Osasuna trabaja para dar encaje a 20.000 personas el sábado y en marzo se vuelve al 100%

con un partido grande. El vigente campeón de Liga y superviviente en la Champions, ahora en crisis, rinde visita a un en el ambiente osasunista flota la emoción previa de vivir una gran tarde en el escenario más deseado. Vuelve el fútbol a El Sadar este sábado. El vigente campeón de Liga y superviviente en la Champions, ahora en crisis, rinde visita a un Osasuna en estado de alegría por los 32 puntos que lucen en su casillero. Llega todo un Atlético de Madrid previa de vivir una gran tarde en el escenario más deseado.

La grada registrará la mejor asistencia de este 2022. A comienzos de enero, volvieron las restricciones de aforo por el crecimiento de la variante ómicron. Athletic, Cádiz y Sevilla han pasado por Pamplona con un 75% de capacidad límite. Para este partido, se pasa al 85%. Y partir de marzo, ya no habrá techo. 100%.

Osasuna trabaja estos días para dar encaje a los 20.000 aficionados que pueden entrar, buscando el ambiente más favorable posible. Como novedad, se han sacado entradas a la venta, aunque no para la afición visitante. Comenzaron a despacharse ayer por la tarde, unas 300. Solo tenían derecho socios y simpatizantes. Al tratarse de un rival de máxima categoría, los precios oscilaban entre los 50 y 80 euros. También se venden asientos premium al precio de 150 euros. Dan derecho a una zona de muy buena visibilidad frontal y cuentan con acceso a un espacio privado durante el descanso.

Además, el club también permitirá que los pases puedan ser utilizados. Todo el cálculo está hecho para no sobrepasar el 85% permitido, sabiendo que de los 20.000 socios, hay unos 1.100 socios que han cedido el asiento previamente. Estas entradas no se han vendido y quedarán libres para cumplir con el aforo libre. Gracias a ello y sabiendo por experiencia que otro porcentaje de socios suele fallar sin ceder la butaca, se han podido abrir las taquillas para vender localidades de zonas donde no hay abonados y permitir los pases con el horizonte del tope sin sobrepasarlo.

ÚLTIMA JORNADA CON RESTRICCIONES

ampliar al máximo los aforos deportivos cuando está remitiendo en todo el país la sexta ola de la pandemia del coronavirus. El uso de mascarilla continuará siendo obligatorio al no ser posible mantener la distancia de seguridad. A partir de marzo, el club ya no volverá a hacer encaje de bolillos. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron ayer en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Saludcuando está remitiendo en todo el país la sexta ola de la pandemia del coronavirus.al no ser posible mantener la distancia de seguridad.

La limitación de los aforos en los recintos deportivos es de momento la única restricción que se mantiene en todo el territorio nacional, y continuará así hasta dentro de dos semanas. Entonces, a partir del próximo mes se eliminará la capacidad limitada y los estadios del fútbol profesional podrán acoger el máximo de espectadores. Osasuna podrá jugar el 5 de marzo contra el Villarreal con el estadio lleno.

El pasado otoño, cuando la incidencia era de solo 50 casos por 100.000 habitantes, Sanidad y las comunidades también autorizaron aforos completos en todos los recintos deportivos.

En esta temporada, en El Sadar ha habido limitaciones del 33% (dos partidos), 60% (dos partidos) y 75% (tres partidos). En un estado de bonanza deportiva y un estadio recién remodelado que opta a la distinción de mejor recinto del mundo de 2021, Osasuna ha sido uno de los grandes perjudicados. Es el equipo de Primera División que más ocupa su aforo de 23.500 butacas. Además, ha habido una pérdida cuantiosa de ingresos por la venta de entradas que no se ha podido realizado en esas siete jornadas y el dinero que se ha tenido que devolver a los socios. ha habido limitaciones del 33% (dos partidos), 60% (dos partidos) y 75% (tres partidos). En un estado de bonanza deportiva y un estadio recién remodelado que, Osasuna ha sido uno de los grandes perjudicados.Además, ha habido una pérdida cuantiosa de ingresos por la venta de entradas que no se ha podido realizado en esas siete jornadas y el dinero que se ha tenido que devolver a los socios.

Los bares del estadio vuelven a funcionar este sábado

Debido a las últimas restricciones, los bares interiores del estadio de El Sadar han permanecido cerrados. Solo era posible consumir agua cuando se compraba en el asiento gracias al personal que circulaba por los pasillos de la grada para vender. Este sábado ya será diferente. Las barras vuelven a abrirse para los aficionados que quieran consumir, una medida que va acorde con la nueva flexibilización implementada por las autoridades sanitarias en el sector de la hostelería. Gracias a la reforma del estadio, los espacios son más amplios y confortables para los aficionados que van a los partidos.