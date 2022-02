Juanfran Torres: “Cuando jugaba en El Sadar, era la persona más feliz del mundo”

Extremo en Osasuna, lateral en el Atlético de Madrid. Cinco temporadas de rojillo, nueve de rojiblanco. Juanfran Torres Belén (Crevillente, Alicante, 1985) atiende la llamada de este periódico dando tregua a una intensa agenda de actividad que maneja desde que colgó las botas. En Pamplona, se le recordará por el alto grado de compromiso que mostró. El rojo sigue corriendo por sus venas.

¿Qué sentimientos tiene?

Encontrados. Al Atlético de Madrid le considero mi casa, mi familia. Y a Osasuna, también. En el Atlético he estado más años y he vivido otras situaciones, pero sigo muy arraigado a Pamplona y a Osasuna. Por mi familia, por amigos que tengo allí, por todos esos años tan buenos que viví. Esa gente me encantó. Humilde y trabajadora. Me sentí identificado con ellos desde que llegué. Son partidos muy especiales. Cuando era rival, me costaba al principio. Me sentía extraño. Con el tiempo te acostumbras. Ahora cuando se enfrentan, tengo el corazón dividido.

Al Atlético le espera en El Sadar... Complete la frase.

Un Osasuna fuerte. Los jugadores que vayan a iniciar tienen que saberlo. Osasuna le va a poner velocidad y peleará las disputas y segundas oportunidades. Pueden ser decisivos detalles en la estrategia. Osasuna está mejor. Empezó bien y tuvo una racha peor. Ha recuperado la confianza. Tiene muy buenos jugadores. Lucas Torró, Moncayola, Rubén... También a Manu Sánchez, que es del Atlético. Siempre que he jugado en El Sadar de local sabía que los equipos de fuera debían tener claro a qué jugar. Osasuna imprimirá esa intensidad desde el primer minuto y será fuerte en los duelos. El Atlético lo pasará mal si no se mentaliza.

Al primero que ha nombrado, a su paisano Lucas Torró.

Le he seguido. Me gusta. Es el sostén, la brújula, la transición defensa-ataque. Cuando Osasuna ataca, es el primero en estar bien colocado para que no haya contras. Va bien con el balón y por arriba es fuerte. Hay más jugadores buenos. David está haciendo una gran temporada. Rubén me encanta. Le da algo diferente al equipo. Budimir... Osasuna me gusta mucho. El entrenador lleva muchos años. Cuando pasa eso, el equipo juega de memoria. Puedes tener momentos irregulares, como todos, pero el aficionado de Osasuna se puede sentir contento con su equipo. Las señas de identidad siguen.

¿Qué le parece este Sadar?

El Sadar me ponía la piel de gallina. Hemos tenido partidos increíbles. Me acuerdo el del Girondins en la Europa League o el del Sevilla, partidos contra el Real Madrid o el Barcelona. La gente se ponía al cien por cien. Me acuerdo de aquel partido de la permanencia contra el Madrid. Era una caldera. Disfrutaba ahí abajo. Cada vez que jugaba en casa era la persona más feliz del mundo. Si ahora el estadio está más nuevo y más bonito, mejor. Hay que evolucionar en cualquier faceta de la vida. Es bueno para el aficionado y la imagen del club. Tengo muchas ganas de ir. Quería ir este fin de semana, pero no podré. Espero ir en dos semanas y ver algún partido. Quiero estar con Miguelito Flaño y con los míos, Puñal y Cruchu (Cruchaga). Tenemos muy buena relación.

Una Liga, dos Europas League, una Eurocopa, finalista de Champions...Aquel gol al Madrid, ¿dónde queda en su escala de éxitos?

Está entre los tres momentos más importantes de mi carrera. No he marcado un gol mejor. He ganado muchos títulos, pero aquello, no bajar, era como un título. Fue una sensación única. Perdí años de vida aquellas dos semanas. Primero ganando al Barcelona y luego al Real Madrid. Lo qué vivimos ese día, las semanas posteriores... Después me casé. Al poco tiempo nació Óliver. Inolvidable. Osasuna se merece estar en Primera siempre. No solo es un momento de mi carrera, también de mi vida.

Vaya golazo a Iker Casillas. ¿Lo ha visto muchas veces Óliver?

¡Sí! Él es navarrico y estoy muy orgulloso. Lo ha visto muchas veces, mi familia también. Es para toda la vida. Las cosas no tan buenas no las ves tanto. Sobre todo, feliz por todos los osasunistas que en aquel momento lo vivieron conmigo.

Hubo récord de decibelios.

Fue una locura. Ese rugido pertenece a El Sadar. No se olvida.

También se le recuerda por el episodio con Pérez Burrull.

Con el VAR, hubiesen sido dos penaltis y hubiésemos ganado en el Bernabéu. Aquel episodio nos dolió. No fue malintencionado por parte de Pérez Burrull, aunque me expuso mucho diciendo que me había tirado. No hay problema. Luego me pidió disculpas diciendo que se había equivocado. Nos volvió a pitar en Villarreal y pude hablar de nuevo. Ganamos y marqué un doblete. Soy partidario del VAR. Hace que todo sea más justo. A veces hay malinterpretaciones a mejorar, pero prefiero el VAR.

Se marchó al Atlético y el club entró en declive. ¿Cómo ha visto a la institución con el tiempo?

Hemos mejorado mucho y necesitamos esa evolución. Veo una figura clave. Es Braulio. Está haciendo una buena gestión de la dirección deportiva. Le conozco desde hace muchos años. Le veo un grandísimo profesional. Es gente de fútbol. Ha ayudado mucho a esa estabilidad que necesita Osasuna. También la presidencia. Pasaron unas cosas negativas. Hubo cosas que estaban afectando y que acabaron con aquel proceso judicial. Osasuna necesitaba tranquilidad. Cuando llega eso y se hacen bien las cosas, se nota. Siempre he hablado bien de mi etapa allí. Se portaron muy bien. Patxi Izco fue una persona que se portó muy bien conmigo. Siempre defendió al club lo máximo posible. Pero Osasuna necesitaba recuperar estos años esa identidad que siempre ha tenido. Ahora están en muy buena línea. Les apoyo desde la distancia, aunque no esté dentro del club.

Tajonar cuenta con Patxi Puñal y Miguel Flaño. Los conoce.

Los clubes necesitan gente comprometida. Haya sido jugador o no. Los dos tienen el plus de su experiencia. Pero seguro que hay mucha gente que no ha sido profesional y se dejará la vida por mejorar a Osasuna. Conocen la casa. Eso generará estabilidad. A Patxi le ha costado meterse. Llevaba años rezagado (ríe). Me alegro mucho por él. Sabe que le quiero. Miguel, lo mismo. Estoy seguro de que acabará campeón con el División de Honor. Tengo confianza de que pueda ser uno de nuestros entrenadores de Osasuna de aquí a unos años. Vamos a apoyarle. Les van a ir bien las cosas. Tienen experiencia, humildad y trabajo para representar a Osasuna.

“Confío al cien por cien en el Cholo”

¿Le preocupa la situación en la que está el Atlético?

Bueno... Yo he vivido también situaciones parecidas, incluso peores a mi llegada. Sé que con esa experiencia que yo he podido vivir, con esos resultados irregulares y el aficionado que no está contento, ahí es cuando el equipo se tiene que hacer más fuerte. Debe estar unido y que haya muy pocas fugas o ninguna del vestuario hacia fuera. No me preocupa en exceso. Sigue estando el míster, el Cholo. Confío cien por cien en que pueda redireccionar esta situación más complicada. No hay que olvidar que el Atlético de Madrid tiene una grandísima plantilla. Está peleando por los puestos de Champions. No es que esté décimo. Pasa con los equipos grandes. Hay dos o tres malos resultados y saltan las alarmas rápidamente. Pero ya sabes. Hace dos o tres resultados buenos y te subes a la ola. Esto puede cambiar.

Sorprende que haya perdido la seña de identidad de los pocos goles que encajaba.

Está claro que por la forma que ha tenido de jugar, el míster ha contado con unos jugadores muy específicos o jugadores que se han adaptado mejor a su estilo o manera de entender el fútbol. Estos años, desde que se han ido jugadores que han estado muchos años con él y que tenían más o menos una estructura y una base, el equipo ha cambiado. Hay jugadores diferentes. La clave es encontrar esa dinámica que encontró el año pasado que le hizo a ser campeón. Cuando uno pierde las llaves, lo que hay que hacer es buscarlas y encontrarlas para volver a abrir la puerta de tu casa. Es cuestión de volver a esas señas de identidad que ha tenido y transmitirlo bien a sus jugadores. Si lo vuelve a conseguir, tiene una gran plantilla. Es evidente.

Volvamos al partido. ¿Necesita más los puntos el Atlético?

Ahora, en estos momentos, que gane el Atlético de Madrid. Necesitamos confianza para este partido de Champions contra el Manchester United tan fuerte que nos viene. Ojalá pueda hacer un gran partido en Pamplona.

La intensa vida tras su retirada

Juanfran se retiró en 2021 tras una última experiencia en el Sao Paulo. Tiene 37 años. “Cuando el jugador se retira, es mejor tener unos meses de tranquilidad, pensar y no precipitarse. Ahora no paro, me faltan horas al día. Pensaba que estaría más tranquilo, pero lo necesito. Siempre he sido de retos y de trabajar. Estoy muy feliz. Muchos compañeros me preguntan. Hace poco Filipe Luis me decía que no se veía la vida de retirado sin entrenar y ya le dije que no te puedes quedar en casa sin hacer nada. Empiezas a darle vueltas a la cabeza y vienen los problemas. Si estás activo y buscas objetivos, te van bien las cosas seguro”.

Con la navarra Elena Hualde

Es el ‘taxi oficial’ para llevar a sus hijos; está “ muy cerca del Atlético, ayudando cuando puedo”; es inversor del Intercity, primer club en cotizar en bolsa en España; y lidera una empresa de asesoramiento al deportista. Por ejemplo, a la golfista navarra Elena Hualde, que ha dado el salto a profesional. “Al principio, los golfistas están un poco solos. Le ayudo para que crezca y solo se preocupe de jugar. Es espectacular. No me imaginaba meterme en este mundo. Me encanta su persona y lo profesional que es. Vamos a ayudarle para que algún día pueda ser la número 1 y represente a Navarra como Carlota Ciganda. Todo el mundo habla maravillas”.