El Chimy apunta al área

la permanencia sigue encarrilada, pero las derrotas contra el desde la pizarra. Puede haber cambio de sistema. ¿Objetivo? Buscar ese peligro en el área que se ha resistido. Osasuna quiere cambiar el paso de las dos últimas jornadas. La situación clasificatoria no es comprometida porque, pero las derrotas contra el Atlético de Madrid y contra la Real Sociedad han frenado la inercia positiva que llevaba el equipo. Arrasate busca soluciones. Puede haber cambio de sistema. ¿Objetivo? Buscar ese peligro en el área que se ha resistido.

Jagoba ha venido empleando el dibujo que más rédito le ha dado desde la temporada pasada, el 1-4-1-4-1. Una línea de cuatro atrás y tres jugadores que sostienen con su jerarquía el centro del campo como son Lucas Torró, Jon Moncayola y Darko Brasanac. Su tridente ha sido intocable cuando todos han estado disponibles. Con ellos, dos futbolistas en banda llamados a poner centros, desequilibrar y llegar al área buscando el remate, y un punta en ataque de referencia que en las últimas fechas ha sido Budimir. Los mismos cromos se han repetido en tres partidos desde el incontestable triunfo en Vallecas. Sin embargo, quizá haya llegado el momento de refrescar el once y el sistema.

1-4-4-2. Lo hizo en la sesión del miércoles y volvió a exponer su idea en la mañana de ayer. Si esto se confirma, el Chimy podría recuperar su plaza formando dupla de ataque con Kike García, según los ensayos que está habiendo. El técnico rojillo está trabajando durante la semana con un. Lo hizo en la sesión del miércoles y volvió a exponer su idea en la mañana de ayer. Si esto se confirma,de ataque con Kike García, según los ensayos que está habiendo.

El argentino lleva cinco jornadas consecutivas actuando en la banda derecha. Su rendimiento ha sido satisfactorio. Se le ha visto con una buena actitud para defender y en ataque ha colocado centros al área peligrosos. Pero eso le ha alejado de la portería. Su nivel físico refleja que ha dejado atrás la doble lesión de rodilla. Quizá le llegue el momento de regresar a la punta de ataque para explotar mejor su potencial de cara al gol.

HABRÁ NOVEDADES

Ese cambio de sistema conllevaría que Darko se caería de los elegidos y que en el costado derecho entraría una cara nueva. Bien podría ser la de Kike Barja, un arma vertical siempre peligrosa cuando Osasuna juega en El Sadar.

Si Kike García y Barja cuentan con opciones de volver al once, tampoco hay que olvidar la alternativa de Javi Martínez tras los buenos minutos que protagonizó en San Sebastián. Aridane también reclama su presencia atrás, ya completamente restablecido de sus problemas físicos, aunque Jagoba ha seguido colocando juntos esta semana a David García y Juan Cruz en los entrenamientos.

Arrasate volverá a hacer pruebas esta mañana en la última sesión de la semana antes de recibir al Villarreal. Esta vez lo hará sin la presencia de aficionados y de periodistas. El equipo trabajará a puerta cerrada en el escenario del encuentro, un Sadar que mañana podrá albergar el cien por cien de aforo y que volverá a estar con los suyos.

J.P. URDIROZ

65 CENTROS Y SIN GOL ESTAS DOS JORNADAS

Si de algo ha abusado Osasuna en las dos últimas jornadas ha sido de los centros al área. Bombardear al contrario de balones para ser rematados forma parte de su identidad, pero la efectividad no ha sido la deseada. Los datos son esclarecedores. Se han contabilizado 65 centros en los encuentros contra el Atlético de Madrid (39, con una precisión del 25%) y la Real Sociedad (26, con una precisión del 30% ). Ha sido imposible marcar un gol. Estos rivales no juegan a lo mismo aunque, por comparar, los madrileños solo mandaron al área 9 pelotas mientras que los donostiarras no pasaron de 15. Jon Moncayola se anotó 8 envíos en el partido de El Sadar y el Chimy Ávila 9 en San Sebastián.

SIETE PUNTOS CONTRA LOS DIEZ PRIMEROS

Osasuna ha sumado esta temporada siete puntos de los 42 puestos en juego en los catorce encuentros que ha disputado con los actuales diez primeros clasificados de la categoría. Cuatro empates ante Celta, Real Madrid, Barcelona y Sevilla y una victoria ante el Villarreal en el estadio de La Cerámica, es el fruto de los catorce enfrentamientos disputados contra la decena de equipos cabeceros. El resto, nueve derrotas. Situado en el puesto decimoprimero de la clasificación, Osasuna ha sumado los otros 25 puntos hasta completar los 32 que luce en su casillero ante los nueve clubes que cierran la clasificación. Osasuna se enfrentará a seis de éstos de aquí a final de la presente temporada.