Una ocasión, tres goles. Ese es el resumen del partido del peor Pamplona, en un encuentro que terminó con una inmerecida goleada para los colchoneros dada la tarde de fútbol vivida. Pero es lo que tiene este deporte que tanto nos gusta. Que el gol vale millones y, pese a haber metido ocho nosotros en la figura del Ferrari Budimir, ellos tienen al Golden Boy, -que ya va para padre-, y al dentaduras Suárez, amén de un Correa que sigue en estado de gracia. Un córner mal despejado con media faltita del charrúa que le cae a Joao, solito, y que marca a placer. Otro córner a favor mal definido, pelotazo de Joao y genialidad de Suárez. Y el último con los rojos volcados y una defensa blandita para que Correa siga engrosando sus cifras, de por sí espectaculares este año. Atlético de Madrid de la era Simeone en, en un encuentro que terminó con unadada la tarde de fútbol vivida. Pero es lo que tiene este deporte que tanto nos gusta. Que el gol vale millones y, pese a haber metido ocho nosotros en la figura del Ferrari Budimir, ellos tienen al Golden Boy, -que ya va para padre-, y al dentaduras Suárez, amén de un Correa que sigue en estado de gracia. Un córner mal despejado con media faltita del charrúa que le cae a Joao, solito, y que marca a placer. Otro córner a favor mal definido, pelotazo de Joao y genialidad de Suárez. Y el último con los rojos volcados y una defensa blandita para que Correa siga engrosando sus cifras, de por sí espectaculares este año.

No mereció tanto escarnio Osasuna, pero fue precisamente más Osasuna que nunca. Más "salud" que nunca. Osasunil, para que me entendáis. Porque llegaba un Atlético herido grave , pero fue precisamente más Osasuna que nunca. Más "salud" que nunca. Osasunil, para que me entendáis. Porque llegaba un Atlético herido grave tras perder en casa contra el colista , sin ideas ni rumbo, con los peores números de la era del Cholo en solo 24 partidos, a ver cómo terminan el año... Con mucha duda, reuniones del presidente y el técnico, rumores y posibles salidas con una plantilla que se supone que era para mejorar el campeonato del año pasado y que, sin embargo, no está dando buen resultado.

Con muchos lesionados, con afectados por el bicho, con Joao Félix encarado con su entrenador, con sancionados, con Oblak cuestionado. Pero ya saben la promoción. "Señora, señor, ¿su equipo languidece? ¿Anda falto de hierro, de vitaminas, de fósforo, calcio y gol? No se preocupe. Una cucharadita de Osasunil y adiós a todos lo males". Esta coña no es de un medicamento, lea el presente blog hasta el final y, en caso de duda, pregunte a Wikipedia o a Google. Dicho y hecho.

Propongo a Turismo del Gobierno foral la campaña "Visite El Sadar. Ir es puntuar". Por lo menos le sacamos rédito a la mala temporada en casa y así podían subvencionar las salidas para acompañar a Osasuna como visitante. Lo escribe uno que estuvo hace una semana en Vallecas, pese al impresentable de Presa. Señor, qué dirigentes nos toca aguantar. Y ahora, siete días después, zasca en todos los morros y a seguir currando. Con la visita al Reale Arena en el horizonte..

Hablaba con el amigo Finks esta semana que llega el Atlético en el mejor momento que nos podía llegar. Con nosotros enchufados, lanzados, con buen juego, un bloque hecho y fijo de inicio y encima contra ellos, dubitativos, cabizbajos, meditabundos y apaleados. Con moratones de las obleas que les han caído tras perder contra el Levante, equipo que está casi más en LaLiga Smartbank que en la nuestra. Con muchos malos rollos. Y, sin embargo... Minuto 3, córner al primer palo, Suárez molesta a Herrera en el despeje, que lo hace de aquella manera y el cuero le cae a Joao. A caballo regalado, mordisco que te crío. Y a remontar...

Un primer tiempo en el que los rojillos fueron muy superiores, con balón al palo de Budimir, tras dar en Monca su cabezazo. Con más llegadas, más ocasiones, Oblak renacido gracias a Osasunil pero sin acierto local, aunque a los puntos nuestro. 0-1 y al vestuario. Charla, que si seguimos igual, que si aúpa, que si tal y cuál. Córner a favor, rechace, centro raso y dos que entran al cogollo, sin escalonarse, que es como mandan los cánones. Balón franco a Joao, patadón a la carrera de Suárez, carrera reculando de Sergio Herrera y chicharrazo desde 38 metros y medio. Y a morir.

Los colchoneros creyéndose el PSG de Ney, Kylian y Leo, los rojillos dominando el balón pero sin acierto. Sin acierto de Budimir, que se supone que es el que tiene que marcar. Sin acierto del Chimy, todo corazón pero cero puntería. Sin acierto de Kike, al que el chico que se ha comido a Cote le metió buenos centros, especialmente uno con el exterior, que no logró rematar. Y las que se remataban iban destinadas a acrecentar la recuperación de Oblak.

0-3. Más buenos samaritanos que nunca, renaciendo a un equipo muerto, dándole alas y ánimos para el choque de Champiñons, recuperando a jugadores que no estaban rindiendo, como Joao Félix, Suárez, Oblak... A un equipo que tuvo una ocasión, la última con gol de Herrera y condicionada por el 0-2, un conjunto que se dedicó a marcar de inicio y no dejar jugar, no querer jugar, con un muro defensivo plagado de mercenarios balcánicos y un centro del campo de navajeros que cumplió a la perfección el cometido del Cholo. Ganar, puerta a cero y si ayer íbamos a morir, mañana vamos a ganar la Champions. Injusticias del acierto en el mundo balompédico...

Toca pasar página, no queda otra. Toca la Real, en Donosti, amigo López. Toca intentar seguir sumando para alcanzar lo antes posible la meta de la permanencia. Accidentes como este nos van a pasar, más en casa. Igual, además de la iniciativa turística trasladada al Ejecutivo foral, podríamos hacer campaña para cambiar el nombre del estadio. CHN El Sadar, a lo Complejo Hospitalario de Navarra (vale, sí, han cambiado el nombre, pero yo soy de los que siguen diciendo "donde la residencia"). Más que nada porque casi todos los equipos que vienen salen igual que del complejo, con puntos...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!