Las armas de Arrasate en el vestuario: el cariño como vacuna

Quince días después volvió a escucharse la voz de Jagoba . No es habitual que durante una temporada pase tanto tiempo. La covid ha tenido la culpa. En medio, ha pasado de todo. Como el fin del declive contra el Cádiz. Arrasate comparecerá este martes en Tajonar en la previa del Celta, pero horas antes pasó por losdentro del programa La Pizarra de Quintana. “Tras una racha negativa,. No solo para la clasificación. También para el humor y lo emocional. Logramos cambiar la dinámica”.

Arrasate repasó la “posición privilegiada” después de ganar en Villarreal y que tras un “calendario complicado” hubo partidos de la Liga de Osasuna a un mal nivel. “La bola se hace grande, el jugador pierde confianza. Cierras los ojos y los abres. Diez partidos sin ganar. Hay que insistir por ese camino”.

Había una experiencia de gestión. La de hace un año con otra crisis de resultados. “Braulio fue tajante en un momento así. Lo agradecemos. Esto te da fuerza para sacar el día a día. Pero los protagonistas son los jugadores. Ellos le dieron la vuelta”. También ahora: “Desde que llegamos, estamos súper agradecidos a los jugadores. Tenemos grandes capitanes, el vestuario tiene buenas personas, todos se conocen. La clave es que creían más que nunca. Siempre les digo. No es lo que logras sino lo que eres capaz de superar. Este año también. No hemos estado abajo, pero esa racha hace que la convivencia sea más complicada. A ver si enderezamos el barco para llegar a buen puerto”.

Cada entrenador tiene su fórmula para paliar las crisis. Jagoba ha empleado el cariño. “Uno tiene que creer y motivar para transmitirles. Tenemos un vestuario sencillo, de ideas claras, con mucha gente de casa con valores instaurados del fútbol base. Y los de fuera se han empapado desde el primer momento de lo que es Osasuna. Todo es más fácil así. Autocrítica y cariño. Dependes de los jugadores. Lo pasan mal. La solución es de ellos y tú tienes las herramientas. Son la confianza y el cariño”.

CALMA CON LA RENOVACIÓN

Jagoba fue cuestionado por el vídeo aclamado por aficionados mientras se tomaba una cerveza. “Fue después de ganar al Rayo al lado de El Sadar. Cuando pierdes tienes pocas ganas. Notamos una vez más el cariño de la afición”.

¿Y su renovación? “Con naturalidad. Estoy donde quiero estar. La prioridad es enderezar la mala racha. Las situaciones individuales pasan a un segundo plano. Hablo en primera persona del plural. El ‘nosotros’ es más importante que el ‘yo’. El club sabe lo que pienso y no hay problema. Si somos capaces de encarrilar la permanencia, no habrá problema en hablar”.

David García. “El crecimiento ha sido grandísimo. Es uno de los referentes de la Liga. Nos da muchísimo. La forma de jugar va unida a sus virtudes: ese juego aéreo, centro lateral, la espalda... Con balón, ha mejorado en el perfil izquierdo. ¿Miedo a perderlo? Está haciendo una gran temporada y algún club puede estar interesado. Nos olvidamos de los rumores y nos centramos en sacarle el máximo rendimiento”.



Jon Moncayola. “El tipo de jugador que ni él sabe lo bueno que es o las condiciones que tiene. Despliegue físico, tácticamente bueno, zancada, pivote, volante, ruptura de segunda línea... Un todocampista. Sus carencias son defensivas y en el juego aéreo. Alkiza ha jugado ahí y le ayuda Prototipo de jugador de Osasuna. Sería bueno para el club que hiciese su carrera aquí, como han hecho otros.



Lucas Torró. “En mis dos primeros años no estaba. El equipo lo hizo bien con Oier, Iñigo Pérez, Fran Mérida, Perea... Ahora, Lucas es un jugador muy importante por todo. Está más cómodo en la posición de ancla, jugando solo por delante de la defensa. Gana muchos duelos y es muy poderoso en los juego aéreos. Tiene también zancada y abarca mucho campo. Es importante dentro de la Liga, no solo en Osasuna”.



Rubén García. “Estoy de acuerdo con lo que dijo. Detrás de una persona hay emociones, problemas y días. Todos entendemos la crítica y si es constructiva, mejor. Pero hasta ahí. Si no hemos ganado en diez partidos y hacemos las cosas mal, tenemos nuestra responsabilidad. El primero, yo. Pero descalificar y meterse en la vida privada de una persona desde una cuenta anónima es sobrepasar una línea que no se debe. Rubén lo manifestó para que la gente reflexione. Si ha tenido un calado y si la gente lo entiende así, muchísimo mejor”.



Kike García y Cote. “Aparte de que son buenos jugadores y personas, quedaban libres del Eibar. La dirección deportiva se movió bien. Nos vienen como anillo al dedo. Siguen en el norte. La forma de jugar es parecida, el vestuario es parecido. Kike lleva años haciendo un trabajado muy bueno para el equipo. Cote tiene capacidad para incorporarse y poner esos centros tan buenos. Sabíamos que no iban a necesitar de un tiempo de adaptación”.