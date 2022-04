La vida es eso que transcurre entre el momento en el que llegamos entre los dolores de nuestra madre y el otro en el que perdemos los 21 gramos supuestos que pesa el alma, exhalando el último suspiro. Un tiempo en el que las cosas pueden ser buenas o malas, bonitas o feas. La vida puede ser negra o rosa. Y esta es la cara que nos ha tocado vivir en Mestalla. La de colorines.

Rosasuna saltaba el equipo, con la camisola fucsia, ese toque que alguno llamamos femenino pero que a algunas, como la simpar María Vallejo, no le gusta que lo tildemos de semejante manera. Vale, pues colorista. Pese a que los cambios que anunciaba Jagoba nos hacían presagiar nubarrones oscuros, con Oier de titular, con Cote y Manu en la zurda. ¿Y Rubén García?¿Y Darko? El que sí está de rosa, que no capullo, es Jagoba. Si el míster decide algo, a callar.

La vida de color de rosa, con 44 puntazos, ganando en Mestalla 18 años después y con los de Ancelotti en el horizonte en esa jornada intersemanal que se avecina. Con victoria sobre los de Bordalás, enemigo de la afición rojilla (ojo, siempre por motivos deportivos, los otros que se queden fuera). Había aficionados rojillos que este año cumplen mayoría de edad que no habían visto ganar a los nuestros en Valencia. Pues ahí va el regalo.

48 castañas me llueven este domingo. Los regalitos podéis ir enviándolos, aunque el mejor de todos se ha adelantado este sábado. Esa victoria, que acerca el almuerzo de Víctor. Ese triunfo en un campo donde se nos daban mal las cosas. Ese encuentro con Jagoba callándonos a los que no vemos a Cote titular, a los que pensamos que Oier o Torres son exfutbolistas, a los que nos metemos con Sergio Herrera porque no sabe salir. Que no sabe, pero...

Primera parte de regalo, de tanteo. Entre los unos pensando en la final de la Copa, que mal está que lo digamos pero nos viene bien que la gane el Betis. Y los otros viéndolas venir, luciendo rosa primaveral, rompiendo tendencias de moda sobre el verde valenciano. Con un juego de retención, de que no nos hagan daño y vamos analizando por dónde puede caer la cosa, que a lo mejor la liamos. Y con el pitolari perdonando la expulsión a un aguerrido Torró al que le sacan la primera muy fácil, pero le aguantan la segunda cuando hizo méritos para llevársela. Se pierde el Real Madrid.

El segundo tiempo fue otra canción, fue melodía fucsia, electrónica, a lo luz de neón que tanto le gusta a mi Chuchu, colorida y ritmo machacón. Bum, bum, bum... Penalti por manos tras un remate de David García. Bum, bum, bum. Cañonazo del Chimy que casi lesiona a Mamardashvili desde los once metros. Bum, bum, bum. Centrazo del Joker, que volvía a tierras valencianas, para que Budimir haga bueno el "no hay cuarto malo". Cabezazo y somos muy contentos.

Somos Osasuna, en Mestalla Rosasuna, y por eso tenemos que sufrir. Pese a que nos piten un penalti como el que le señalaron a Rubén García, tras caída de un Guedes que estaba más maduro que las cerezas de Milagro en septiembre. Cayó antes de recibir la entrada. Luego en repetición, y más si se pone la toma delantera (la trasera ni tocar, que se ve clarinete que no hay nada), pues ya si eso nos comemos la pena máxima. Para darle emoción, poco más.

Victoria, la vida es de color de rosa, Rosasuna nos regala un triunfo, al menda lerenda en la víspera de las 48 castañas. Estoy hecho un chaval, miro las velas, soplo y cierro los ojos al tiempo que pido un deseo. Meterles mano a los del Madrid. ¿Por qué no? La Conference puede darse, pero aunque no entremos en ella sería más que fucsia vencer a los todopoderosos merengues en El Sadar.

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!