El jaque mate de Jagoba para ganar la partida

Unai Emery cuatro veces en menos de dos años y le ha ganado la partida hasta en tres ocasiones. El técnico de Berriatua ha demostrado ser un estratega para dejar en jaque mate al de Hondarribia. Jagoba Arrasate se ha enfrentado acuatro veces en menos de dos años y le ha ganado la partida hasta en tres ocasiones. El técnico de Berriatua ha demostrado ser un estratega para dejar en jaque mate al de Hondarribia.

La jugada maestra se produjo en el minuto 55 cuando Osasuna volvió a su sistema habitual. El Chimy pasó a la banda derecha y Javi Martínez ocupó una posición más centrada. Pronto llegaron los primeros resultados, en una acción donde el soriano asistió a Kike García, que disparó, y el rechace lo recogió Rubén García para obligar a la estirada de Rulli. Instantes después el argentino lo probó escorado. A la tercera fue la definitiva. A la jaula.

Para guardar el preciado botín, Arrasate volvió a agitar el árbol y colocó a tres centrales con la entrada de Aridane. La idea era defender la amplitud del Villarreal, que realizó hasta una veintena de centros, sobre todo, por medio de Estupiñán (12).

EL AS DE JAGOBA: CÓMO DETENER A PAREJO

Todo lo anterior se cocinó durante la semana en Tajonar. Lucas Torró y Moncayola formaron el doble pivote con una línea de tres por delante formada por Rubén García, Chimy Ávila y Javi Martínez. El argentino comenzó el partido de mediapunta con la idea de sujetar de cerca a Dani Parejo, el cuarto centrocampista de toda la categoría que más pases realiza. El rosarino estuvo en continua conversación con Kike García para ubicarse en distintas alturas y no ocupar la misma zona.

Osasuna salió con bloque medio y sin discutir la posesión al Villarreal. No era el día para presionar alto porque el rival era experto en superar las líneas. Había que buscar el equilibrio entre ser valiente, pero no kamikaze. Los de Emery durmieron el balón con la intención de atraer a los rojillos y ser verticales. El meta visitante, Rulli, acabó con medio centenar de pases. Sin embargo, los navarros no cayeron en la trampa. Les dio igual que las estadísticas de posesión se movieran entre 30%-70%.

El plan de Jagoba funcionaba a la perfección. De hecho, hasta el ecuador de la primera parte no tuvo Parejo incidencia. Eso sí, en cuanto tocó dos balones fabricó el gol anulado a Estupiñán y un pase picado a Pino que obligó a la estirada de Sergio Herrera. Porque el centrocampista madrileño juega andando. No corre, pero no se pone rojo por ello porque no le hace falta. No lo necesita. Tiene un faro en su cabeza que ilumina el rumbo del submarino. Una luz que, por suerte para los rojillos, ayer fue intermitente en El Sadar.

Jagoba Arrasate se frotaba las manos por la puesta en escena de todo su plan, aunque Osasuna sufrió por su banda derecha. Alberto Moreno y Estupiñán se entendieron a las mil maravillas. A Javi Martínez le costó parar al ecuatoriano y el lateral alicantino estaba vendido por la potencia ofensiva del exrojillo. Todo cambió con la lesión de Alberto Moreno y la jugada maestra del de Berriatua. Jaque mate a Emery. Ya van tres.

Javi Martínez: “Es mi primer triunfo con la afición”

El triunfo ante el Villarreal escondió un premio mayúsculo para el joven Javi Martínez, que volvió a la titularidad: “Es mi primera victoria con la afición. Estoy agradecido. Es la prinmera vez que puedo tener aplausos. Seguro que mi madre lo estaría viendo en la grada ilusionada. Estoy contento por mí, y por el equipo”.