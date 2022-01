Ambos equipos fueron a por los tres puntos desde el pitido inicial. Osasuna salió con la intención de dominar el partido, pero el Laredo tuvo la primera opción de adelantarse en el marcador en el minuto cuatro, cuando Alejandro Ibarrondo recibió el balón dentro del área tras una transición rápida del equipo cántabro por banda. Sin embargo, la zaga rojilla se mostró firme y mitigó el peligro.

Tras el susto inicial, los de Santi Castillejo se hicieron dueños del partido y las ocasiones de peligro se sucedieron sobre la portería del Laredo. Jony tuvo la primera seis minutos después, cuando recibió un balón filtrado de Ibáñez a la espalda de la defensa, pero Ángel Díez desvió el balón a saque de esquina con su mano derecha. Pau M. también pudo marcar poco antes de cumplirse el cuarto de hora de partido, pero el portero cántabro volvió a salvar a su equipo con una gran parada.

Osasuna siguió dominando el partido durante el resto de la primera mitad, mientras que el Laredo buscaba crear peligro sobre la meta rojilla a través de transiciones rápidas después de robar el balón en campo contrario. Poco antes del descanso, tras una gran jugada individual de Pablo Ibáñez, Osasuna estuvo a punto de marcar en una triple ocasión que concluyó con un disparo del propio Ibáñez, que Ángel Díez volvió a parar, haciendo que ambos equipos se marcharan al túnel de vestuarios con el mismo resultado del principio del partido.

Tras la reanudación, Osasuna siguió apostando por el juego que le había permitido ser superior durante la primera parte, y así crearon varias ocasiones de peligro. Pau M. probó suerte desde fuera del área con un potente disparo raso cruzado que detuvo el portero cántabro. El rechace le cayó a Aimar, pero el cancerbero consiguió desviar también el disparo del ‘diez’ con su pie derecho. Minutos más tarde, el propio Aimar filtró un pase dentro del área para Xabi que le dejó delante del portero, pero Ángel Díez volvió a salvar a los suyos para desesperación del conjunto rojillo.

No obstante, los jugadores del filial no se rindieron y, pese a llevar sobre sus piernas la carga de tres partidos disputados en una semana, siguieron intentándolo hasta el final y obtuvieron su recompensa por medio de las botas de Joel.

A falta de seis minutos para el ‘noventa’, los rojillos trenzaron una esmerada jugada por la banda izquierda que terminó con un disparo que Ángel Díez volvió a parar, pero esta vez el rechace cayó sobre Joel, el pichichi rojillo, que no dejó pasar la oportunidad y perforó la meta cántabra con su pierna izquierda para dar una nueva victoria a Osasuna en Tajonar.

Con estos tres puntos, el equipo de Santi Castillejo suma un total de cuarenta y tres en diecinueve partidos, y líder de la clasificación con tres puntos de distancia sobre la Real Sociedad ‘C’, que es el segundo clasificado. En la próxima jornada, el equipo rojillo visitará precisamente al filial ‘txuriurdin’ en Zubieta, el domingo 6 de febrero a las 17:00 horas.

C. A. Osasuna Promesas: Darío, U. Dufur, I. Benito, Ibáñez, Jony (Joel min. 45), Aimar, Pau M., Iker Muñoz, Xabi (R. Azcona min. 83), Iru (Eneko min. 65) y C. Mutilva (A. Boiro min. 65).



C. D. Laredo: Ángel Díez, Alex Rasines, Jesús Puras, Miguel Goñi (Diego Marta min. 86), Felipe Peredo, Andrés Carral (Iván Amaya min. 79), Iván Argos (David Vinaeta min. 71), Nicolás Santos (David Sanz min. 71), Alejandro Ibarrondo (Ricardo Fernández min. 86), Luis Pareja y Iago Beceiro.



Árbitro: Alain Ojeda Beaumont (C. Riojano): Amonestó a U. Dufur, I. Benito, Joel y A. Boiro por parte de los locales; y por parte visitante a Álex Rasines, Miguel Goñi, Felipe Peredo, Iván Argos y David Sanz.



Goles: 0-1 (min. 84): Joel.



Incidencias: 400 personas acudieron a presenciar el partido correspondiente a la decimonovena jornada del grupo II de Segunda RFEF.