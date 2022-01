Jon Moncayola y su "amor por Osasuna"

Jon Moncayola lleva dentro el sentimiento osasunista. La perla rojilla, con contrato hasta 2031, ha explicado su "amor por Osasuna" remontándose a sus recuerdos como aficionado y su posterior desembarco en lleva dentro el sentimiento osasunista. La perla rojilla, con contrato hasta 2031, ha explicado su "amor por Osasuna" remontándose a sus recuerdos como aficionado y su posterior desembarco en Tajonar . Ahora es uno de los futbolistas clave de la plantilla que dirige Arrasate.

"Mi amor por Osasuna viene relacionado por haber nacido aquí, que sea el equipo de la tierra, el único profesional que ha habido en Navarra en los últimos años", ha señalado el centrocampista en un vídeo difundido por LaLiga.

Pronto pisó el estadio, "con 2-3 años" junto a su padre y amigos, origen de la relación con Osasuna. "A los 10-11 años tuve la suerte de empezar a jugar y ha ido todo rodado hasta el primer equipo", ha relatado Moncayola, que ha ido quemando etapas hasta cumplir su sueño: defender el escudo que quiere. v

El punto álgido llegó en la temporada 2019-20, cuando debutó en el estreno liguero en Butarque. "Me acuerdo de la primera convocatoria en Primera. Hora y media antes me dijo Jagoba que iba a jugar de titular. Se mezclaron los nervios, las ganas y la ilusión. Mis compañeros me ayudaron mucho, no había jugado ningún partido en el fútbol profesional. Me dijeron que lo hiciera como sabía. Ganamos 0-1, fue una victoria que nunca voy a olvidar".

Moncayola ha puesto en valor el sentimiento de pertenencia que lleva impreso, al igual que el núcleo de jugadores de casa. Considera importante mantener esa esencia de "tener gente de casa te hace sentir que siente el escudo, que está de verdad". También ha destacado la integración de los jugadores que llegan de fuera porque "son muy queridos, sin duda". "Quienes están aquí desde pequeños y sienten el escudo dan un plus al equipo a la hora de afrontar momentos difíciles", ha reflexionado.