Denominación de origen Tajonar: así funciona el método de cantera

La gente no conoce todo lo que se está haciendo en Tajonar”. Es una de las primeras reflexiones que le vino a la cabeza a Patxi Puñal tras conocer al detalle el trabajo de cantera. ”. Es una de las primeras reflexiones que le vino a la cabeza a Patxi Puñal tras conocer al detalle el trabajo de cantera. Tajonar sale a la luz cuando debuta uno de los suyos o cuando un canterano tiene éxitos. Orgullo. Algo que alimenta los motores que mueven la maquinaria en busca de talento. Y de retenerlo. Osasuna quiere difundir el caldo de cultivo que está expandiendo y para ello ha compartido el Método Tajonar, de reciente creación, con todos los clubes convenidos. Esta semana también lo expondrá en LaLiga.

Ser verticales, presionar alto o la búsqueda de ganar duelos. También, fomentar ese compromiso innegociable que caracteriza al futbolista navarro. Es un punto de partida con matices, adaptable. El primer equipo, en muchas fases, lo ha llevado a la práctica. En esa especie de libro de estilo, Osasuna ha creado un ADN propio para su estructura que implementa con un modelo de juego y un modelo formativo propio. Quiere forjar un estilo reconocible y que desde el alevín al juvenil haya un patrón común. ¿Por ejemplo?. También, fomentar ese compromiso innegociable que caracteriza al futbolista navarro. Es un punto de partida con matices, adaptable. El primer equipo, en muchas fases, lo ha llevado a la práctica.

Lo que puede parecer pura teoría se traslada al terreno de juego en cada entrenamiento con la herramienta Osasuna Planning, la brújula de los técnicos. Todo se empapa con el sello creado en este ecosistema rojillo. Método Tajonar cuenta con múltiples aristas, definidas por categorías, y un mismo horizonte. Dentro del campo y también fuera.

¿Cuánto vale salir de tu entorno?

¿Cuánto vale salir de tu entorno? Esa es la pregunta que lanza Osasuna a las familias para que apuesten por desarrollar su formación en Tajonar si tienen ofertas para salir fuera. El club busca que la única duda sea económica y garantizar que recibirán la mejor atención posible. Deportiva y humana. “No hay necesidad de irse, solo por el salario. ¿Cuánto cuesta marcharte de tu entorno? ¿Vale 7.000 euros salir de aquí? Yo lo respeto. Pero aseguramos que la formación va a ser igual o mejor. Aquí vamos al extremo para trabajar el talento. Tu hijo no es especial, es lo siguiente. No es uno más”, cuenta Alcalde, quien recuerda que en 2014, con Osasuna en crisis a todos los niveles, las dudas no solo se ceñían a lo económico. “Entonces solo quedaba la idiosincrasia. Ahora tenemos proyecto, método, ideales, idiosincrasia, valores, somos un centro de alto rendimiento deportivo y hay estabilidad”. Se trata de apretar las tuercas para retener el talento ante el mayor poder presupuestario de otros clubes.

“Por filosofía tenemos que tener un bloque fuerte de gente de casa, a los que vienen bien les vamos a dar oportunidades. Lo necesitamos. Nuestra gente no se identificaría si no tenemos un núcleo de canterano. Estamos haciendo todo lo posible por darle el máximo al que tiene potencial”, cuenta Patxi Puñal. “El que es grande, fuerte y tiene conceptos lo ve todo el mundo. Así como el Barcelona quiere un perfil determinado, nosotros trabajaremos con el pivote interesante aunque le falten cosas. Tendremos esa paciencia”, añade.

Y en la línea de captación de talento, Osasuna ha puesto en marcha una dinámica: jugadores de clubes convenidos acuden a entrenar semanalmente a Tajonar bajo las órdenes de técnicos de la base.

Ángel Alcalde, Director de Tajonar: “El objetivo es que los jugadores lleguen y se queden”

Ángel Alcalde cree que “lo mejor está por llegar” en cuanto a resultados. El director de Tajonar pone en contexto el proyecto.

¿Qué es Método Tajonar?

El proyecto Tajonar 2017 es la antesala de esto, cuando comenzamos la regeneración, es que no había nada. Fueron tres fases en cuatro temporadas. Comenzamos con un programa formativo y se digitalizó todo con Osasuna Planning. Con el mismo software hicimos nuestra metodología (el año pasado). Queremos llevarlo a los clubes la próxima temporada.

¿Cuál es el objetivo?

Profesionalizar Tajonar para que los canteranos no se vayan, algo que siempre ha pasado. Lo ideal es que se queden aquí, como ha pasado con David y Moncayola. Si no es así debe haber otro preparado para dar el salto. Si salen nuestros laterales que pueda haber un jugador de casa con el nivel necesario. Con Método Tajonar se garantiza mayor calidad, nos permite alcanzar la excelencia. Osasuna debe ser facilitador.

¿Se trabaja en esa línea?

Lo dice nuestra idiosincrasia y nuestra filosofía. Me alegraría que llegaran al primer equipo jugadores que en 2018 pertenecían a clubes no convenidos y tenían más de pie y medio fuera de Pamplona. Sin tener el proyecto se les explicaron las ideas. Apostaron por Osasuna. Iker Benito, Cristian Mutilva, Iker Muñoz, Imanol Beloki... Creyeron en nosotros en aquel momento.

¿Ven resultados?

Pocas veces el primer equipo refleja tan bien la esencia, lo estamos apovechando para formar a nuestros canteranos. Tenemos muy claro qué queremos ser y cómo conseguirlo. Todos los procesos se dirigen a que en medio y largo plazo la dirección deportiva y Jagoba tengan el máximo jugadores de casa competentes a todos los niveles. Que lleguen y se queden. Tenemos que estar a la altura de la Primera División. Es una oportunidad de oro tener a Jagoba, no solo por lo futbolístico, sobre todo a nivel humano.

Puñal es un gran referente y también se ha sumado Orbaiz al modelo personalizado.

Es un lujo y una necesidad contar con exjugadores como Puñal y Orbaiz. Su experiencia vale mucho. Se ponen al servicio de los canteranos. Realmente gracias a ellos esta temporada se dota de más calidad a los procesos de trabajo. Y nos permiten agilizar otros procesos como la toma de decisiones.

Patxi Puñal, Director técnico de Tajonar: “Tenemos unos rasgos identitarios innegociables”



“Sabemos qué queremos ser”. Cuando Patxi Puñal habla sobre qué tiene que transmitir un equipo de Osasuna es momento de tomar nota. Leyenda rojilla y ahora director técnico, explica los cuatro pilares sobre los que se asienta el ADN. “Tenemos unos rasgos identitarios innegociables que queremos que tengan nuestros equipos. Aquello que los hace reconocibles y que nos ha funcionado”, comenta Puñal seis meses después de ser nombrado director técnico. Está a gusto, se expresa con pasión y ahora es un altavoz hecho a medida para llegar a canteranos, clubes y familias.

El primer eje de la genética trazada es la identidad. “Cómo queremos que nuestros equipos jueguen en cada situación del juego. Por ejemplo, en defensa organizada queremos una defensa en bloque alto, en ataque organizado que prioricen la jugada rápida y en pocos toques, en la transición ataque-defensa, que haya presión tras pérdida intensa y en defensa-ataque que vayamos rápido, robo y primer pase”.

El segundo rasgo ha sido denominado proactividad: “Los navarros de por sí somos jugadores con carácter, empoderados y eso es lo que queremos. Que propongamos, que ese es nuestro rol. Con el balón en el pie estás 5 minutos, en los otros 85 hay que tener esa consciencia de que tenemos que hacer algo. Bascular, hablar, dónde está el compañero... Preferimos jugadores que estén más revolucionados a que sean fríos y aparezcan de vez en cuando”.

Pero los equipos de la base no se enrocan solo en una misma idea. Lógico. Aquí aparece la mutabilidad. “Es la capacidad de los equipos para adaptarse y variar. Tenemos una identidad prioritaria con un juego, pero algunas veces no se puede dar. Igual queremos apretar arriba pero el rival sale de la presión. Y si nos esperan atrás, en vez de ser verticales habrá que trabajar el ataque organizado. Nadie tiene una fórmula mágica. Y toca variar”, relata el gran capitán.

Por último se refiere a la responsabilidad como “lo que no tiene que ver con lo técnico y táctico” de los equipos. “Es un tema de actiud, algo transversal. Son los valores de Osasuna. Son jugadores comprometidos día tras día. Una persona que sea fiable. Nos gustan los jugadores que van a disfrutar de la disputa. El duelo con tu par. Si cada uno gana el suyo tenemos muchas posibilidades de victoria”, comenta.

Gorka Chocarro, Responsable de Metodología: “Queremos dominar desde las transiciones”

Detrás del plan, en el laboratorio, aparece la figura de Gorka Chocarro, responsable de metodología. Se encarga de plasmar en el papel esa identidad.

¿Cómo se consigue traducir la filosofía en ejercicios?

En un colegio está claro qué trabajamos en cada etapa, pues también lo hacemos en nuestros equipos de Tajonar. Y se hace un seguimiento. Me reúno con los entrenadores cada tres semanas, de alevín a cadete. Con Osasuna Planning desarrollan los ejercicios. Se marcan objetivos cada seis semanas (mesociclo). En la tercera semana nos juntamos (en el División de Honor semanalmente). Los técnicos registran una serie de variables y vamos reorientando. Saber qué trabajamos y secuenciando en cada etapa. Siempre queremos tener una identidad y la fomentamos. Tenemos una idea preferente, aunque somos conscientes de que siempre no puede ser así. Tenemos una variabilidad y adaptabilidad.

Explique esa idea preferente.

Ese estilo que tanto identifica a la afición, por ejemplo cuando El Sadar entra en ebullición. Queremos que el equipo que presione en bloque alto, jugar el máximo tiempo posible en campo contrario, que tratemos de progresar y ser verticales en pocos pases, intentado ser profundos por fuera, cargar el área. Y dominar el juego desde las transiciones. En pocos pases llegar al área y en la defensiva ser muy agresivos para recuperar en campo contrario. Otros equipos quieren dominar más el juego desde el ataque posicional o el bloque bajo, nosotros consideramos que Osasuna debe partir de esas transiciones.

¿Se marca un esquema?

Sí, pero varía. Muchas veces no podemos hacerlo. El rival te complica o el juego te pide otro registro. Nuestro objetivo es que el jugador llegue al primer equipo. Se define el esquema prioritario de 1-4-1-4-1 o 1-4-3-3. Pero trabajamos otros estilos para dominar registros de bloque no tan alto, a los que asociamos otros esquemas. En el proceso formativo vamos variando. El jugador en la formación toca todos los registros. Si Jagoba pide un bloque bajo y salir a la contra, como en el Bernabéu, queremos que esté preparado.

¿Los equipos ya son reconocibles?

Sí. Es verdad que en Liga el contexto competitivo es similar porque tendemos a ser dominantes. Pero en Navidad ha habido torneos en los que hemos visto que somos nosotros, pero en situaciones puntuales el equipo se ha adaptado. Se trata de ser más completos.