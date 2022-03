Alessio Lisci, entrenador del Levante: "Podemos ganar en Pamplona"

Alessio Lisci, se mostró convencido de que su equipo puede ganar este sábado en Pamplona ante Osasuna y que de hacerlo sería un impulso importante. El entrenador del Levante , se mostró convencido de que su equipo puede ganar este sábado en Pamplona ante Osasuna y que de hacerlo sería un impulso importante.

"Sabemos que es muy importante ganar en un campo que es complicado, pero lo podemos hacer y tenemos que intentar hacerlo. Vamos a intentarlo de todas las formas posibles. Ganarlo te daría un chute importante y antes del parón, más", dijo ante los medios.

El técnico italiano aseguró que el equipo llega "bien" para enfrentarse a un rival con "un juego muy claro" en un partido en el que la intensidad tendrá mucho valor.

Alessio también destacó que el Levante está más cohesionado como equipo. "El fútbol es esto, se trata de tener equipo, no individualidades. Se nota que llevamos un tiempo de trabajo y, aunque puedes ganar, perder o empatar, en el campo se nota un estilo bastante claro", dijo.

Anunció que el central Shkodran Mustafi está "cada día mejor" pero no puede jugar muchos minutos porque está en proceso de evolucionar, mientras que de Morales dijo que ha entrenado bien, pero que no sabe si está para jugar titular y que De frutos y Óscar no llegan al partido.

De Osasuna destacó que tiene futbolistas "muy buenos" y que "del centro del campo para arriba tiene gente que te puede hacer daño en cualquier momento".

"En el caso de que Chimy Ávila juegue en banda puede que sea un jugador complicado de defender, sobre todo en los centros laterales. Eso sí que es una situación táctica que hay que tener mucho en cuenta", agregó.

Alessio Lisci destacó la importancia en el juego de Campaña. "Cuando está en el campo las ideas y claridad del juego es diferente y se nota. Es un jugador de características que no tenemos en el equipo", dijo.

Además, sobre José Luis Morales indicó que si no puede salir de titular será "una bala importante en el banquillo", pero cree que deben esperar al sábado para ver cómo responde mañana a la carga de este viernes para decidir el tiempo que juega.

Respecto a la portería, indicó que como en cualquier otra demarcación puede haber rotación en cualquier momento, al considerar que "Aitor está entrenando muy bien y Cárdenas está dando un nivel muy alto".