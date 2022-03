Rubén García recibe el permiso de Osasuna para desplazarse a la frontera de Ucrania

convoy humanitario rumbo a Polonia. Saldrán al menos cinco, aunque el número puede subir hasta diez. El día de partida es este jueves. Se utilizarán donaciones recibidas y parte del patrimonio personal del jugador para enviar material sanitario y comida y traer de vuelta al máximo número de personas posible. Rubén García ha recibido el permiso de Osasuna para desplazarse la semana que viene a la frontera de Ucrania, aprovechando el parón. El valenciano conducirá una de las furgonetas que formarán parte del. Saldrán al menos cinco, aunque el número puede subir hasta diez. El día de partida es este jueves. Se utilizarán donaciones recibidas y parte delpara enviar material sanitario y comida y traer de vuelta al máximo número de personas posible.

"La semana pasada en el día prepartido, mi vecino llamó a la puerta y me explicó un poco la situación que había vivido. Él partió junto con un amigo hacia Polonia. Trajeron alrededor de 12 personas refugiadas. Cargaron bastante material", señala el jugador de Osasuna. "Sobre todo, me hizo recapacitar y me inspiró. Dije: "¿Qué puedo hacer yo de forma particular y como deportista de élite? ¿Qué puedo hacer para ayudar?".

Rubén García asegura que lo más importante es el traslado de medicamentos, comida de bebé como leche en polvo y pañales. "Desde el inicio nosotros también enviamos bastante ropa de abrigo por esa necesidad que había allí. Ahora ya están más cubiertos. La información es que necesitan medicamentos o incluso viajar con una enfermera para ayudar a nivel presencial allí y en la vuelta".

Los contactos se iniciaron hace algunos días y la premisa inicial es poder incluir en las plazas disponibles a aquellos refugiados que ya dispongan de la posibilidad de alojarse en el país.

HOY RECOGERÁ MATERIAL EN TAJONAR

Rubén García pide la solidaridad de todos los rojillos en la recogida que realizará este domingo en la puerta de Tajonar de 10.00 a 13.00 horas. "Haremos una recogida en Tajonar en horario de mañana. Hay que ser agradecido. Intentaremos que toda la gente participe", dice el de Xátiva. Se recoge material sanitario, comida enlatada, comida para bebés y pañales.