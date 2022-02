Iraola: "Osasuna no te deja respirar, nadie juega cómodo contra ellos"

Andoni Iraola, entrenador del importancia" del partido frente a del Rayo Vallecano , advirtió este viernes 11 de febrero de la "" delfrente a Osasuna , un equipo "muy intenso, que no te deja respirar y ante el que nadie juega cómodo".

El Rayo Vallecano lleva cuatro partidos ligueros en lo que va de año y, de momento, no ha ganado. Tres derrotas y un empate es su balance en este 2022.

"Para nosotros en un partido muy importante. Venimos de perder dos partidos seguidos en Liga, que desde el inicio no nos pasaba, y necesitamos volver a sumar, pero tenemos un rival enfrente que tiene muchas recursos, comparte características con nuestro juego y tenemos que hacer muy buen partido", dijo Iraola, en conferencia de prensa.

El rival del Rayo es Osasuna, que llega a la cita como el cuarto mejor equipo de la categoría a domicilio y buscará llevarse los tres puntos del estadio de Vallecas.

"Osasuna es un equipo muy intenso. Te obliga a jugar cuando ellos tienen el balón y cuando lo tenemos nosotros muy cerca de tu portería. Juegan muy directo, aprovechándose de la fortaleza de sus delanteros, y quieren ganar siempre en segunda jugada y cuando no la ganan o no tienen el balón, su presión es siempre muy eficiente", declaró.

"Es un equipo que no te deja respirar. Nadie juega cómodo contra Osasuna. Los partidos tienen mucha intensidad y tenemos que estar preparados para eso. En la primera vuelta, ambos intentamos a hacer nuestro juego y no hubo casi ocasiones. Yo diría que será un partido de ida y vuelta, pero al final no sabes cómo va a salir", comentó.

La acumulación de partidos de Liga y de Copa en las últimas semanas provocará que Iraola haga rotaciones en su once, aunque el técnico vasco no quiso dar más pistas.

"Creo que el equipo está bien. Los números lo dicen. Hubo jugadores que hicieron números individuales muy buenos en el último partido y vamos a apoyarnos en esos jugadores, porque hay algunos que están más desgastados", concluyó.