadores como Xavi dicen que el Barcelona pierde porque el césped estaba mal?

En el fútbol, todo el mundo saca una excusa cuando las cosas le van mal. La más manida es quejarse del césped, pero está igual para los dos equipos. Me hace gracia. El día de Filomena, Zidane se quejó del campo cuando el balón corría perfectamente. Se han visto partidos con un dedo de nieve y se jugaba perfectamente.

Hace unos años, su labor llamó la atención porque ‘dibujaba’ con la segadora sobre el césped en lugar de hacer el clásico corte de ida y vuelta...

De joven estudié delineación y siempre me ha llamado la atención el tema de los dibujos. Me parecía aburrido lo de cortar siempre de un lado al otro y traté de hacer alguna historia. Quería que mejorase la imagen del césped, pero ahora tenemos que ser todos uniformes.

Complicaría a los linieres y ahora al VAR...

Es el contrapelo. Se hacía así para ayudar a los linieres para que vieran los fueras de juego. Por eso no me dejaron los dibujos. Me tengo que creer lo del VAR y suponer que la tecnología está por encima de las suspicacias, pero hay algunas líneas que me parece que están un poco torcidas.