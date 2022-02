Jagoba Arrasate: "Ante el Atlético debemos poner el listón alto"

poner el “listón alto” para no confiarse e ir a morder a su rival desde el primer minuto. El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate , ha indicado que frente al Atlético de Madrid deberánpara no confiarse e ir a morder a su rival desde el primer minuto.

“Es cierto que llegamos en un buen momento porque estamos haciendo muchas cosas bien, algo que debemos darle continuidad mañana”, ha destacado tras la victoria en Vallecas por 0-3 que espera aprovechar.

Arrasate no se fía del momento en el que llega el Atlético: “es el vigente campeón de Liga y cuenta con grandísimos futbolistas y un entrenador que ya conocemos su trayectoria… además, desde que volvimos a Primera nos han ganado siempre”.

“Ganar mañana podría suponer un espaldarazo casi definitivo. Siendo en casa y contra quién es… sería especial”, ha comentado en rueda de prensa acerca de la opción de dar mañana un nuevo paso hacia la permanencia.

Osasuna deberá dar “su mejor versión” y poner “el listón alto” para no confiarse y hacer un buen partido frente a una plantilla plagada de estrellas.

El de Berriatua ha pedido respeto hacia su rival y ha deseado que “ojalá” se produzca este sábado el cambio de dinámica ante los del Cholo Simeone, asegurando que su equipo tiene “margen de mejora”.

“Tenemos que rozar la perfección. Estamos entrando muy bien a los partidos, no solo en Vallecas, sino contra el Sevilla o en Vigo, que perdimos. La clave será no conceder nada, porque estos equipos no desaprovechan estas situaciones”, ha opinado.

“A ver si somos capaces de que sientan esas dudas. Para ello hay que atacarles, cargar el área, tener situaciones de centro, de remate, de estrategia, de remate, de córner… a ver si podemos llevar el partido hacia ese terreno”, ha anotado sobre el plan que le gustaría ver mañana.

Sobre la situación de Rubén García tras haber entrenado este viernes después de tres días fuera del grupo, Arrasate ha dicho que ha estado “entre algodones”, motivo que no impedirá verle mañana bien de inicio o como suplente.

El entrenador siente que, contra los grandes, su equipo “está cada vez más cerca en ese combate para pelar contra ellos. Estamos en disposición de, con nuestras armas, ser capaces de competir”.

“Tener todas las piezas es lo que quiere un entrenador”, valora el míster tras haber recuperado a todos sus jugadores a excepción del lesionado de larga duración Jesús Areso.