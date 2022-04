Anita Velázquez: "Esta segunda vuelta ha cambiado todo"

Ana Velázquez, Anita, como se la conoce en el mundo futbolístico, está más que justificada. Acaba de vivir las dos mejores semanas desde que llegó aKakun Mainz le dio un hueco en el once ante su club de toda la vida, el DUX, y el equipo venció de nuevo. La sonrisa de Anita es la de un equipo que está en plena forma. La sonrisa deAnita, como se la conoce en el mundo futbolístico, está más que justificada. Acaba de vivir las dos mejores semanas desde que llegó a Osasuna en verano. La riojana no ha sido habitual en las alineaciones, pero se erigió protagonista en Gijón al marcar un gol vital en el minuto 92 que dio una victoria decisiva. Siete días después,le dio un hueco en el once ante su club de toda la vida, el DUX, y el equipo venció de nuevo. La sonrisa de Anita es la de un equipo que está en plena forma.

Menudas dos semanas lleva. ¿Cómo se siente?

Muy contenta y con unas satisfacción enorme, sobre todo por la dinámica del equipo en este mes. En lo personal, el partido del Sporting se nos atravesó un poquito y tuve la suerte de meter ese gol al final y ayudar al equipo con 3 puntos súper importantes para el final de temporada. La semana pasada jugué contra mi ex equipo, algo que siempre es bonito, porque estuve 13 años y los sentimientos hacia ese club son muy grandes.

¿Es consciente de la importancia del gol del partido de Gijón?

A corto plazo, no te das cuenta del valor que tiene ese gol, como los puntos que perdimos en el último minuto en Logroño o contra el Espanyol. Son puntos clave para decidir si vas a ser segunda, quinta, sexta... o que ojalá, signifiquen el ascenso.

Era el primer gol de la temporada. No ha sido muchas veces titular, esta vez salió de revulsivo. No siempre es fácil marcar en estas circunstancias...

Sí, la gente de banquillo tiene un rol difícil. Tienes que estar siempre esperando la oportunidad y con trabajo llega. El rol de las suplentes es importante para ayudar en la segunda parte. Y meter el gol fue un premio para todas y nos vino de maravilla.

Venía de jugar en Primera Iberdrola, ¿le ha costado no tener tanto protagonismo en Osasuna?

Todas queremos jugar y somos muchas para once posiciones. Es difícil ganarte el puesto y, si eres nueva, adaptarte a lo que te pide la entrenadora, al nuevo equipo. Venir de Primera no significa que tengas que jugar. Todas somos válidas y podemos ser titulares, suplentes o no entrar en convocatoria.

Pero llegó el partido ante su ex equipo y Kakun decidió incluirla en el once titular. ¿Qué sintió?

Tenía muchas ganas. Creo que había estado trabajando bien toda la semana. No voy a decir si me lo esperaba o no, no lo sabía, pero en el momento en que escuché mi nombre sentí mucha alegría y salí a hacerlo lo mejor que pude.

Fue un partido con emociones encontradas, con los nervios de la primera parte, el susto de la lesión de Lorena, la reacción con los goles...

Sí, en la primera parte ellas nos achucharon mucho en nuestro campo. La segunda fuimos un equipo totalmente diferente, con ocasiones que supimos aprovechar. Con el gol de Mar, nos vinimos arriba y nos hicimos fuertes en defensa. Tenía la sensación de que ese partido no se nos iba a escapar. Me puse muy contenta por Mar, y también por María, que aunque no esté jugando todo lo que le gustaría siempre está ahí trabajando y se lo merece.

¿Recuerda cuando marcó su último gol?

No. Creo que el año que ascendí a Primera con el EDF Logroño (actual DUX), pero no me acuerdo del partido. Pero para mí no es lo importante, sino ayudar, trabajar... Siempre he dicho que me gusta más dar asistencias que meter goles.

Llega el parón liguero. ¿Cómo lo afronta el equipo para encarar lo que queda de temporada?

Los parones a veces vienen bien, porque recargas pilas, hay gente de fuera y desde febrero es complicado estar fuera de casa y no ver a tu familia, no sentir el apoyo de los tuyos. Yo como soy de Logroño voy y vengo con más frecuencia. Por otro lado, estamos en una dinámica muy buena y te corta un poco.

Quedan siete jornadas, son segundas. ¿Son optimistas?

Sí -sonríe-. Esta segunda vuelta ha cambiado todo. Anímicamente te ayuda a afrontar lo que viene. Pero nosotras pensamos en el partido de Santander, que son los primeros puntos que tenemos que ganar. Hay que aprender de lo que pasó con el Sporting o con el Parquesol. Y lo que queremos es ganar todos los partidos.