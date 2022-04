Un Sadar sin humos

osasunistas tienen grabadas en la memoria las primeras sensaciones que brotaron cuando accedieron por primera vez a los días están contados. Varias generaciones detienen grabadas en la memoria las primeras sensaciones que brotaron cuando accedieron por primera vez a El Sadar . Quién no recuerda el verde intenso de la hierba alumbrado por los focos en los partidos de noche, el murmullo y griterío de la grada, el ruido del golpeo de balón y ese humo suspendido en el aire que dejaba el olor tan característico del puro o del cigarrillo. También en los palcos. Pues bien, sobre esto último,

reducir el tabaquismo y potenciar los espacios libres de humo, ya se ha establecido un borrador que afecta a los estadios. Ha trascendido que se prohibirá fumar en las terrazas de bares y restaurantes, en los parques y en las playas. También habrá restricciones en los coches particulares si en él viajan menores de edad o mujeres embarazadas. Antes de finales de 2022, en el Congreso, se espera aprobar el texto final de la ley. Los focos apuntan a los grandes recintos deportivos donde se producen aglomeraciones. Al menos, es la intención del Ministerio de Sanidad . En su objetivo pory potenciar los espacios libres de humo, ya se ha establecido un borrador que afecta a los estadios. Ha trascendido que se prohibirá fumar en las terrazas de bares y restaurantes, en los parques y en las playas. También habrá restricciones en los coches particulares si en él viajan menores de edad o mujeres embarazadas. Antes de finales de 2022, en el Congreso, se espera aprobar el texto final de la ley. Los focos apuntan a los grandes recintos deportivos

Es evidente que El Sadar se verá afectado. El humo ha formado parte de la vida del estadio. Para algunos ha sido una manera de pelear contra la tensión o un vicio y para otros, incluidos niños, ese contacto por la cercanía de los asientos entre sí ha sido demasiado molesto. Ahora no hay dudas. Sanidad quiere actuar con una nueva ley del tabaco.

AHORA TAMPOCO SE PUEDE, SÍ BEBER Y COMER

La futura prohibición en los estadios no cambiaría el actual panorama con el covid como contexto, aunque al ser regulada por una ley habrá que ver si se endurecen las sanciones para quien no cumpla. En la actualidad, desde el regreso del público a los estadios esta temporada, no se permite fumar según los acuerdos adoptados en el Consejo Interterritorial. La novedad para el mes de abril que comienza es ya se puede comer y beber siempre y cuando se garantice la sectorización de los puestos de venta. Otra condición para consumir es que el público debe permanecer en su asiento.

Sin embargo, Sanidad mantiene la prohibición de consumir tabaco y otros productos relacionados, como los cigarrillos electrónicos. Con todo, y aunque menos que en la época prepandemia, en El Sadar se ha seguido fumando. El personal de limpieza puede dar fe de ello cuando horas después de los partidos se encarga de retirar todos los restos de basura.

EN EUSKADI, DESDE 2016

Los fumadores vascos no pueden hacerlo en sus estadios desde una ley aprobada hace seis años. Lo saben los aficionados rojillos cuando se desplazan a San Mamés, al Reale Arena o a Mendizorroza. Personal de seguridad vela por su cumplimiento. En otros países también se tomaron medidas hace un tiempo. No se puede fumar desde el 2007 en la Premier League y la FIFA pidió en el 2019 a todas las federaciones que convirtieran sus instalaciones en espacios libres de humo, tras suscribir un acuerdo con la OMS para conseguirlo en cuatro años (2023).

EL CAMBIO QUE LLEGÓ A LOS FRONTONES

El Sadar tendrá que acostumbrarse a ser un espacio sin humo como en su día pasó con los frontones en los partidos de pelota. El puro y el cigarrillo eran habituales por ejemplo en el frontón Labrit que por normativa se produjo una transición hacia la situación actual, salvo alguna excepción.