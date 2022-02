Amigos de la Real

Osasuna no hizo honor en San Sebastián a su condición de equipo puntero a domicilio. La derrota escoció porque estuvo aparejada de una carencia de ambición, al menos en apariencia, que se quiso solucionar cuando ya no había salida posible. No salió nada y eso que la tarde no pintaba mal para darse la primera alegría por allí en década y media. A pesar de su jerarquía, la Real se presentaba con numerosas bajas y condicionado por la resaca emocional y física europea. Los rojillos no pudieron aprovecharse de ese contexto. Con el once más clásico y esa oportunidad abierta de ilusionarse con cotas mayores, se dejaron el afilador en el vestuario sin poder apretar a un oponente joven y a medio gas que, aparte de mantener una idea de juego elaborado, se armó como bloque. Cuando ya no apura tanto la necesidad, se suele levantar el pie, quizá sin querer. El rival no pasa por encima, pero esa imagen gris determina. Mal endémico.

Un defensa central que jugó de lateral, Aritz Elustondo, marcaba al poco comenzar la segunda parte producto del poderío en los duelos que exhibieron los donostiarras. Fusiló a Sergio Herrera a placer después de que sus compañeros hubieran hecho el trabajo sucio por alto. No anduvo fino Osasuna en esa acción. Tampoco, en las imprecisiones y en la falta de riesgo que coartaron ataques más lubricados para romper el organizado muro txuriurdin.

Arrasate había salido en su vuelta al Reale Arena con los mismos titulares que en las dos anteriores jornadas. Apuesta perfecta contra el Rayo y no tan buena, aunque con señales positivas, contra el Atlético. La imagen no estuvo a la altura. Osasuna no lo pasa bien cuando se enfrenta a contrarios de talla, pero en este caso disponía de una ocasión propicia por las dudas que ensombrecían a esta Real.

Agencia Efe,J.P. Urdiroz

Imanol Alguacil había cambiado a casi todo su equipo titular. Apostó por tres futbolistas con ficha no profesional, como el baztanés Pacheco, que firmó un partido superlativo en defensa, y los chavales del filial Djouahra y Martín, ágiles en los costados para buscar a Isak. Illarra, prácticamente inédito, volvía en un centro del campo con Mikel Merino. Gorosabel también se estrenaba en el lateral zurdo. Osasuna no pudo encontrar pasillos. Era reconocible su disposición táctica, siempre con las líneas adelantadas, pero su presión no incomodaba a una Real que salía con la pelota al pie.

El Chimy se convirtió en la única amenaza con sus centros desde la derecha. El problema es que no hubo pegada en las cercanías de Remiro. Tampoco en los intentos de remate desde la segunda línea. La mejor aproximación en la primera parte no llegó hasta el minuto 43. El envío del argentino, que surte con la derecha o con la izquierda, lo tocó de cabeza Rubén García. No llegó por poco Budimir en boca de gol. Al croata no le dejaron ni respirar. Poco se le vio, tampoco a sus compañeros de ataque con la salvedad hecha del rosarino.

Los laterales no se asomaban con alegría. En el eje, Torró no ofrecía la solvencia de otras tardes. La Real parecía atascada de inicio. Avisó con un cambio de ritmo de Djouahra y un zurdazo lejano de Martín que puso a prueba a Herrera. Era un choque de estilos. Presión contra elaboración. Silva comenzaba a carburar, lo mismo que Merino. Isak dispuso de un remate cruzado. El rival apretaba, tampoco ahogaba. Fin de una primera parte entre bostezos o definida como táctica por los puristas.

TÍMIDA REACCIÓN TRAS EL GOL

Una acción a balón parado acabó por desnivelar el partido. El gol de Aritz tuvo su origen rebobinando la acción unos segundos. El Chimy había bajado a defender con todo un centro desde la izquierda de la Real. La pelota le golpeó en la cara mientras la grada pedía penalti. Se quedó tocado. Al ser atendido, Osasuna estaba con uno menos. No es excusa porque hubo ocasión para sofocar el peligro. Nadie pudo sacar el balón. El último duelo en ese baile de rechaces lo ganó Isak de cabeza. Aritz incrustó la pelota en las mallas.

Hubo un conato de reacción. Se vio al menos a un equipo que quería llegar al área más convencido. Resultó insuficiente. Un disparo alto de Nacho Vidal fue la pobre cosecha. La Real respondía con más empuje. Sergio Herrera estuvo atento en dos intervenciones. Tuvo buenos reflejos ante Isak y dos minutos después sacó el remate de Djouahra. Juan Cruz arregló un mano a mano con Oyarzabal y Aritz quiso calcar su gol en otra acción en el área.

La imagen ofensiva de Osasuna no había cambiado con la doble punta Budimir-Kike García. Del banco, el único que dio otro aire fue Javi Martínez, dinámico en el pase y que volvió a reclamar más minutos con su motor.

En el minuto 88, Mateu Lahoz anuló por fuera de juego un gol de Nacho Vidal que había encendido por décimas de segundo la esperanza de rescatar algo en una plaza donde no se gana desde ni se sabe cuando. El final sobró entre tarjetas amarillas y errores de un Osasuna a la desesperada.

Ficha técnica:

Real Sociedad: Remiro; Aritz Elustondo, Le Normand, Pacheco, Gorosabel (Portu, m.81); Illarramendi (Zubimendi, m.70) Merino, Silva; Djouahra (Sola, m.70) Martín (Oyarzabal, m.58) e Isak (Sorloth, m.70).

Osasuna: Herrera; Nacho Vidal, David García, Juan Cruz, Manu Sánchez (Cote, m.81); Torró (Kike García, m.63); Chimy Ávila (Torres, m.81), Moncayola, Darko (Kike Barja, m.72), Rubén García (Javi Martínez, m.72) y Budimir.

Gol: 1-0 (m.51): Aritz Elustondo.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité Valenciano). Amonestó a Juan Cruz (m.7), Moncayola (m.8), Nacho Vidal (m.91), Cote (m.96) y Roberto Torres (m.97).

Incidencias: 30.415 aficionados en el Reale Arena en el último partido con restricción de aforo.

Las claves

Arrasate sigue con todos y Alguacil rota

No sorprendieron los once jugadores que puso Jagoba. Era el mismo equipo por tercera jornada consecutiva. Imanol sí hizo cambios obligado por las circunstancias. Hubo sorpresa en ambos laterales, reapareció el inédito Illarramendi y en ataque estuvieron dos chavales del Sanse.

Primera parte sin producción de ataque

Osasuna quiso presionar a la Real. Se le vieron sus intenciones. Los donostiarras sacaban el balón jugado desde su portero. Sin embargo, no pudieron generarse situaciones de peligro. En esta primera parte, apenas un remate de Rubén García de cabeza.

El Chimy, única amenaza ofensiva

El argentino puso buenos balones desde la banda derecha. Fue el más peligroso en ataque. Budimir estuvo muy atado. Tampoco Kike García dio soluciones cuando entró después.

El partido se va en la estrategia

El partido se decantó en una acción de saque de esquina. Osasuna estaba en inferioridad con el Chimy siendo atendido en la banda. El equipo no pudo ganar los duelos por alto. La pelota llegó a Aritz para fusilar.

Reacción que no sirve de mucho

El 1-0 parece que espoleó a Osasuna, aunque en apariencia, no en peligro real. La Real tuvo ocasiones. Herrera respondió bien.

Buenos minutos de Javi Martínez

El canterano dio un aire fresco al equipo en los minutos que jugó. Salió con ganas de mover con velocidad el balón en el centro del campo. Estuvo muy bien.

Gol bien anulado a Nacho Vidal en el 88

El lateral marcó en la portería de Remiro, pero estaba en posición incorrecta al recibir el balón. También en esta segunda parte, Budimir pidió penalti del meta navarro. No lo fue. Llegó más tarde y sin tocar balón.