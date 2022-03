Arrasate: "Me dicen que pida la lona para ponerla en algún sitio del pueblo"

“Pedía calma porque estábamos en un proceso en el que había que hablar de diferentes temas. La gente me sigue felicitando y lo agradezco. Estamos felices porque éste es el lugar donde queremos estar, aquí, y eso es algo que no resulta fácil en el fútbol profesional”, ha contado.

El club anunció su continuidad la semana pasada a través de un cartel en el centro de Pamplona, del que su protagonista opina: “Me lo comunicaron un par de días antes, y yo no quería aguarles la fiesta. Me hizo ilusión y me impactó, pero también sentí algo de vergüenza”.

“En Berriatua me sugieren que pida la lona para ponerla en algún sitio del pueblo”, indica entre risas sobre el enorme trozo de tela de 9 metros de ancho y 18 de largo que podría ser exhibido en algún emblemático edificio de la localidad vizcaína.

Sobre el proceso entre su agente y Osasuna, afirma que no tuvo “ninguna” duda en cuanto a seguir en el equipo, y que las conversaciones se centraron en “dar una vuelta de tuerca al trabajo que se está desarrollando en la actualidad, por lo que se pusieron encima de la mesa diversos aspectos tales como la planificación, la gestión, el día a día en Tajonar, el cuerpo técnico…”.

“Haciendo un poco de autocrítica, llegamos a la conclusión de que era más adecuado renovar por dos años. Ya nos conocemos y todo lo que vayamos a hacer cobra más fuerza”, incide.

Arrasate, que cumplirá este verano cuatro años en la capital navarra, asegura que no tuvo “constancia” de posibles ofertas hacia su persona por parte de otros clubes, asegurando que no movieron “ni un dedo para nada que no fuese seguir aquí”.

“De la permanencia a Europa hay mucho trecho. Meter el morro es complicado, por lo que intentaremos mantener nuestra forma de ser, de hacer y de conectar con la gente, pero sin descartar nada”, opina sobre los objetivos a corto plazo.

Pone en valor y tiene en alta estima “el sentido de pertenencia” que guardan sus aficionados hacia el escudo, resaltando la “comunión” que existe entre grada y jugadores, que se hace extensible a El Sadar.