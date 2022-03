Iñaki Velasco (Sadar Bizirik): “Entendemos que el fútbol no es un teatro”

Iñaki Velasco, portavoz de la plataforma Sadar Bizirik que aglutina a varios colectivos de aficionados, muestra su preocupación por , portavoz de la plataforma Sadar Bizirik que aglutina a varios colectivos de aficionados, muestra su preocupación por el aluvión de denuncia s a los socios en Graderío Sur.

¿Qué periodo abarcan?

Las propuestas van de octubre a mitad de diciembre de 2021. Serían de los partidos celebrados en El Sadar en esas fechas.

¿Pueden ser más que las registradas, más que esas 40?

Sí, sin ninguna duda. Estas son las que esta plataforma ha tenido conocimiento. Estamos seguros de que habrá muchas de las que no nos hemos enterado . Y luego, habría que contar las que hayan tramitado desde diciembre hasta marzo. Nuestros servicios jurídicos estiman que pueden llegar a las 120 en diez partidos.

¿La mayor parte son por estar simplemente de pie?

No sé si serán la mayor parte, pero sí que son una cantidad muy significativa.

¿Las denuncias van en el sentido de que el socio tiene que estar en su sitio o solo es por estar de pie? En Graderío Sur se ocupan pasillos de escaleras en los partidos y se dejan zonas libres.

Las hay de todos los sentidos, por estar de pie, por ocupar escaleras, por apoyar el pie en la barandilla de adelante...

En la época prepandemia ¿los comportamientos de la grada (dónde colocarse, los insultos...) eran los mismos?

El fútbol ha ido variando en los últimos años y desde hace cuatro o cinco las sanciones han ido en aumento, pero los comportamientos que llevaban a esas sanciones como los que mencionas han disminuido. Creemos que esta vez se han sobrepasado los límites. Se está procediendo a identificar a personas que ni siquiera estaban en el estadio, a personas que estando no cometieron lo que se les atribuía. Quiero hacer hincapié en que para los socios de Osasuna el fútbol no se entiende sin la pasión. Entendemos que el fútbol no es un teatro y nos mostramos orgullosos cuando todo el estadio se pone de pie y anima. Lo concebimos así y no podemos consentir que se pretenda que vayamos a ver el fútbol como se ve en la televisión.

¿Se va a cambiar algo en Graderío Sur a raíz de estas denuncias?

Nosotros no somos portavoces de Graderío Sur, somos una plataforma que hemos querido hacer eco y poner nuestros medios para que esto deje de suceder. Lo que vaya a cambiar o no en Graderío Sur no es algo en lo que pretendamos influir ni trabajar.

¿Han hablado con responsables de Osasuna?

Sí, la comunicación viene siendo continua desde que comenzaron a llegar las denuncias, tanto con el director de seguridad como con el director general.

¿Qué les dicen?

Aquí nadie aporta soluciones. Queremos creer que intentan solucionarlo, pero hasta el día de hoy lo único que ha pasado es que la situación ha ido a peor. La inacción creemos que hasta hoy es clara.

¿Se han dirigido al órgano para la defensa del socio?

No hemos hablado con ellos todavía, pero tenemos pendiente reunirnos. También, con el órgano de disciplina social, aunque entendemos que es una cuestión más jurídica que de disciplina interna. Queremos escucharles si tienen algo que aportar a nuestros servicios jurídicos.

Hablarán con los grupos parlamentarios, ¿con qué fin?

El Sadar es propiedad del Gobierno de Navarra y pensamos que son ellos los últimos responsables de lo que acontece en el estadio. Y como alguno de ellos ya se ha puesto en contacto con nosotros, queremos abrir esa posibilidad a cualquier grupo.

¿Qué valoración hacen de todo este asunto?

Es tremendamente difícil hacerla hoy, no tenemos todos los datos necesarios. Una primera lectura es que se pretende hacer daño a una parte muy importante de El Sadar y, por ende, a todo el club. Creemos que es responsabilidad del club defender a sus socios .