En ese sentido, Bordalás recordó que "en Bilbao, en Vallecas y en este no tuvimos suerte con el VAR". "Además, hay una posible segunda tarjeta a Torró que incomprensiblemente no pitó y el penalti no señalado a Bryan Gil. Es una realidad que cuando sucede a la inversa hablan del juego del Valencia o de los equipos de Bordalás. Hoy Osasuna ha hecho 25 faltas y el Valencia 9. Para que luego digan...", agregó.

En su lectura del partido, el entrenador alicantino comentó que Osasuna hizo "una muy buena presión y nos ha faltado circular más rápido y luego en el segundo tiempo hemos empezado con ese penalti".

También consideró que a su equipo le faltó contundencia y que aunque lo intentaron tras el gol de penalti en el inicio de la segunda parte, el segundo tanto de Budimir frenó cualquier intento junto a algunas decisiones arbitrales.

"Es una derrota que no esperábamos y ahora hay que centrarse en el partido del martes ante el Villarreal. No pensamos en una mala racha , ha sido una derrota inesperada y no creo que influya en la final de Copa del próximo sábado", apuntó Bordalás.

El técnico valencianista indicó que ha dado descanso a algunos jugadores con muchos minutos y tocados porque no querían asumir riesgos ya que "hay que llegar bien al partido del sábado, que es una final".

"Estamos en Liga donde debemos estar, eso es así por méritos y deméritos, al igual que todos los equipos", añadió el entrendor del Valencia, que informo que Guedes sufre una molestia cervical.