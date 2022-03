El salto de Pablo Ibáñez

Hay efecto boomerang. Vuelta en 2019 al club del valle de Aranguren y ascenso a Segunda B. Media temporada suficiente para llamar la atención de nuevo a la base de dar el salto al fútbol profesional. será el técnico el que decida si se queda o sigue curtiéndose como cedido en un Segunda. Su caso no abunda en el mundo del fútbol. Tajonar deja de contar él tras vestir de rojo desde los 7 años. Cumple su ciclo juvenil en la Mutilvera y en el San Juan , y de aquí al equipo de Tercera.Vuelta en 2019 al club del valle de Aranguren y ascenso a Segunda B. Media temporada suficiente para llamar la atención de nuevo a la base de Osasuna . Recala en el Promesas en enero de 2021. Y ahora, tras una temporada en franca progresión en el filial, se gana el derecho de Pablo Ibáñez Lumbreras (Pamplona, 1998) tendrá a partir del 1 de julio contrato del primer equipo. Estará bajo el manto de Jagoba Arrasate en pretemporada ysi se queda o sigue curtiéndose como cedido en un Segunda.

Por encima de todo están las cualidades, pero es un ejemplo de que siempre hay puertas por las que pasar. No se dejó llevar cuando se despidió de Tajonar en 2014. “Me comunicaron que no contaban conmigo. Me dio pena, pero ¿qué le vas a hacer? Al principio puedes pensar que se te acaba el sueño de ser futbolista, pero más tarde te das cuenta que se puede triunfar y crecer en otro sitio. A mí me vino bien salir de Osasuna. Me ayudó a madurar, conocer otro tipo de entrenadores, nuevos compañeros con situaciones personales diferentes”, eran las palabras de este centrocampista de 23 años en una entrevista con este periódico hace tres meses y medio.

Nunca es tarde para nada. En su primera etapa de rojillo llegó a jugar de lateral derecho, compartiendo equipo con Aitor Buñuel, de su generación y actual futbolista del Almería de ese puesto. No tuvo sitio. Años más tarde, Osasuna le vio cualidades cuando estaba en la Mutilvera, siendo un central referencia con Andoni Alonso. La entidad siempre ha tenido en el radar a futbolistas navarros sub 23 que militan en otros clubes. Dentro de ese seguimiento, casos parecidos han sido los de Unai Dufur (Eibar), que ya ha debutado con Arrasate, Ander Yoldi (Mutilvera) o Eneko Aguilar (Lleida), todos reclutados en los últimos tiempos para el Promesas.

INTERIOR DE IDA Y VUELTA

Los técnicos vieron en Pablo Ibáñez un centrocampista con potencial. Ha sido la posición que ha desempeñado a las órdenes de Castillejo, un 8, aunque también juega en el eje de la defensa cuando hay necesidad por las bajas. Es un futbolista interior de ida y vuelta, de llegada al área, físicamente destacado con sus piernas y que sabe apretar al rival. Si a ello se suma que es más que correcto con balón e inteligente en el campo, no extraña que Arrasate quiera tenerle a su disposición en la plantilla. En agosto se decidirá si se queda o sale cedido. Ha firmado hasta 2024 con una cláusula de rescisión elevada de 25 millones, con un componente estratégico.

La edad le ha impedido debutar este curso con Jagoba, que ya le llamó para trabajar en la pasada pretemporada. Por normativa, un jugador que no es sub 23 ya no podría regresar al filial. Osasuna sabía que tenía este hándicap cuando lo repescó para su cantera, pero pesaba en la balanza el nivel que atesoraba para poder llegar algún al primer equipo. En junio, terminará su etapa con Osasuna Promesas, donde es uno los pilares del líder. Será el momento de Pablo Ibáñez.