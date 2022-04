Pelea de gallos en Sevilla

Copa del Rey. Por la entidad del rival y su año, es una empresa complicada para los hombres de Arrasate, que intentarán aprovecharse de las bajas del conjunto de Heliópolis. Sin Fekir, Canales y Borja Iglesias, aparte de Pezzella, el cielo puede abrirse para romper una estadística realmente negra: cinco derrotas en los cinco últimos duelos. Sus aficiones tienen que estar bien orgullosas. Osasuna se ha salvado sin derramar sangre a falta de nueve jornadas y el Betis , que resistió hasta hace nada en la Europa League, marcha quinto y está en puertas de disputar la final de la. Por la entidad del rival y su año, es una empresa complicada para los hombres de Arrasate, que intentarán aprovecharse de las bajas del conjunto de Heliópolis. Sin Fekir, Canales y Borja Iglesias, aparte de Pezzella, el cielo puede abrirse para romper una estadística realmente negra:

El parón no ha dejado lastimado a Osasuna, que intentará mantener su privilegiada décima plaza y superar la barrera de los 40 puntos. Jagoba solo tiene las ausencias por lesión de Kike Barja y Jesús Areso, por lo que presentará el mejor once posible en el Villamarín. Pistas sobre las novedades respecto al último once hay pocas, pero se espera que haya una continuidad al bloque que viene empleando. “Quiero que hagamos cosas con balón y exijamos al rival. Aparte de defender bien, atrevernos. No relajarnos, pero sí soltarnos en esta situación”, pide el técnico, sabedor de que la salvación está lograda, pero no por ello hay licencia para bajar la exigencia.

Los rojillos son uno de los mejores equipos de la otra liga y, por ponerles una asignatura pendiente, se han visto más inferiores cuando se han enfrentado a cualquiera de los siete primeros de la clasificación, excepción del Villarreal. Este domingo es el día propicio para demostrar el nivel de este Osasuna, que seguro no se dejará llevar de aquí a final del mes de mayo.